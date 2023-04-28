Người đàn ông cụt tay dùng chân lau nhà, nấu cơm, kê bàn ăn cho vợ làm thổn thức bao chị em nội trợ

Thế giới 28/04/2023 06:37

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông không tay ở Trung Quốc dùng chân chăm sóc vợ và con mới sinh đã khiến cư dân mạng cảm động.

People's Daily đưa tin, cư dân giấu tên ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, đã làm tan chảy trái tim cư dân mạng sau khi đoạn videp ghi lại cảnh anh dùng chân để chăm sóc vợ và em bé sơ sinh.

Trong video, người cha hôn đứa con đang ngủ say rồi đi vào bếp, ngồi lên một chiếc ghế dài, dùng chân cho thức ăn vào nồi cơm điện, đậy nắp rồi nhấn nút nguồn.

Sau đó, anh ấy xuất hiện tại bồn rửa trong nhà bếp, nơi sau khi kéo quần lên đến đầu gối, anh ấy vặn vòi và rửa chân dưới vòi nước chảy.

Tiếp theo, anh ấy rửa sạch và chuẩn bị cá cho bữa tối bằng cách kẹp chặt con dao giữa các ngón chân trước khi chiên trên bếp ga, dùng ngón chân đặt chảo rán lên trên ngọn lửa.

Người đàn ông cụt tay dùng chân lau nhà, nấu cơm, kê bàn ăn cho vợ làm thổn thức bao chị em nội trợ - Ảnh 1
Người đàn ông đang chiên cá bằng hai chân. Ảnh: Weibo

Khi các món ăn đã sẵn sàng, anh đặt chúng vào một cái giỏ nhỏ mang trong miệng vào phòng ngủ của hai vợ chồng để dọn bàn ra ăn tối.

Trong đoạn video không tiết lộ nguyên nhân khiến người đàn ông bị tàn tật.

Câu chuyện đã truyền cảm hứng cho những người dùng mạng xã hội ở đại lục, những người cảm động trước sự dịu dàng của người đàn ông và ấn tượng về cách anh vượt qua khó khăn do cơ thể khuyết tật của mình.

Một người nói: “Anh ấy là một người phi thường. Nó làm tan chảy trái tim tôi.”

Một người khác khen ngợi: “Cuộc đời đã biến anh ấy thành anh hùng”.

“Tôi hy vọng gia đình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi”, một người khác bình luận.

“Những người không từ bỏ chính mình sẽ nhận được lợi nhuận tốt,” một người thứ tư nói.

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