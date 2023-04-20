Bị phát hiện có hai 'sugar daddy' và được trả 1300 USD mỗi tháng, cô gái thề thốt không làm điều gì phản bội bạn trai sinh viên

Tâm sự 20/04/2023 22:15

Nhận ra rằng bạn gái mình đang nói dối, người đàn ông đã thẩm vấn cô và bị sốc khi phát hiện sự thật.

Sau nhiều tháng vật lộn để mua thực phẩm yêu thích của mình, người bạn trai - một sinh viên đại học rất thích ăn trứng - đã bất ngờ tìm thấy những quả trứng lớn, màu nâu tại nhà của bạn gái mình.

Cô gái, cũng là một sinh viên đại học, nói với anh rằng đó là quà tặng từ một người bạn của mẹ cô ấy.

Sau đó, người đàn ông đã thưởng thức với một bữa tiệc trứng, mang 6 quả về nhà và thậm chí còn khoe chúng trên mạng, người bạn trai cho biết trong một bài đăng ẩn danh trên nền tảng mạng xã hội Dcard của Đài Loan vào ngày 10 tháng 4.

Bị phát hiện có hai 'sugar daddy' và được trả 1300 USD mỗi tháng, cô gái thề thốt không làm điều gì phản bội bạn trai sinh viên - Ảnh 1
Chàng trai yêu cầu cô gái chấm dứt mối quan hệ với hai người đàn ông kia sau khi phát hiện. Ảnh minh họa

Vài tuần sau, khi chàng trai cảm ơn mẹ bạn gái đã cho họ những quả trứng ngon, bà tỏ ra bối rối và bắt đầu than phiền không thể mua được sản phẩm đó.

Nhận ra rằng bạn gái mình đang nói dối, người đàn ông đã thẩm vấn cô và bị sốc khi phát hiện ra rằng những quả trứng thực sự đến từ hai người đàn ông giàu có mà cô đã gặp khi anh không có mặt.

Để giải thích, người phụ nữ nói rằng cô ấy không có đủ tiền để trang trải tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt và vì cô không thể đăng ký khoản vay sinh viên nên đã đăng ký trên một trong những trang web “sugar daddy” của Đài Loan.

Cô đã được kết nối với hai người đàn ông độc thân giàu có, họ trả cho cô 40.000 đài tệ (hơn 30 triệu) một tháng để đi cùng họ tham dự các buổi xã giao.

Cô nhấn mạnh rằng mình không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đề nghị bầu bạn ở nơi công cộng. Cô nói với bạn trai rằng những quả trứng là món quà bổ sung từ những người đàn ông.

Bị phát hiện có hai 'sugar daddy' và được trả 1300 USD mỗi tháng, cô gái thề thốt không làm điều gì phản bội bạn trai sinh viên - Ảnh 2
Đài Loan đang trong bối cảnh thiếu hụt trứng. Ảnh: TaiwanPlus News

Chàng trai cho biết bạn gái nói rằng đó là cách nhanh nhất để kiếm tiền và hỏi anh rằng: “Nếu em không kiếm tiền được, liệu anh có trả tiền cho hóa đơn của em không”.

Sau khi việc này trở nên nổi tiếng, người phụ nữ đã cập nhật bài đăng, giải thích rằng vì hai người đã quen nhau hơn 10 năm nên quyết định không chia tay với điều kiện cô chấm dứt với hai người đàn ông đó.

Người bạn gái thừa nhận rằng cô biết những gì mình đã làm là sai, nhưng khẳng định rằng cô không làm bất cứ điều gì để phản bội bạn trai của mình.

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