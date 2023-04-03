Những điều nàng cực thích khi "lâm trận", chàng lại chẳng mấy quan tâm

Các chuyên gia tình dục cảnh báo có một số điều phụ nữ rất thích trong lúc quan hệ nhưng các chàng thường lơ là, thậm chí bỏ qua.
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Dành thời gian cho màn dạo đầu
Nam giới thường thích "đánh nhanh thắng nhanh" trong hầu hết vấn đề và trong chuyện quan hệ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, phụ nữ lại thích sự nhẹ nhàng và chậm rãi trong lúc "yêu" để cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình.
Bên cạnh đó, phụ nữ có cấu tạo cơ thể khác nam giới nên họ cần một khoảng thời gian dài hơn để "thăng hoa". Do đó, nếu rút ngắn thời gian dạo đầu, các nàng không chỉ khó hưng phấn mà còn tạo cảm giác hụt hẫng.
Ngắm nhìn nàng trong bộ đồ quyến rũ
Phụ nữ thường rất chú trọng đến ngoại hình của mình trong mắt mọi người, đặc biệt là với "nửa kia". Mỗi khi chuẩn bị bước vào "cuộc vui" các nàng thường mất không ít thời gian để tắm rửa, xịt nước hoa hay chọn trang phục lót quyến rũ...
Nếu nàng đã cất công chăm chút cho vẻ bề ngoài, điều này chứng tỏ cô ấy mong muốn đối tác dành thời gian ngắm nhìn và khen ngợi. Vì thế, nếu các quý ông quá vội vã cởi bỏ trang phục, chằng màng nhìn ngắm sẽ khiến nàng cực kỳ thất vọng.
Trao lời yêu thương
Người ta thường nói "đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai" vì thế sẽ thật thiếu sót nếu các quý ông không dành cho người phụ nữ của mình những lời yêu thường ngọt ngào khi ân ái.
Những câu nói yêu thương không chỉ mang lại phấn khích cho nàng mà còn giúp cả hai hiểu hơn về nhau.
Quan tâm đến vòng 1
Hầu hết các quý ông đều sai lầm khi cho rằng "cô bé" là điểm nhạy cảm nhất và chỉ cần chăm sóc kỹ nơi này, nàng sẽ dễ dàng "lên đỉnh" hơn. Thế nhưng trên thực tế, nữ giới lại cảm thấy hưng phấn hơn khi đối phương vuốt ve vòng 1 thay vì "cô bé".
Theo các chuyên gia, nguyên nhân là bởi vùng ngực của phụ nữ tập trung nhiều dây thần kinh nên khi được kích thích bằng những cái chạm, hôn hay vuốt ve sẽ giúp họ dễ "thăng hoa".
Biết những điều phụ nữ thích khi làm "chuyện ấy" ở trên, hy vọng các chàng sẽ chú ý hơn để có những đêm tuyệt vời khó quên nhé!