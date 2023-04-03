5 thời điểm nàng thèm "chuyện ấy", đàn ông không đáp ứng tốt mối quan hệ dễ... toang

Tâm sự gia đình 03/04/2023 19:20

Để nàng có thể đồng ý “mây mưa” thì bạn phải biết cách khiến cô ấy hào hứng hơn trong chuyện ấy.

Khi ghen tuông, giận dỗi

Ghen tuông, giận dỗi được xem là thứ gia vị tuyệt vời để nêm nếm cho tình yêu. Thứ gia vị này chỉ cần biết “tiết chế” cho phù hợp thì mùi vị của tình yêu rất ngọt ngào và thăng hoa. Vì thế, khi nàng nổi những cơn thịnh nộ, ghen tuông thì chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất nhiều, để đáp lại tình cảm này, chứng tỏ mình cũng rất chung thủy đồng thời có thể khống chế những cơn ghen thịnh nộ của nàng thì bạn hãy “yêu” nàng một cách nồng nhiệt nhất nhé! Lúc này cô ấy sẽ đắm say trong men tình, mọi tức giận sẽ tan biến, sẽ yêu thương bạn nhiều hơn.

Khi hai bạn xa nhau không được gặp mặt thường xuyên

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Lâu ngày mới được gặp nhau nàng sẽ muốn làm chuyện ấy để giải tỏa nỗi nhớ mong. Ảnh internet

Khi hai người phải xa cách, tình cảm nhớ nhung, yêu thương sẽ đong đầy tạo thành động lực lớn cho đời sống tình dục. Sau bao nhiêu ngày mong chờ, cảm giác nhớ thương dồn nén chỉ có thể giải tỏa hết bằng chuyện ấy, sẽ giúp cả cảm nhận được tình yêu mãnh liệt.

Hơn nữa, sau bao ngày xa cách con người ta sẽ muốn chạm vào cơ thể nhau để có thể cảm nhận được hơi ấm và sự sống của người đó đang hiện hữu bên mình. Như vậy mới có thể giải nhiệt cho sức nóng của tình yêu.

Sau khi xem phim tình cảm hay phim sex

Khi xem phim có những cảnh nóng không chỉ có đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng sẽ cảm thấy bị kích thích và hưng phấn. Lúc này tâm trạng sẽ phơi phới và dây thần kinh cảm xúc được đẩy lên cao trào, nàng sẽ muốn cảm nhận ngay những cảnh mà mình mới được xem. Vì vậy, xem một bộ phim về phòng the sẽ là một cách làm mới chuyện ấy, để hai bạn thăng hoa cảm xúc, yêu nhau cuồng nhiệt.

Sau khi phải kiêng cữ nhiều ngày

Một trong những thời điểm con gái thèm làm chuyện ấy nhất là khi phải kiêng cữ nhiều ngày như: sau những ngày đèn đỏ, hay sau thời gian bị bệnh hoặc là sau khi sinh… Việc phải nhịn “chuyện ấy” khiến cho các nàng cảm thấy rất ham muốn, lúc này các chàng chỉ cần nổi một chút lửa thì sẽ nhận được tín hiểu bật đèn xanh ngay lập tức. Cuộc “yêu” sẽ diễn ra nhanh chóng giúp đôi bạn cảm thấy thoải mãn về nhu cầu sinh lý và hâm nóng tình cảm chống phòng the.

Khi nàng căng thẳng

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Khi nàng căng thẳng sẽ kích thích ham muốn ở nàng cực lớn. Ảnh internet

Ít người biết rằng khi nàng căng thẳng bị stress cũng chính là một trong những thời điểm con gái thèm làm chuyện ấy nhất. Lúc này chàng tấn công chắc chắn sẽ thắng lớn và thu được thành quả như mong đợi. Mặc dù căng thẳng được coi là trạng thái tâm lý tiêu cực nhưng nó lại kích thích ham muốn ở nàng cực lớn. Bởi “chuyện ấy” có tác dụng vô cùng tốt trong việc làm giảm đau đầu do stress, giải tỏa và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Ngoài ra, sau khi tập thể dục, sau 2 tuần kinh… cũng là những thời điểm con gái thèm làm chuyện ấy nhất. Các chàng hãy nắm bắt đúng thời điểm để giúp nàng thoải mái và tận hưởng hương vị ngọt ngào trong cuộc “yêu”.

Nói tóm lại, chỉ cần chọn đúng thời điểm là bạn sẽ có tất cả, không chỉ có được tình cảm mà còn được “thưởng thức” trọn vẹn nét đẹp của cơ thể nàng.

5 dấu hiệu "tố cáo" nàng thỏa mãn chuyện ấy, điều thứ 4 nhắc tới chị em thường... đỏ mặt

5 dấu hiệu "tố cáo" nàng thỏa mãn chuyện ấy, điều thứ 4 nhắc tới chị em thường... đỏ mặt

Khi thỏa mãn nhau về chuyện ấy thì chỉ cần nhìn cử chỉ hành động và ánh mắt là đã hiểu được đối phương đang muốn gì.

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