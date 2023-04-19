những sai lầm khi làm chuyện ấy bạn cần tránh mắc phải để “chuyện yêu” luôn thăng hoa

Tâm sự gia đình 19/04/2023 16:35

Hãy lưu ý những điều này để “chuyện yêu” của cả hai luôn thăng hoa như thuở mới yêu nhé!

Ga giường cáu bẩn, nhàu nhĩ

Chắc hẳn chẳng mấy ai để ý đến chiếc ga giường có sạch sẽ hay không khi bắt đầu “cuộc yêu”, thậm chí nhiều người còn cho rằng vấn đề này không quá to tát. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã cho thấy có đến 37% phụ nữ cảm thấy mình không được tôn trọng, thậm chí là nghi ngờ người bạn đời của mình khi thấy ga giường nhàu nhĩ.

Phụ nữ vốn dĩ rất nhạy cảm, vì vậy dù chỉ với một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến nàng mất hứng khi “yêu”. 

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Ảnh minh họa: Internet

Bỏ qua màn dạo đầu

Màn dạo đầu rất quan trọng, nó giúp cả hai khởi động và sẵn sàng hơn khi “lâm trận”. Đặc biệt, màn dạo đầu không thể thiếu với phụ nữ trước khi làm "chuyện ấy” vì nó giúp khơi dậy ham muốn, kích thích những điểm nhạy cảm...

Đừng bao giờ bỏ qua màn dạo đầu vì nó sẽ khiến cả hai hưng phấn hơn, từ đó dễ đạt khoái cảm khi “yêu”. Bên cạnh đó, một nghiên cứu đã cho thấy, 57% phụ nữ thú nhận rằng mình đã có một "cuộc yêu" tồi tệ bởi màn dạo đầu quá ngắn hoặc bị bỏ qua.

Tốc độ "yêu" quá nhanh

những sai lầm khi làm chuyện ấy bạn cần tránh mắc phải để “chuyện yêu” luôn thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, 44% phụ nữ đã đồng ý rằng một "cuộc yêu" diễn ra quá nhanh sẽ không thể giúp họ thăng hoa. Tốc độ quá nhanh sẽ khiến phụ nữ khó đạt được cực khoái, các cô nàng cần sự kiên trì, nhẫn nại hơn, kéo dài hơn để có thể từ từ chuẩn bị cho việc được "thăng hoa" trong "chuyện yêu".

Không đạt đến "điểm G"

Trên cơ thể phụ nữ có rất nhiều điểm G nhưng không phải lúc nào nó cũng được kích thích đúng cách. Mặc dù việc đạt đến "điểm G" không phải là mục tiêu duy nhất của một "cuộc yêu" nhưng hơn 40% phụ nữ đã cho rằng những người đàn ông đã thất bại khi mà họ không đạt được cao trào trong suốt quá trình “yêu”.

Hãy lưu ý những điều trên để “chuyện yêu” của cả hai luôn thăng hoa như thuở mới yêu nhé!

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