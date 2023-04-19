Dấu hiệu chứng tỏ chàng thèm 'chuyện ấy' lắm rồi, chị em cần "bật đèn xanh" gấp

Tâm sự 19/04/2023 22:12

Đối với đàn ông, “chuyện yêu” như một cách giúp giải tỏa năng lượng, giảm căng thẳng và stress hiệu quả.

Những giây phút thăng hoa sẽ mang đến cho cả hai nhiều cảm xúc và là liều thuốc bổ thần kỳ cho tình yêu. Dưới đây là những biểu hiện khi cơ thể chàng có dấu hiệu “thèm yêu”:

Chàng dễ nổi cáu

Dấu hiệu chứng tỏ chàng thèm 'chuyện ấy' lắm rồi, chị em cần 'bật đèn xanh' gấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo các nghiên cứu khoa học, những hormone riêng biệt trong cơ thể của đàn ông khiến họ không thể "nhịn yêu" quá ba tuần. Mặc dù khoảng thời gian này ở mỗi người có thể khác nhau nhưng việc “nhịn yêu” quá lâu sẽ khiến các chàng dễ thay đổi tính nết, cáu gắt vô cớ làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng.

Bạn hãy xoa dịu cơn nóng giận của chàng bằng một cốc nước mát hay vài động tác mát xa để giúp anh ấy thư giãn. Đàn ông khi được chiều đúng lúc đều sẽ dễ dàng mềm mỏng ngay.

Chàng dễ mắc chứng đau nửa đầu

“Chuyện ấy” diễn ra thường xuyên sẽ giúp giảm những áp lực trong công việc và cuộc sống, khiến tinh thần của chàng trở nên thoải mái hơn. Thậm chí nó còn có thể làm tăng sự tự tin, phòng tránh nguy cơ trầm cảm, suy nhược cơ thể.

Nếu cơ thể không được thỏa mãn, chàng sẽ luôn có tâm trạng bất an, lo lắng. Sự mệt mỏi kéo dài dễ khiến chàng đau nửa đầu thường xuyên, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dấu hiệu chứng tỏ chàng thèm 'chuyện ấy' lắm rồi, chị em cần 'bật đèn xanh' gấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mất ngủ, ăn không ngon

“Chuyện ấy” như một bài tập thể dục giúp cơ thể được vận động, tiêu hao năng lượng và khỏe mạnh hơn. Việc "nhịn yêu" quá lâu sẽ khiến cơ thể không tiêu hao được năng lượng dư thừa, dễ khiến chàng mất ngủ, cơ thể mệt mỏi dẫn đến chán ăn.

Điều anh ấy cần lúc này chính là được gần gũi vợ. "Chuyện ấy” sẽ trở thành liều thuốc bổ tuyệt vời nhất giúp chàng giải tỏa mọi căng thẳng để có được những giấc ngủ ngon.

Chàng có thể bị chứng trầm cảm

Theo nhiều nghiên cứu, “nhịn yêu” quá lâu sẽ dễ khiến phái mạnh mất cân bằng cảm xúc, làm tăng nguy cơ trầm cảm. Để giảm thiểu những áp lực tinh thần, bạn hãy ở bên cạnh yêu thương và chiều chuộng chàng, giúp chàng lấy lại sự tự tin vốn có. Khi tìm được sự đồng điệu về tâm hồn và thể xác, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.

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Khi “ân ái” chỉ một sai sót nhỏ nhặt của bạn cũng khiến nàng cảm thấy khó chịu và cáu gắt muốn dừng ngay cuộc “yêu”.

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Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

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