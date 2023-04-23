Thấy hành động này của con trai và con dâu, người mẹ tức giận đuổi hai vợ chồng ra ngoài ở khiến cư dân mạng “nổi đóa”

Tâm sự 23/04/2023 07:28

Thấy con trai mặc quần lót hình vuông do con dâu mua, người mẹ đuổi hai vợ chồng ra ngoài ở khiến con dâu vui mừng.

Một người phụ nữ đã đăng bài viết trên mạng xã hội Dcard của Đài Loan (Trung Quốc) kể về lý do đơn giản cô cùng chồng được chuyển ra ngoài sống mà không cần ở chung với bố mẹ chồng.

Theo đó, mẹ chồng của cô phát hiện một chiếc “quần lót hình vuông” khi phơi quần áo và ngay lập tức hỏi con dâu đó là của ai. Con dâu ngay sau đó đã trả lời rằng đó là của chồng cô, nhưng mẹ chồng lại tức giận khi biết rằng là người mua món đồ đó là cô.

Bà còn quá giận đến mức vứt hết tất cả các chiếc quần lót hình vuông đi và mua thêm một lô quần lót hình tam giác để cho con trai mặc.

Thấy hành động này của con trai và con dâu, người mẹ tức giận đuổi hai vợ chồng ra ngoài ở khiến cư dân mạng “nổi đóa” - Ảnh 1
Người mẹ đuổi hai vợ chồng ra ngoài ở sau khi thấy con trai mặc quần lót hình vuông. Ảnh minh họa: Internet

 Nhưng lần này, người con trai cũng không muốn ủng hộ mẹ mình nữa.

Chồng cô nói rằng khi còn đi học, anh đã thấy các bạn cùng phòng mặc quần lót hình vuông và thấy rằng chúng rất thoải mái.

Nhưng mẹ quyết định không đồng ý và anh phải mặc quần lót hình vuông ở ký túc xá, rồi đổi trở lại quần lót hình tam giác khi về nhà.

Bây giờ khi kết hôn, mẹ anh vẫn can thiệp vào quần lót của anh, khiến anh tức giận.

Người đăng bài cho biết mẹ chồng của cô đã đe dọa rằng “nếu không đổi lại quần lót tam giác thì phải di chuyển ra ngoài”. Cuối cùng, cô cười và nói rằng: “Nhân vật anh hùng giúp tôi thành công trong việc chuyển khỏi nhà mẹ chồng lại là một chiếc quần lót hình vuông!”

Thấy hành động này của con trai và con dâu, người mẹ tức giận đuổi hai vợ chồng ra ngoài ở khiến cư dân mạng “nổi đóa” - Ảnh 2
Nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích mẹ chồng. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đọc xong bài viết nhiều người dùng đã lên tiếng chỉ trích người mẹ quá kiểm soát con cái.

“Mẹ chồng quá đáng rồi, người lớn tuổi như vậy mà vẫn quản được loại quần lót mà người khác mặc... ”, một người khác cho biết.

 “Nếu bà ấy thích quần lót hình tam giác, bà có thể tự mặc chúng”, một người khác chỉ trích người mẹ chồng.

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Từ khóa:   mẹ chồng con dâu con trai

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