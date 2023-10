Siêu mẫu 91 tuổi ở một tạp chí thời trang danh giá, hãy đẹp theo cách của bạn

“Với tôi, đó chỉ là công việc hàng ngày, bất kể đó có phải là trang bìa tạp chí hay không”, bà Dell'Orefice cho biết.

Dell'Orefice trên trang bìa tạp chí Vogue Czechoslovakia. Ảnh: Vogue Czechoslovakia

Trong buổi chụp ảnh, Dell'Orefice mặc nhiều trang phục đáng mơ ước, bao gồm một chiếc áo khoác blazer đen của nhà thiết kế Mỹ Rick Owens, một chiếc khẩu trang lấp lánh của thương hiệu Erickson Beamon và một chiếc áo dài sọc tùy chỉnh của nhà thiết kế Pháp Cyril Verdavainne.

Dell'Orefice nói từ nhà của bà ở New York: “Tôi không biết liệu tôi có phải là người mẫu làm việc lâu nhất hay không. Có một sự thật là không có người mẫu nào khác có thể duy trì sự nghiệp trong 76 năm… Tôi thích thử thách mà mỗi lần công việc đặt ra cho tôi. Tôi không bao giờ chán”.

Được một phụ nữ trên xe buýt ở New York phát hiện năm 13 tuổi, Dell'Orefice nhanh chóng trở thành người mẫu cho các tạp chí như Vogue. Trang bìa thời trang đầu tiên của cô được xuất bản vào năm 1948, khi cô mới 19 tuổi.

Trong suốt 76 năm sự nghiệp của mình, cô đã làm người mẫu cho họa sĩ Tây Ban Nha Salvador Dali, xuất hiện trên sàn catwalk cho các thương hiệu như John Galliano và Hermès. Đồng thời làm người mẫu cho các nhiếp ảnh gia huyền thoại như Irving Penn và Horst P. Horst.

Một trong những bộ ảnh đáng nhớ nhất là khi cô 15 tuổi đã làm việc với Cecil Beaton, nhiếp ảnh gia người Anh nổi tiếng đã chụp Marilyn Monroe, một diễn viên, ca sĩ người Mỹ.

“Tôi nhớ khi Cecil chụp tôi trong bức ảnh huyền thoại của ông, A Portrait of a Ladies Lounge, với tất cả những người đều mặc đầm dạ hội. Lúc đó, tôi mặc đầm satin màu nâu cùng với những người mẫu nổi tiếng nhất thời bấy giờ”, bà chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia thời trang Horst P. Horst và Dell'Orefice ở New York, 1992. Ảnh: Getty

Đẹp theo cách của bạn

Sau khi theo dõi sự phát triển của ngành thời trang trong nửa thế kỷ qua, Dell’Orefice rất vui mừng khi thấy ngành này đã trở nên hòa nhập hơn với mọi người.

Bà cho rằng điều này đặc biệt đúng với các tạp chí in ấn, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi này.

“Họ làm điều đó bằng cách đánh thức độc giả bằng những hình ảnh người thật với mọi màu sắc, kích thước và hình dáng và đã chứng minh rằng tất cả mọi người đều xinh đẹp theo cách riêng của mình”, Dell’Orefice cho biết.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp này cũng đã thu hút được nhiều đối tượng ở mọi độ tuổi. Tuy nhiên, bà không nghĩ rằng tuổi tác là tất cả và cuối cùng.

Sự thật là sự nghiệp của Dell'Orefice đã phát triển hơn trong những năm gần đây. Bà từng đóng vai trong bộ phim The Age of Innocence của đạo diễn Hollywood Martin Scorsese, làm việc trong các chiến dịch quảng cáo của Rolex và Missoni, tham gia ý kiến trong bộ phim tài liệu HBO năm 2012 About Face: The Supermodels, Then and Now, và là ngôi sao của bộ phim tài liệu Carmen: A Life in Fashion.

Trong đoạn giới thiệu bộ phim tài liều, bà giải thích: “Tôi đã giúp phụ nữ thoát khỏi việc che giấu tuổi tác và sống cuộc đời của mình. Tôi đã đạt được một điểm trong cuộc đời của mình, nơi tôi có một phong cách riêng mà tôi đã phát triển. Thời gian định nghĩa con người tôi”.

Dell'Orefice làm mẫu áo khoác cho nhà thiết kế Jason Wu trên tạp chí Vogue Czechoslovakia. Ảnh: Vogue Czechoslovakia

Khi bạn là một người mẫu vượt thời đại, tủ quần áo của bạn chắc chắn phản ánh điều đó. Nhà thiết kế thời trang ưa thích nhất mọi thời đại của Dell'Orefice là Mariano Fortuney.

Ngày nay, trang phục hàng ngày của bà là sản phẩm của nhà thiết kế người Nam Phi Peter Cohen.

“Bạn biết như thế nào, khi bản thân tìm thấy một đôi giày vừa vặn với đôi chân, bạn sẽ tiếp tục quay lại với nhà thiết kế giày đó vì lý do thực tế và thẩm mỹ. Khi tôi đến tủ quần áo của mình, sau bao nhiêu năm, vẫn là Peter Cohen”, bà cho biết.

Nhìn vào tương lai của ngành thời trang, Dell'Orefice cho biết bà tin rằng các công ty người mẫu nên liên kết với nhau

“Tôi nghĩ rằng họ nên làm vậy, bởi vì điều đó sẽ định nghĩa lại toàn bộ kinh doanh cho chính họ và vai trò của họ trong việc bảo vệ và định hình tương lai cho các người mẫu của họ, đặc biệt là những người trẻ tuổi”, bà nói.

Khi ở tuổi 91, bà nói rằng mình đang tận hưởng từng khoảnh khắc còn sống trên cuộc đời.

Câu châm ngôn mới của bà là gì? “Hạnh phúc bắt nguồn từ bên trong chúng ta”, người mẫu Dell'Orefice nói.