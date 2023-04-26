Nghiên cứu: "Chuyện ấy" ngoài không gian có thật sự cần thiết?

Họ cho rằng quan hệ ngoài không gian có thể xảy ra ngay cả trong thập kỷ tới. Các nhà khoa học lập luận rằng ngành công nghiệp cần thảo luận về cách xử lý vấn đề ngay bây giờ, bao gồm cả việc nghiên cứu bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào mà không gian có thể gây ra đối với các vấn đề liên quan như thụ thai.

Các nhà khoa học đã đưa ra một lập luận “nhạy cảm” trong một bài báo mới ra tháng này: Quan hệ trong không gian sẽ xảy ra sớm hơn và đã đến lúc mọi người bắt đầu chuẩn bị cho nó.

Ngành du lịch vũ trụ đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Nhóm cho rằng trong mười năm tới, những người có đủ nguồn lực sẽ thường xuyên trả tiền cho các công ty tư nhân để thực hiện các chuyến bay vào vũ trụ có thể kéo dài hàng ngày hoặc hàng tuần.

Lập luận của nhóm đã được trình bày trong một bài báo được phát hành vào cuối tuần trước được viết bởi các nhà khoa học và bác sĩ chuyên về vấn đề liên quan đến không gian từ Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ.

Và với bản chất con người, một số khách hàng sẽ không tránh khỏi việc thử nghiệm quan hệ ở những nơi chưa từng có ai làm trước đây.

Tình dục trong không gian từ lâu đã là một lĩnh vực được công chúng quan tâm. Và cuối cùng, nếu con người trở thành một sinh vật du hành vũ trụ, thì hành động này sẽ rất cần thiết cho sự tồn tại lâu dài của loài người. Đã có một số nghiên cứu xem xét sự sinh sản của động vật trong không gian.

Và trong khi các tổ chức chính phủ như NASA đã nghiêm cấm các phi hành gia cố gắng quan hệ, một số nhà khoa học đã trở nên cởi mở hơn trong việc khám phá vấn đề này. Nhưng các tác giả cho rằng ngành công nghiệp du lịch vũ trụ đã giữ im lặng về vấn đề này.

“Điểm khởi đầu của chúng tôi là một ý kiến thoáng qua về chuyện quan hệ trong không gian, nhưng khi kiểm tra, chúng tôi đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ngành này chưa mở lòng cân nhắc những rủi ro này và điều này dẫn đến việc nghiên cứu này được tiến hành”, tác giả David Cullen, giáo sư công nghệ sinh học vũ trụ tại Đại học Cranfield, cho biết.

Các nhà nghiên cứu đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến quan hệ trong không gian. Ảnh minh họa: Internet

Sự thật là có rất nhiều câu hỏi quan trọng cần làm sáng tỏ khi nói đến quan hệ trong không gian.

Thứ nhất, môi trường vi trọng lực của không gian và tình trạng không trọng lượng mà nó gây ra cho các phi hành gia chắc chắn sẽ làm phức tạp bất kỳ nỗ lực nào.

Những điều kiện này có thể sẽ không chỉ làm cho hoạt động thể chất của quan hệ trở nên khó khăn mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tình dục của mọi người.

Và ngay cả khi bạn có thể làm được, thì cũng có lo ngại rằng không gian có thể gây hại cho sức khỏe sinh sản của con người, điều này có thể khiến việc thụ thai và mang thai trở nên rủi ro hơn so với trên Trái Đất.

Egbert Edelbroek cho biết: “Do tầm quan trọng lâu dài của việc sinh sản con người ngoài Trái đất, vì nhân loại đang cố gắng trở thành một loài đa hành tinh, chúng ta cần thực hiện nghiêm túc thực hiên, cho dù điều này có được lên kế hoạch hay đặc biệt là nếu không có kế hoạch”, nhà khoa học thực hiện nghiên cứu này cho biết.