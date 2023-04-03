5 tuyệt chiêu "nhỏ nhưng có võ" giúp bùng nổ cuộc yêu, khiến chàng... sướng điên

Tâm sự gia đình 03/04/2023 16:17

Chị em muốn chồng chiều chồng yêu quên lối về...

1. Hãy mạnh dạn và chủ động

Phụ nữ đừng bao giờ lúc nào cũng nghĩ rằng đàn ông thì phải chủ động trong chuyện yêu. Bởi nếu lúc nào cũng là đàn ông chủ động thì chắc chắn mọi cảm xúc đều không có gì mới lạ, thú vị nữa. Thế nhưng hãy thử một lần chủ động khiêu khích chàng, mời gọi chàng đi, chắc chắn bạn sẽ thấy hiệu quả của việc thay đổi vị trí người chủ động trong chuyện ấy sẽ mang đến cho cả hai những xúc cảm khó quên.

5 tuyệt chiêu 'nhỏ nhưng có võ' giúp bùng nổ cuộc yêu, khiến chàng... sướng điên - Ảnh 1
Phụ nữ nên làm gì khi quan hệ để chàng sướng điên - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa đàn ông bao giờ cũng thích những cô nàng dịu dàng, nhẹ nhàng trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng khi ở trên giường thì đàn ông lại thích những cô nàng "hư hỏng" và biết đến sex. Thế nên hãy thử đổi mới chuyện yêu bằng cách mạnh dạn và chủ động hơn nhé.

2. Hôn, hôn và hôn nữa

Nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi phụ nữ nên làm gì khi quan hệ để đàn ông say mê thì có lẽ hôn, hôn và hôn sẽ là lời giải đáp tuyệt vời nhất. Đàn ông rất dễ bị kích thích trước những nụ hôn ngọt ngào và ướt át của phụ nữ. Những nụ hôn nồng ấm tại những điểm G trên cơ thể chàng đảm bảo rằng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được.

Đặc biệt với những nụ hôn sâu, đi từ trên xuống dưới chắc chắn chàng sẽ đê mê và hạnh phúc vô cùng. Vì thế bạn hãy sử dụng lưỡi, môi của mình để dành cho chàng những cái hôn đầy nghệ thuật nhé.

3. Sự mới mẻ trong chuyện ấy

Chắc chắn nếu cứ khư khư giữ mãi một tư thế yêu thì không những bạn mà anh ấy cũng sẽ cảm thấy chán, không còn hứng thú nữa. Thay vào đó đàn ông thích sự mới mẻ hơn trong chuyện ấy. Mới mẻ ở đây không chỉ ở tư thế yêu mà còn ở không gian yêu nữa. Không nhất thiết lúc nào cũng phải yêu nhau ở trong phòng ngủ mà đôi khi các bạn có thể yêu nhau ngay tại ô tô, trên bàn làm việc, phòng khách, trên sân thượng,…

5 tuyệt chiêu 'nhỏ nhưng có võ' giúp bùng nổ cuộc yêu, khiến chàng... sướng điên - Ảnh 2
Đàn ông thích sự mới mẻ trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Không gian mới mẻ cùng với những kiểu yêu, tư thế mới lạ lại đến từ sự chủ động của chính người phụ nữ thì đảm bảo hai người sẽ có những giây phút khó quên.

4.Hãy dành cho chàng những lời khen

Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng thích được khen ngợi. Trước khi lâm trận dành cho anh ấy những lời khen về cơ thể săn chắc, sự rắn rỏi để là động lực để anh ấy sẵn sàng nhập cuộc đầy hứng khởi. Sau phút giây thăng hoa cũng đừng quên dành cho anh ấy những lời khen như “Anh thật tuyệt vời”, “Anh giỏi quá”, “Cảm ơn anh đã cho em những giây phút hạnh phúc”… Đối với đàn ông những lời khen sẽ là chất xúc tác tuyệt vời để chuyện yêu thêm nồng nàn, say đắm hơn.

5.Nói chuyện trong khi yêu

Nói chuyện trong khi yêu chính là việc phụ nữ nên làm khi quan hệ để đàn ông phấn khích và đê mê. Nói ở đây không nhất thiết phải là dùng lời nói mà có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể như tiếng rên, cong người,… thể hiện những xúc cảm thật sự tự nhiên nhất. Bạn cũng có thể nói chuyện với anh ấy trong quá trình yêu để cả hai hiểu nhau, trao cho nhau những giây phút xúc cảm đa cung bậc, cùng hòa vào nhau để dâng trào hạnh phúc.

6.Không ngại ngùng

Đàn ông không thích phụ nữ cứ khư khư, ngại ngùng khi ở trên giường mà thay vào đó họ thích phụ nữ thật ‘hoang dã” và tự nhiên trong chuyện ấy. Chỉ khi sống thật là chính mình mới giúp đàn ông cảm nhận được sự hấp dẫn nơi phụ nữ và đắm chìm trong chuyện yêu theo đúng nghĩa của nó.

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