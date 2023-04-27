Bạn của vợ đến ăn tối và ngủ lại, hôm sau về để quên lại một thứ khiến tôi ân hận cả cuộc đời

Tâm sự gia đình 27/04/2023 18:53

Tiếng khóc của cô con gái nhỏ văng vẳng bên tai khiến trái tim tôi tan nát, tôi nhắm mắt lại cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng...

Hè sang khiến tôi nhớ da diết kỉ niệm tình yêu đầu đời. Đó là lần đầu tiên tôi nhường cho cô bạn cùng đại học chiếc ô che nắng. Chính vì hành động đó, tôi gây được ấn tượng với cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Chúng tôi trở thành đôi bạn thân rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Sau khi ra trường, công việc ổn định, thu nhập tốt, tôi cầu hôn bạn gái. Hai đứa cứ ôm lấy nhau mà khóc. Bởi tình yêu của chúng tôi đã trải qua nhiều vui buồn. Sau tất cả nỗ lực, chúng tôi cũng có được thành công và mái ấm riêng. 

Gia đình tôi được ca tụng gia đình kiểu mẫu bao người mơ ước. Tôi là một kĩ sư có tiếng còn vợ là giảng viên. Dù công việc bận rộn, tôi luôn dành thời gian về ăn tối với vợ. Tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha và không bỏ bê công việc. Mọi thứ đối với tôi phải chỉn chu, ngăn nắp, quy củ, ngay cả thời gian cũng sát từng phút. 

Hơn 10 năm kết hôn, chúng tôi có hai cô con gái. Tôi biết ơn vợ vì sự tử tế cô ấy dành cho gia đình chồng. Cũng biết ơn cách dạy dỗ con cái của một người giáo viên mà anh kĩ sư như tôi khó lòng làm được. 

Những tưởng hạnh phúc ấy sẽ mãi viên mãn cho đến một ngày cô bạn thân của vợ đến chơi. Đó là một cô gái trong sáng, thuần khiết nhất mà tôi từng gặp. Vì sống ở nước ngoài lâu năm nên cô ấy không có nhiều bạn bè ở Việt Nam. Về nước, cô ấy liên tục đến nhà tôi chơi, nhờ vợ tôi chở đi thăm thú quê hương. 

Bạn của vợ đến ăn tối và ngủ lại, hôm sau về để quên lại một thứ khiến tôi ân hận cả cuộc đời - Ảnh 1
Tôi có cảm tình với cô bạn thân của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có lần vợ bận nên giao nhiệm vụ cho tôi. Tôi cũng vui vẻ chở bạn vợ đi khắp phố phường, cà phê ăn uống. Chính những lúc riêng tư ấy khiến tôi sợ hãi. Bao năm qua chỉ biết yêu vợ, chưa từng dám đi chơi riêng với ai nên khi được tiếp xúc với cô ấy, tôi bị rung động. 

Lần đó vì đi chơi về muộn, cô ấy gọi điện cho vợ tôi đến đón và nói muốn ngủ nhờ nhà tôi một đêm. Chúng tôi cũng vui vẻ nhận lời. Tối đó, cả 3 người ngồi ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng, sáng hôm sau, tôi giật mình nhìn thấy món nội y của phụ nữ để quên trong phòng ngủ. Tôi biết đó không phải của vợ nên vội quay mặt đi, để nguyên trạng.

Tối đó vợ đi làm về muộn chỉ có tôi và mấy bà cháu ở nhà. Cô bạn của vợ bất thình lình bấm chuông kêu để quên đồ. Khi tôi chưa kịp ra hiệu thì cô ấy đã nhanh nhảu bảo tôi vào lấy hộ. Có chút ái ngại nhưng không hiểu sao tôi lại dũng cảm làm việc đó. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng sờ vào đồ nội y của người phụ nữ khác ngoài vợ.

Từ hôm ấy, tôi luôn bị ám ảnh về món đồ bạn vợ để quên. Nó khác biệt và hấp dẫn hơn nhiều so với thứ vợ tôi vẫn hay dùng. 

Những suy nghĩ về người con gái đó cứ lún sâu vào tâm trí tôi. Và rồi nhân chuyến công tác của vợ, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho người đó để hỏi han tình hình. Được tôi mở lời đi ăn, đi cà phê, cô ấy lập tức đồng ý. Năm ngày vợ đi công tác là 5 ngày chúng tôi chìm đắm trong những chuyến tham quan, dạo phố, ăn uống, cà phê trò chuyện. Tôi như được sống lại thanh xuân, được yêu thêm lần nữa. 

Tôi bắt đầu ngoại tình trong tư tưởng rồi dần sở hữu cả thể xác của người con gái đó. Cô ấy luôn khóc lóc nói sợ hãi, tội lỗi với vợ tôi nhưng tình yêu và sự khác biệt đã khiến chúng tôi mất hết lý trí. Tôi mặc kệ những kí ức, mặc kệ những kỉ niệm với vợ, chỉ biết lao vào người bạn gái hiện tại như con thiêu thân.

Ngày cô ấy về nước, gã đàn ông như tôi khóc hết nước mắt. Chính tôi cũng ngạc nhiên bởi dù yêu vợ tha thiết tôi cũng chưa từng rơi nước mắt vì cô ấy. Vậy mà cuộc chia ly với nhân tình lại khiến tôi không thể kìm lòng.

Những tưởng khi bạn của vợ về nước, mọi dấu vết sẽ được xóa sạch nhưng tôi đã lầm. Chính vào ngày đó, tôi mất tất cả. Tôi không chỉ xa người con gái kia còn mất luôn cả vợ. Thực ra vợ đã nghi ngờ tôi từ lâu và bắt đầu theo dõi. Việc tôi ngoại tình với bạn thân khiến cô ấy sốc lên sốc xuống. Cô ấy khóc rồi ngất lịm đi, phải vào viện cấp cứu.

Bạn của vợ đến ăn tối và ngủ lại, hôm sau về để quên lại một thứ khiến tôi ân hận cả cuộc đời - Ảnh 2
Tôi mất tất cả và mất luôn cả vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách nào đó, chuyện tôi ngoại tình đồn lên tận công ty. Tất cả đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường. Hình mẫu người đàn ông lý tưởng, hết lòng yêu vợ thương con cũng bị mang ra sỉ nhục. 

Tôi không dám nhìn ai cũng không dám đối diện với cấp dưới và lãnh đạo. Tôi buộc phải đưa đơn từ chức. Tất cả những việc đó tưởng sẽ giúp bản thân chuộc lại lỗi lầm, được vợ tha thứ nhưng không. Vợ vẫn kiên quyết ly hôn sau khi tỉnh dậy. Cô ấy nói đó là cú sốc cả đời này không thể quên. Nếu tiếp tục sống bên tôi, cả đời sẽ bị ám ảnh. 

Tôi khóc như mưa vì ân hận. Đêm đến, tôi quỳ trước cửa nhà mong mẹ vợ và vợ tha thứ nhưng đều vô vọng. Tiếng khóc của cô con gái nhỏ văng vẳng bên tai, cào xé tâm can. Tôi nhắm mắt lại, ước gì tất cả chỉ là cơn ác mộng… 

Tôi phẫn uất vô cùng khi chồng đột nhiên đòi bán nhà để trả nợ cho em trai

Tôi phẫn uất vô cùng khi chồng đột nhiên đòi bán nhà để trả nợ cho em trai

Chồng tôi đòi ký đơn ly hôn, phân chia tài sản rõ ràng để dùng trả nợ cho em trai, người mà anh mang nợ cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình yêu bạn của vợ món đồ của bạn vợ

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 25 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 26 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 27 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 30 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 34 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 35 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 37 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 39 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm