Tôi với chồng đã ly hôn được 2 năm, bố chồng hẹn gặp tôi và nhờ tôi giúp đỡ một việc rất khó

Tôi biết, từ đây cuộc sống của mình sẽ là chuỗi ngày khó khăn, vất vả nhưng tôi chấp nhận. Thà làm mẹ đơn thân, một mình nuôi các con còn hơn phải sống với người đàn ông đem lòng yêu người phụ nữ khác.

Tôi lấy chồng được 5 năm thì ly hôn. Cuộc sống gia đình vốn yên ấm, hòa thuận lại kết thúc một cách bẽ bàng khi tôi bắt quả tang chồng ngoại tình. Tất cả những tình cảm, hi vọng của tôi gửi gắm nơi anh tan biến hết. Dù chồng van xin tôi vẫn dứt áo ra đi, mang theo hai đứa con mới chỉ 2-3 tuổi.

Ngày tôi ra đi, bố chồng không nói một câu níu giữ. Bởi trước đó, bố chồng không có thiện cảm với tôi. Ông liên tục tỏ thái độ khó chịu, coi thường vì gia đình thông gia không giàu có.

Cay đắng hơn, anh ta và người đàn bà kia còn qua lại gần 5 năm. Tức là vừa cưới tôi được một thời gian ngắn, anh đã ngoại tình. Sự thật này khiến tôi thực sự chua chát.

Bố chồng nghĩ tôi “chuột sa chĩnh gạo” nên càng cho rằng việc tôi phải cung phụng nhà chồng là chuyện đương nhiên. Chuyện chồng tôi ngoại tình, ông cũng không phản ứng. Bởi ông nghĩ rằng, con trai ông hoàn toàn có quyền cặp bồ.

Bố chồng luôn đứng về phía chồng tôi kể cả khi anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có mẹ chồng khóc hết nước mắt vì thương các cháu và thương tôi. Mẹ hiền lành, chất phác, luôn yêu quý gia đình. Mẹ coi tôi như con gái trong nhà.

Trước đây mẹ chồng là tiểu thư con nhà giàu. Bố tôi cũng vì của cải gia đình mẹ mà kiên trì tán tỉnh nhiều năm. Sự giàu có như hiện tại cũng chính là nhờ bên gia đình mẹ chồng. Nhìn mẹ, tôi có chút động lòng. Nhưng người đàn ông tôi luôn tin tưởng đã phản bội thì liệu tình cảm mẹ chồng nàng dâu có cứu vớt nổi?

Hôm hai đứa giải quyết chuyện ly hôn trên tòa xong, tôi bước ra ngoài, cố giấu giọt nước mắt đau đớn. Tôi chỉ tiếc và thương cho hai đứa con của mình đã sớm phải sống cảnh thiếu thốn tình yêu thương của bố. Nhưng nếu anh ta hiểu được những điều đó, anh ta đã không đối xử với tôi như vậy.

Hai năm sau ngày ly hôn, tôi sống khá vất vả. Nhưng vì con, tôi luôn cố gắng hết mình. Ngoài đi làm công ty, tối về, tôi nhận thêm việc và bán hàng online. Các con thương mẹ nên rất ngoan. Các anh chị em ruột của tôi cũng hỗ trợ khá nhiều, giúp tôi vượt qua được khủng hoảng.

Khi mọi thứ ổn định, tôi cũng dần lấy lại tinh thần sau cú sốc ly hôn thì bố chồng cũ tìm đến. Hai năm qua, ông chưa từng gặp mặt cháu, chỉ có mẹ chồng tôi là người chủ động thăm hỏi. Nhưng hôm nay, ông lại đứng đợi tôi trước cửa rồi khóc lóc cầu xin tôi giúp một việc.

Tôi sửng sốt trước lời đề nghị của bố chồng - Ảnh minh họa: Internet

Lúc ông kể chuyện, tôi mới tá hỏa mẹ chồng cũ đã đệ đơn ly hôn ở tuổi ngoài 60 vì phát hiện ông ngoại tình với nhiều cô gái trẻ. Sự việc này khiến ông vô cùng xấu hổ. Giống như con trai mình, ông khóc lóc cầu xin bà tha thứ nhưng bà vẫn kiên quyết chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Ông biết, mẹ chồng quý mến tôi và nếu tôi đồng ý quay lại gia đình ấy, bà sẽ tha thứ cho ông. Ông cũng hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa. Ở tuổi ngoài 60, ly hôn là việc đáng xấu hổ với gia đình ông.

Qua bố chồng, tôi còn biết một việc về chồng cũ. Hơn 2 năm qua, anh bù khú, rượu chè tối ngày vì ân hận. Hiện anh nằm liệt giường vì tai nạn giao thông. Bố chồng cầu xin tôi quay lại để giúp ông và giúp con trai ông. Ông cũng hứa sẽ để lại toàn bộ gia sản cho con trai tôi nếu như tôi đồng ý.

Tôi không vì gia sản của bố chồng mà xiêu lòng nhưng tôi xúc động khi nghe tin chồng cũ liệt giường. Tôi cũng thương người mẹ chồng hơn 60 tuổi đang phải bất lực nhìn con trai duy nhất nằm trên giường bệnh, nhìn chồng ngoại tình.

Mấy ngày trước, mẹ chồng cũ gọi cho tôi khóc lóc. Bà không nói thẳng chuyện mong tôi quay về nhưng tôi hiểu trong lòng bà lúc này cần tôi, cần các cháu biết bao. Tôi đang hoang mang vô độ, không biết có nên quay lại?