Tâm sự của người phụ nữ 47 tuổi không có con cái vẫn sống hạnh phúc như thế nào

Tuy nhiên, Bobbi Bearce mới đây đã chia sẻ trên tờ Business Insider về cách cô đối mặt với áp lực từ việc lựa chọn không sinh con và nhận được sự ủng hộ từ người bạn đời.

Việc người phụ nữ quyết định không có con là một quyết định không hề dễ dàng vì có thể họ sẽ gặp phải nhiều thách thức và áp lực từ phía xã hội, gia đình.

Có lẽ sẽ hơi thiếu sót khi viện dẫn SATC trong bối cảnh phải có những lý lẽ nghiêm túc hơn cần được xem xét liên quan đến chế độ phụ hệ, nữ quyền hoặc chủ nghĩa tư bản, nhưng tôi không thể không thể ngăn suy nghĩ của mình khi chủ đề này xuất hiện.

Bất cứ khi nào chủ đề về những người không có con xuất hiện trong cuộc trò chuyện và tôi được hỏi tại sao tôi không có con, câu trả lời tự động trong đầu tôi được lấy trực tiếp từ kho lưu trữ khổng lồ trong não, nơi các tập phim “Sex and the City” được lưu trữ.

Tác giả bài viết, Bobbi Bearce. Ảnh: BI

Sau nhiều thập kỷ xem quá nhiều SATC, đoạn độc thoại nội tâm của tôi đôi khi được phải biểu bởi Carrie Bradshaw.

Trong tập phim đặc biệt này, Carrie, 38 tuổi, được bạn trai mới của cô ấy (Người Nga) hỏi rằng cô ấy đã bao giờ nghĩ đến việc có con chưa.

Ngượng ngùng, mắt cụp xuống, cô ấy trả lời bằng giọng lắp bắp đặc trưng của mình, “Uh, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể, nhưng tôi chưa làm được điều đó”. Tôi nhớ đã xem nó khi mình bằng tuổi và nghĩ: “Giống nhau quá, Carrie”.

Bây giờ, ở tuổi 47, cơ thể và bộ não của tôi mâu thuẫn với nhau. Bây giờ, ở tuổi 47, cơ thể và não bộ của tôi đang đối đầu với nhau. Không có vẻ gì là tôi có thể sinh con theo cách sinh học - ít nhất là theo cách truyền thống - và có lẽ sâu thẳm trong tôi vẫn có một phiên bản tôi tin rằng tôi chỉ “chưa làm được thôi”.

Bên cạnh những suy nghĩ kỳ diệu đó, thực tế là tôi là người không có con - và tôi thực sự rất hạnh phúc về điều đó.

Có con không phải là trong tâm trí của tôi

Đến hiện tại Bobbi Bearce vẫn cảm thấy mình hạnh phúc khi không có con. Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi hay không được thỏa mãn hoặc bất kỳ cảm xúc nào khác mà phụ nữ được cảnh báo sẽ ám ảnh chúng tôi ở tuổi trung niên nếu chúng tôi không có con.

Nếu có một phiên bản khác của cuộc đời tôi chẳng hạn như đang đẩy xe đẩy em bé, thì hiện tại tôi không thể nhìn thấy nó dù cho tôi cố gắng tưởng tượng hoặc suy nghĩ về nó.

Tôi không thể thành thật nói rằng ý nghĩ có con chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi bởi vì trong suốt độ tuổi 20 của tôi, bóng ma của việc làm mẹ không thể tránh khỏi luôn thấp thoáng.

Bây giờ tôi coi đó là một giả định mơ hồ mà tôi nắm giữ đơn giản bởi vì tôi là sản phẩm của một thế hệ nhất định chứ không phải là một quan điểm thực sự được hình thành đầy đủ về vấn đề này.

Và thành thật mà nói, vào thời điểm đó, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại - bất kỳ thời gian nào dành cho việc nghĩ về những đứa trẻ đều được dành cho việc tìm cách không sinh con.

Tôi không lo lắng về đồng hồ sinh học của mình

Ở tuổi 23, tôi biết đã đến lúc phải hành động khi ngay cả Texas cũng bắt đầu cảm thấy quá nhỏ bé và tôi đã đi du lịch kể từ đó.

Trên đường đi, tôi sẽ đổi một ngôi nhà ở Miami để lấy Madrid và cuối cùng là Los Angeles để lấy London, kết bạn ở mỗi nơi sẽ thay đổi sâu sắc cuộc đời tôi.

Sau khi trải qua những mất mát tình cảm, tôi đã may mắn tìm được một người bạn đời đối xử tốt đối với mình và quan trọng hơn hết là rất yêu mình

Bobbi Bearce được bạn đời ủng hộ về quyết định không sinh con. Ảnh minh họa: Internet

Tiếng tích tắc của đồng hồ sinh học không làm tôi thức giấc vào ban đêm và không có đồng hồ báo thức nào báo cho tôi biết rằng thời gian của tôi đã hết.

Tôi không cảm thấy áp lực từ cha mẹ, bạn bè hay thế giới xung quanh. Hoàn toàn dựa vào sinh học con người và sống theo cách tôi thích, tôi chỉ đơn giản là không bao giờ có con.

Tôi không biết chắc liệu cuộc sống của mình với những đứa trẻ có viên mãn hơn cuộc sống tôi đã có hay không, nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ không thể sống cuộc sống mà tôi đã và vẫn đang làm dưới những ràng buộc và trách nhiệm của thiên chức làm mẹ.

Vì có niềm đam mê đặc biệt với những phụ nữ chọn không có con, đôi khi tôi sẽ trả lời bằng một từ :không” dứt khoát bất cứ khi nào tôi được hỏi.

Có lẽ bởi vì tôi thà được coi là một nhà nữ quyền tự hào, người coi việc không có con của mình như một huy hiệu danh dự hơn là một người phụ nữ vô trách nhiệm. Chủ nghĩa phân biệt giới tính bên trong khiến tôi phải tự vấn bản thân và nghĩ: “Tôi là loại phụ nữ gì nếu tôi không quan tâm đến việc mình có con hay không?”

Tôi chỉ cần quay lại kho lưu trữ khổng lồ đó trong não để tìm câu trả lời.

Khi Carrie Bradshaw than phiền về hoàn cảnh của cô ấy về khả năng có một tương lai không có con, Samantha Jones trả lời: "Có rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống mà không bao gồm em bé. Điều đó sẽ như thế nào?”