Phụ nữ làm 'chuyện ấy nhiều' có sao không? Một tuần bao nhiêu lần là hợp lý ?

Các cặp vợ chồng có quan hệ tình dục từ 2 đến 3 lần/ tuần là hợp lý.

Tần suất quan hệ tình dục ở mỗi người sẽ khác nhau. Bởi mỗi cá nhân có sức khỏe khác nhau nên sẽ có nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe cũng như chất lượng của đời sống vợ chông thì bạn nên tham khảo điều này:

Ở độ tuổi trên 50 có xu hướng quan hệ chưa đến 1 lần/tuần.

Việc “yêu” để làm thỏa mãn cả hai không còn phụ thuộc nhiều vào số lượng. Mà chất lượng mới đóng vai trò quan trọng. Vì vậy bạn hãy chăm sóc sức khỏe của mình và người bạn tình để giữ được lữa trong “chuyện ấy”.

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Những hệ lụy của chuyện ấy quá mức

Âm đạo là bộ phận của cơ thể chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi giao hợp. Khi quan hệ nhiều thì cô bé sẽ có nhiều thay đổi xấu.

Khô âm đạo

Âm đạo khô là hiện tượng cơ thể bị mất khả năng tiết ra các chất ẩm. Các chất ẩm này thường được xuất hiện ở dạo đầu và trong quá trình làm tình.

Những chất này sẽ bị khô dần sau những lần xâm nhập và quan hệ tình dục kéo dài. Đặc biệt, quan hệ với tần suất nhiều thì âm đạo sẽ càng dễ khô hơn. Âm đạo khô sẽ làm cuộc vui của hai bạn bị gián đoạn. Hơn nữa bạn nữ sẽ bị đau đớn.

Sức khỏe suy giảm và kiệt sức

Quan hệ tình dục quá mức ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn, vì tình dục là một hoạt động sử dụng nhiều năng lượng. Trong những lần quan hệ, cơ thể tiết ra norepinephrine, epinephrine (adrenaline) và cortisol vào máu, kết quả là tăng nhịp tim, huyết áp, sức mạnh cơ bắp và chuyển hóa glucose. Do đó, quan hệ tình dục nhiều lần còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp...

Ảnh minh họa: Internet

'Cô bé' tiết dịch bất thường

Âm đạo khô mà bạn nữ vẫn có tầng suất làm tình nhiều thì âm đạo sẽ bắt đầu tiết dịch bất thường. Dịch trong các vách âm đạo sẽ gây đau và có cả những kích ứng.

Ngoài ra, âm đạo xuất hiện dịch bất thường cũng báo hiệu cho những bệnh phụ khoa. Bạn nữ phải chú ý để phát hiện kịp thời để không gây những hậu quả xấu.

Rối loại chức năng sinh lý

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, quan hệ tình dục quá mức và không có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi khiến sức khỏe bạn giảm sút. Điều đó khiến cho những lần quan hệ tiếp theo không còn thú vị và không đạt được hưng phấn như ban đầu. Hiện tượng này liên tục kéo dài sẽ khiến bạn suy giảm ham muốn và lâu dần, dẫn tới suy giảm chức năng tình dục.

Nguy cơ nhiễm trùng bàng quang

“Cô bé” rất nhạy cảm với mọi sự xâm nhập. Khi quan hệ tình dục thường xuyên sẽ có nguy cơ phá vỡ sự cân bằng pH ở âm đạo. Mất cân bằng pH tự nhiên sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại xâm hại trong âm đạo. Cùng với đó là sự ma sát khi quan hệ càng tạo điều kiện phát triển cho chúng. Lúc này, bạn nữ rất dễ bị nhiễm trùng bàng quang và âm đạo.