3 thời điểm chị em không nên làm “chuyện ấy” kẻo rước họa vào thân

Tâm sự 19/04/2023 22:18

Dưới đây là những thời điểm chị em cần tránh quan hệ nếu không muốn rước họa vào thân:

Trong ngày kinh nguyệt

Trong “ngày đèn đỏ”, cổ tử cung sẽ mở rộng hơn bình thường, nồng độ axit ở âm đạo giảm khiến cho niêm mạc tử cung của chị em dễ bị tổn thương hơn, khả năng phòng chống vi khuẩn cũng suy giảm theo.

Quan hệ trong những ngày này sẽ dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt bị kéo dài tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập âm đạo, gây nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Điều này có thể dẫn đến các căn bệnh như viêm cổ tử cung, viêm âm đạo…

 

3 thời điểm chị em không nên làm “chuyện ấy” kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi đang bị viêm nhiễm âm đạo

Khi bị viêm nhiễm vùn kín, bạn sẽ gặp phải các triệu chứng như ngứa, đỏ tấy, đau rát… Đây là thời điểm bạn không nên quan hệ vì lúc này các loại vi khuẩn rất dễ sinh sôi và phát triển.

Tình trạng bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu bạn làm “chuyện ấy” trong thời gian này.

Chính vì vậy, trong thời gian điều trị bệnh bạn cần kiêng quan hệ tuyệt đối cho đến khi bệnh khỏi hoàn toàn, tránh gây hại cho sức khỏe.

3 thời điểm chị em không nên làm “chuyện ấy” kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau sinh

Tùy cơ địa từng người, thời gian kiêng cữ sau sinh sẽ khác nhau. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp đều cần ít nhất từ 1 – 2 tháng để tử cung thu nhỏ trở lại.

Sau khi sinh, quan hệ tình dục sớm sẽ khiến âm đạo bị tổn thương do axit trong âm đạo chưa phục hồi, sản dịch vẫn nhiều dẫn đến các bệnh viêm nhiễm phụ khoa hoặc cổ tử cung.

Dù là sinh thường hay sinh mổ thì chị em đều nên kiêng quan hệ tình dục và cần có thời gian nghỉ ngơi nhất định để mọi cơ quan trong cơ thể hồi phục hoàn toàn.

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Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

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