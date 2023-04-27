Tôi rất hối hận sau 2 năm chung sống cùng cô gái bán hoa, ước gì ngày tháng qua không phải sự thật

Tâm sự gia đình 27/04/2023 21:07

Ngày bị cô vợ từng là gái bán hoa chê không đủ tiền mua thỏi son, cái túi rồi quay lại con đường cũ, tôi mới thấm nỗi đau đời và quay quắt trong sự hối hận muộn màng.

Có lẽ tôi gặp em theo sự sắp đặt của định mệnh. Ngày đó, tôi lao ra khỏi con hẻm sau khi chứng kiến cảnh bạn gái của mình ngoại tình, đang trong vòng tay người đàn ông khác. 

Tôi va vào em đang lảo đảo đi trên đường, người thoảng mùi rượu mạnh. Bị tông trúng, em buông tiếng chửi thề. Câu chửi khiến tôi hiểu em cũng đang trải qua một ngày tồi tệ. Bỗng nhiên, tôi thấy đồng cảm với em.

Tôi xin lỗi và muốn bù đắp bằng lời mời đi uống nước. Em gật đầu nhưng đề nghị đi uống rượu. Sẵn nỗi đau thất tình, tôi đồng ý, cùng em ra quán nhậu vỉa hè giải sầu.

Trong cơn say, em nửa đùa nửa thật rằng mình là gái tay vịn, đang làm trong một quán karaoke. Hôm nay, em được khách VIP bao cả đêm. Nhưng sau những dày vò thể xác, em chỉ được khách ném cho vài đồng lẻ. 

Nhận tiền hoa hồng thấp, chủ quán cho rằng em giấu tiền riêng nên chửi rủa, phạt cắt nửa tháng tiền lương. Còn tôi, tôi tâm sự chuyện bị người yêu phản bội. 

Nghe tôi kể, em cười nhạt, chua chát nói: “Yêu làm gì. Giờ cứ thích thì đến, chán thì đi, tiền trao cháo múc, không ai vướng bận ai”.

Sau lần gặp ấy, tôi vẫn tìm đến em để giải sầu theo cách tiền trao cháo múc. Có lẽ do em là lần đầu của tôi nên tôi dần có những tình cảm đặc biệt. Tôi dần quên nỗi đau thất tình. 

Thậm chí tôi không còn nhớ nhung, luyến tiếc gì người cũ. Với tôi lúc đó, em mới là chốn bình yên, bến bờ hạnh phúc. Từ chỗ tìm em để mua vui, tôi dần có cảm giác thương nhớ, muốn gần em mãi.

Rồi tôi nói thật lòng mình. Tôi muốn cưới em làm vợ. Tôi chấp nhận quá khứ của em và chỉ mong em chấp nhận mình để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

Nghe vậy em phá lên cười: “Tiền của anh chỉ đủ mua 1 cuốc của tôi. Cao lắm thì được 1 đêm thôi. Anh không hợp với tôi đâu”.

Một năm sau, tôi lên chức trưởng phòng, lương đạt ngưỡng tôi mơ ước. Tôi vẫn yêu em và tự tin đã có thể đưa em rời khỏi công việc bị xã hội khinh rẻ. Thật bất ngờ, em đồng ý một cách nhanh chóng.

Chúng tôi có một đám cưới nhỏ ở quê. Nhưng cuộc sống hôn nhân không như tôi mơ tưởng. Về sống chung, em không biết làm gì ngoài chăm sóc da, vẽ móng, gội đầu, giữ dáng…

Tất cả việc nhà đều do một tay tôi dọn dẹp. Mỗi khi tôi ra lời em lại nói mình không biết làm và nếu làm những việc ấy sẽ hỏng móng tay, hư da mặt… Đã thế, em còn liên tục mua những loại mỹ phẩm đắt tiền, thuốc, thực phẩm chức năng làm đẹp, đi chăm sóc da mỗi ngày...

Tôi rất hối hận sau 2 năm chung sống cùng cô gái bán hoa, ước gì ngày tháng qua không phải sự thật - Ảnh 1
Tôi yêu cô gái bán hoa - Ảnh minh họa: Internet

Sau 2 năm chung sống, tôi dần cảm thấy mình cưới về một cỗ máy tiêu tiền. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng nhạt dần. Thậm chí có lúc, tôi cảm thấy em chỉ chiều mình như những ngày tôi bỏ tiền ra mua sự phục vụ của em trước đó.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình đang bao một cô gái bán hoa suốt 2 năm qua chứ không phải cưới vợ. Tôi không có được sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ từ người phụ nữ mình đang chung sống. 

Đau đớn hơn, cách đây 1 tháng, tôi được cấp dưới gửi cho địa chỉ trang web giới thiệu các cô gái bán hoa. Tôi bàng hoàng khi thấy ảnh của vợ mình được đăng ngay trang đầu. Dù ảnh bị che mặt nhưng tôi biết mình không thể nhầm.

Về nhà, tôi chất vấn em. Tôi trách em tại sao vẫn chọn con đường nhơ nhớp ấy, tại sao lại khiến tôi bẽ bàng và nhục nhã đến vậy. Như mọi lần, em không chút buồn bã rồi lạnh lùng nói: “Anh xem lại mình đi, tiền anh làm ra có đủ nuôi tôi không.

Tôi rất hối hận sau 2 năm chung sống cùng cô gái bán hoa, ước gì ngày tháng qua không phải sự thật - Ảnh 2
Tôi quyết định dứt khoát với cô ta - Ảnh minh họa: Internet

Tiền lương của anh còn không đủ cho tôi mua thỏi son, cái túi chứ đừng nói đến việc giúp tôi sống tốt hơn. Tôi đi làm lại thì đã sao. Không phải trước nay tôi vẫn làm vậy hay sao. Tôi sống dư dả, thoải mái quen rồi, anh không lo được thì tôi phải tự lo”.

Giờ đây tôi hối hận tột cùng nhưng chẳng thể trách ai. Tất cả đều do tôi lựa chọn. Tôi đã phí hoài 2 năm chỉ để cưới về sự bẽ bàng và nhục nhã. 

Rất may, tôi chưa có con nên có thể làm lại từ đầu. Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc và sẽ ly hôn. Tôi sẽ chạy trốn khỏi nơi có quá nhiều nỗi tủi nhục này.

Sau khi cho đứa con 4 tuổi của tôi ăn gà, đột nhiên bố chồng gọi tôi và chồng về họp gấp vì lý do rất bức xúc

Sau khi cho đứa con 4 tuổi của tôi ăn gà, đột nhiên bố chồng gọi tôi và chồng về họp gấp vì lý do rất bức xúc

Câu chuyện đã xảy ra hơn một tuần, nhưng nghĩ lại tôi càng thấy ấm ức lẫn bức xúc tột cùng

Xem thêm
Từ khóa:   yêu gái bán hoa đau khổ vì tình chia tay êm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 27 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 28 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 29 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 32 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 36 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 37 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 39 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 41 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm