Những người yêu thích đồ ăn cay, hãy cẩn thận: ăn những thức ăn có hương vị như ớt cay có thể dẫn đến những cơn đau không mong muốn khi quan hệ tình dục.

Đó là trường hợp của một phụ nữ, người này cho biết có cảm giác nóng rát ở vùng sinh dục sau khi quan hệ tình dục bằng miệng.

Tiến sĩ Gabe Wilson, một bác sĩ cấp cứu, nói với Men's Health với bệnh nhân của mình: “Đồ ăn cay mà bạn đời của cô tiêu thụ trước khi quan hệ đã để lại vết bỏng nhẹ ở vùng kín của cô ấy”.

Chiếc nhẫn bị kẹt vào "cậu nhỏ"

Tiến sĩ Robert J. Hartman Jr. nói với Men's Health : "Anh ấy bị rối loạn cương dương và gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng nên đã tìm hiểu trên mạng và đọc về việc đeo một chiếc nhẫn vào “cậu nhỏ” của mình để giúp đỡ”.

Có tồn tại những chiếc nhẫn đặc biệt được thiết kế cho dương vật, nhưng người đàn ông này đã quyết định sử dụng chiếc nhẫn cưới của mình và cuối cùng nó bị kẹt do chúng được làm từ kim loại chứ không phải là một vật liệu dễ chịu hơn.

Tiến sĩ Hartman cho biết chiếc nhẫn cưới đã ngăn máu chảy ra khỏi dương vật của anh, khiến “cậu nhỏ” bị sưng tấy và “hoại tử”, nhưng cuối cùng nhóm bác sĩ đã có thể tháo chiếc nhẫn ra bằng lưỡi cưa đầu kim cương.

Bị dị ứng sau khi nuốt phải tinh dịch

Người phụ nữ đã bị khó thở và khi các bác sĩ điều tra, họ phát hiện ra cô bị dị ứng với kháng sinh penicillin có trong tinh dịch của người bạn tình , theo BMJ Case Reports.

Các chất gây dị ứng lây truyền qua đường tình dục hầu như chưa được nghiên cứu và trường hợp này là một trong những trường hợp đầu tiên chứng minh hiện tượng này.

Theo các bác sĩ, mặc dù hiếm gặp nhưng một lượng nhỏ chất gây dị ứng có thể xuất hiện trong tinh dịch của một người nếu họ ăn một loại thực phẩm nào đó thường xuyên.

“Cậu nhỏ” bị thương sau khi kẹt vào khóa quần

Một báo cáo tháng 3 năm 2013 trên tờ Y học tình dục cho thấy chấn thương “cậu nhỏ” do dây kéo khá phổ biến. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng từ năm 2002 đến năm 2010, ước tính có khoảng 17.616 người đến các phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ do bị thương do dây kéo quần gây ra

Độ tuổi trung bình cho loại chấn thương này là 22 tuổi và độ tuổi trung bình là 18 tuổi.

Một phụ nữ đạt cực khoái trong ba giờ liền

Quan hệ tình dục kết thúc bằng cực khoái thường là mục tiêu của hầu hết mọi người, nhưng cực khoái của một phụ nữ quá mãnh liệt khiến cô ấy phải nhập viện.

Trong chương trình TLC "Sex Sent Me to the ER", một phụ nữ tên Liz đã quan hệ tình dục với bạn tình của cô ấy là Eric. Nhưng khi cực khoái của cô kéo dài một giờ sau khi quan hệ tình dục, cô bắt đầu hoang mang và thử uống rượu, nhảy lên xuống để cố gắng dừng cơn đó lại, nhưng không có kết quả.

Tuy nhiên sau ba giờ, cơn cực khoái của Liz giảm dần.

Chương trình TLC không trích dẫn chẩn đoán cụ thể cho tình trạng của Liz, nhưng có tồn tại một thứ gọi là rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng (PGAD). Tình trạng này thường ảnh hưởng đến phụ nữ.

Thằn lăn bò vào niệu đạo khi đang “vuốt cậu nhỏ” trong rừng

Trong một tập khác của "Sex Sent Me to the ER", TLC kể lại câu chuyện về một người đàn ông quyết định “tự vuốt cậu nhỏ” trong rừng. Sau đó, anh đến phòng cấp cứu phàn nàn về việc dương vật bị bỏng và sưng tấy, đồng thời nói rằng anh ta không thể đi tiểu được.

Sau đó, anh nói với các bác sĩ rằng anh ấy đã chứng kiến ​​​​một con “thằn lằn cụt chân” chui vào “cậu nhỏ” của mình . Họ đã loại bỏ con vật đó nhưng nó không còn sống sót sau khi lấy ra.

Theo một báo cáo năm 2010 trên Tạp chí Thần kinh học Quốc tế , các trường hợp dị vật trong đường tiết niệu của một người là rất hiếm , nhưng chúng vẫn xảy ra. Các tác giả viết: “Chất liệu của các dị vật rất đa dạng, từ dây điện, ốc vít hoặc bút bi cho đến động vật như rắn.ư

Tương tự như trường hợp của người đàn ông trong “Sex Sent Me to the ER”, một số dị vật có thể dẫn đến đau, nhiễm trùng đường tiết niệu và tiểu ra máu.

Hôn mãnh liệt đến mức thủng màng nhỉ

Theo Reuters, một phụ nữ Trung Quốc đã hôn bạn trai say đắm đến mức thủng màng nhĩ .

Cô đến bệnh viện và bị điếc hoàn toàn bên tai trái, nhưng bác sĩ cho biết tai trái của cô có thể sẽ trở lại bình thường sau hai tháng.

“Nụ hôn làm giảm áp lực trong miệng, kéo màng nhĩ ra ngoài và khiến tai bị vỡ”, bác sĩ của người phụ nữ cho biết.

Một phụ nữ bị viêm ruột thừa sau khi nuốt bao cao su

Người phụ nữ 26 tuổi đến bệnh viện phàn nàn về cảm giác buồn nôn và đau ở vùng bụng. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện cô bị viêm ruột thừa do nuốt phải bao cao su.