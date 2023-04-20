Làm thế nào để kéo dài thời gian đạt khoái cảm của phụ nữ?

Thời gian đạt khoái cảm ở phụ nữ chỉ có giây chứ không phải là phút. Bạn muốn kéo dài thời gian khoái cảm. Bạn muốn tận hưởng cảm giác “tuyệt vời” khi chạm đỉnh dài hơn. Bạn có thể dùng những cách này. Ngoài ra các chàng trai cũng nên biết cách chiều và làm mới chuyện phòng the để vợ mình không cảm thấy cô đơn, buồn chán.

Thực tế thì thời gian đạt khoái cảm của phụ nữ rất khó xác định vì nó còn phụ thuộc vào nhiều điều. Chị em phụ nữ có thể được kéo dài khoái cảm nếu người bạn tình có kỹ thuật của bạn trai. Ngoài ra còn có những yếu tố như không gian, thời gian, cảm xúc,…

Xác định điểm G thì bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa hay ở người bạn tình của mình.

Điểm G là nơi mà phụ nữ đạt được cực đỉnh. Bạn xác định được điểm G nhạy cảm của mình thì sẽ giúp cho dễ dàng lên đỉnh, thậm chí là lên đỉnh nhiều lần.

Cần chọn đúng tư thế phù hợp

Tư thế làm tình là điều đem lại thời gian khoái cảm của phụ nữ kéo dài hơn. Bạn có thể thử những tư thế khác nhau và lựa chọn được tư thế đem lại khoái cảm cao nhất cho mình.

Tư thế truyền thống cũng sẽ đem lại sự khoái cảm cho bạn. Bạn cũng nên áp dụng những tư thế mới lạ. Với một số tư thế này sẽ giúp “cậu nhỏ” dễ dàng tiến sâu vào âm đạo. Đồng thời kết hợp kích thích bằng tay cũng sẽ làm bạn nhanh chóng đạt cảm giác thăng hoa. Hãy hợp tác cùng người để có tư thế giao hợp bạn muốn.

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Thực hiện bài tập Kegel

Tập luyện cơ thể sẽ giúp cơ thể dẽo dai hơn. Chắc hẳn bài tập Kegel cũng không xa lại với những cô gái biết chăm sóc “cô bé”. Kegel là bài tập giúp tăng cường cơ bắp sàn khung chậu. Nó sẽ giúp bạn có cơn co thắt đạt cực khoái cảm giác khi quan hệ sẽ tăng.

Bạn thực hiện bài tập này thường xuyên và đều đặn. Thực hiện 20 lần trong một lần tập và 3 lần tập 1 ngày sẽ hiệu quả cao. Bài tập co cơ là bài tập đơn giản nhất và nó rất giống việc bạn nhịn tiểu.

Tăng cường sức khỏe

Cô bé đủ độ “ướt” thì chuyện ấy sẽ luôn giúp tăng thời gian khoái cảm ở phụ nữ. Chính vì vậy, bạn sẽ không thể lên đỉnh nếu cô bé khô hạn. Ngoài ra bạn cũng sẽ không có ham muốn, gần gũi… khi sinh lý bạn không tốt. Nếu bạn muốn cơ thể lúc nào cũng rạo rực, sẵn sàng cho chuyện ấy và thăng hoa thì hãy tăng cường sinh lý.