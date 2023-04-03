5 dấu hiệu "tố cáo" nàng thỏa mãn chuyện ấy, điều thứ 4 nhắc tới chị em thường... đỏ mặt

Tâm sự gia đình 03/04/2023 16:20

Khi thỏa mãn nhau về chuyện ấy thì chỉ cần nhìn cử chỉ hành động và ánh mắt là đã hiểu được đối phương đang muốn gì.

“Yêu” khi có thể và không bao giờ viện lý do để trốn tránh

Khi đôi bạn thỏa mãn nhau về chuyện ấy thì sẽ chỉ nhìn thấy lợi ích của nó mang lại là có thể làm giảm đau, giảm stress, giúp có giấc ngủ ngon hơn... Đồng thời, dù hai bạn có giận nhau thì cũng dễ dàng hóa giải bằng chuyện ấy. Trừ những trường hợp là mệt mỏi thật sự thì đôi bạn có thể trì hoãn chuyện ấy. Nhưng chắc chắn rằng khoảnh khắc tuyệt vời ấy sẽ được bù vào ngày hôm sau. Hơn hết, lúc nào đôi bạn cũng sẽ tìm ra một giải pháp hoàn hảo để có thể dành thời gian đặc biệt cho chuyện ấy.

5 dấu hiệu 'tố cáo' nàng thỏa mãn chuyện ấy, điều thứ 4 nhắc tới chị em thường... đỏ mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc nào cũng muốn có không gian riêng tư cùng nhau

Một trong những dấu hiệu vợ chồng thỏa mãn nhau về chuyện ấy đó là bất cứ thời điểm nào cũng muốn có không gian riêng tư để cùng nhau vuốt ve, ôm hôn và làm chuyện ấy. Do đó, lúc nào đôi bạn cũng muốn khóa trái cửa để không ai bất ngờ bước chân vào phòng, như vậy đôi bạn có thể thoải mái làm chuyện ấy, vừa thoả mãn nhu cầu sinh lý, vừa gắn kết tình cảm thêm bền chặt mà không ảnh hưởng đến người khác.

Sẵn sàng đồng ý làm chuyện ấy

Tình dục có ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống vợ chồng, nó luôn thắp lên ngọn lửa yêu để cả hai thấy nhớ nhung và luôn có khao khát mãnh liệt với nhau. Chính vì thế bất kì lúc nào đôi bạn cũng có thể tranh thủ làm chuyện ấy để đáp ứng nguyện vọng của đối phương. Lúc này, đôi bạn sẽ nhanh chóng kết nối được suy nghĩ của nhau, bỏ qua các thủ tục rườm rà, thoải mái và vui sướng, để đưa bản thân và đối tác đi đến giây phút thăng hoa bất kể khi nào cơ thể muốn, thậm chí cả khi vừa ngủ vừa làm chuyện ấy, thông thường, những cuộc yêu tranh thủ ấy thường diễn ra vào buổi sáng khi cả 2 còn nằm trên giường.

Luôn luôn vui vẻ muốn thử nghiệm điều mới mẻ cùng nhau

5 dấu hiệu 'tố cáo' nàng thỏa mãn chuyện ấy, điều thứ 4 nhắc tới chị em thường... đỏ mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi thỏa mãn nhau về chuyện ấy thì chỉ cần nhìn cử chỉ hành động và ánh mắt là đã hiểu được đối phương đang muốn gì. Bên cạnh việc “yêu” với phong cách truyền thống, thì đối phương chỉ cần nháy mắt là bạn cũng đã có thể hiểu được là hôm nay muốn đôi bạn trải nghiệm tư thế mới để có thể “yêu” theo phong cách phiêu lưu, cả hai luôn cảm thấy mới mẻ và hấp dẫn. Vì thế, đôi bạn dễ dàng nhập cuộc để xây dựng sự thân mật giữa hai người.

Khi thỏa mãn về chuyện ấy đôi bạn sẽ luôn tin tưởng nhau

Khi gần gũi và thân thiết, đặc biệt là ăn ý với nhau trong chuyện ấy thì đôi bạn thường đặt niềm tin vào nhau. Cả hai sẽ tin tưởng, thoải mái và thân thiện, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy người kia luôn là một “đồng minh”, đời sống tình dục của hai bạn sẽ trung thực, đầy đủ và luôn thăng hoa hơn nữa. Bởi vì tin tưởng nhau mới có thể cùng nhau phát triển mọi thứ.

Hơn nữa, khi tin tưởng đôi bạn sẽ hiểu được nhu cầu của đối phương, biết sắp lịch cho chuyện “yêu”, sẽ trở nên thú vị và nhẹ nhàng, êm ái. Bên cạnh đó, đôi bạn cũng biết cách chăm chút cho cơ thể của mình trở nên hấp dẫn, duy trì được tâm trạng tốt và sức khỏe để sẵn sàng “lâm trận” trong điều kiện tốt nhất. 

Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng th chuyện vợ chồng

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