Lần đầu trong 900 năm, bạn có cơ hội thấy tất cả các gia đình hoàng tộc khắp thế giới về dự lễ đăng quang vua Charles III nước Anh

Có thể là những ngày đầu tiên trong triều đại của ông, nhưng Vua Charles III đã cho thấy ông không sợ phá vỡ truyền thống hoàng gia.

Lần đầu tiên sau 900 năm, hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới đã được mời tham dự lễ đăng quang của Anh.

Truyền thống không mời họ đã được tuân theo trước đây trong lễ đăng quang vì buổi lễ thể hiện mối liên hệ thiêng liêng giữa quốc vương, thần dân của họ và Chúa.

Theo The Times of London , lễ đăng quang của Charles sẽ là lễ đăng quang đầu tiên trong 900 năm lịch sử nước Anh, bao gồm cả lễ đăng quang của mẹ ông là Nữ hoàng Elizabeth II, chào đón các quốc vương quốc tế.

Nhưng vì Vua Charles III đang từ bỏ truyền thống, hãy xem tất cả các thành viên hoàng gia đã xác nhận tham dự lễ đăng quang của ông, sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5.

Công chúa Charlene và Hoàng tử Albert II của Monaco

Hoàng tử Albert là một trong những hoàng gia quốc tế đầu tiên xác nhận sự tham dự của ông và Công chúa Charlene trong lễ đăng quang của Vua Charles III.

Phát biểu với tờ People vào tháng 1, Hoàng tử Albert II cho biết chắc chắn đó sẽ là một buổi lễ đáng kinh ngạc và rất cảm động.

Vào thời điểm đó, Hoàng tử Albert cũng cho biết ông và công chúa Charlene vẫn chưa quyết định liệu họ có mang theo cặp song sinh 8 tuổi của họ vì “con có thể còn hơi nhỏ đối với những loại nghi lễ này”.

Vua Carl Gustaf và Công nương Victoria của Thụy Điển

Theo BBC, Quốc vương Carl Gustaf sẽ cùng con gái của ông, Công nương Victoria, dự lễ đăng quang của Charles.

Giống như nhiều thành viên hoàng gia châu Âu khác, Quốc vương Carl, người trị vì với tư cách là Vua Thụy Điển từ năm 1973, là họ hàng xa của Vua Charles thông qua tổ tiên chung của họ, Nữ hoàng Victoria. Quốc vương Carl là em họ thứ ba của cố Nữ hoàng Elizabeth II, theo Royal Central .

Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima của Hà Lan

Ngày 24/4, Hoàng gia Hà Lan xác nhận Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima sẽ tham dự lễ đăng quang của Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tại Tu viện Westminster.

Đồng thời con gái của họ, Catharina-Amalia, Công chúa xứ Orange và mẹ của Willem-Alexander, Công chúa Beatrix, sẽ cùng tham dự tiệc chiêu đãi tại Cung điện Buckingham vào buổi tối trước lễ đăng quang.

Thái tử Frederik và Công nương Mary của Đan Mạch

Khi Nữ hoàng Margrethe II hồi phục sau ca phẫu thuật lưng diễn ra vào tháng 2, hoàng gia Đan Mạch sẽ cử đại diện là Thái tử Frederik và Công nương Mary để tham gia lễ đăng quang của Vua Charles III.

Thái tử Frederik, người thừa kế ngai vàng, cùng mẹ là Nữ hoàng Margrethe II đến dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9 năm 2022.

Sau cái chết của người đồng cấp Anh, Nữ hoàng Margarethe thừa kế danh hiệu không chính thức là vị vua trị vì lâu nhất châu Âu.

Thái tử Haakon và Công nương Mette-Marit của Na Uy

Cũng đại diện cho đất nước của họ tại lễ đăng quang là Thái tử Haakon và Công chúa Mette-Marit, theo chương trình sắp tới của hoàng gia.

Cặp đôi đã kết hôn vào năm 2001 và có hai con, sẽ tham dự thay cho Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja.

Thái tử Akishino và Công nương Kiko của Nhật Bản

Vào tháng 4, Thái tử Akishino và vợ, Công nương Kiko, đã được chấp thuận thực hiện chuyến công du 4 ngày tới Vương quốc Anh để dự lễ đăng quang của Vua Charles III, tờ Japan Times đưa tin .

Theo nguồn tin này, Cơ quan Nội chính Hoàng gia lưu ý rằng dịp này đánh dấu lần đầu tiên Thái tử Akishino và Công nương Kiko đến thăm Vương quốc Anh hoặc dự lễ đăng quang của hoàng gia nước ngoài.

Thái tử Akishino được cử đến để đại diện cho anh trai mình, Hoàng đế Naruhito, người không thể tham dự do phong tục hạn chế ông có mặt tại lễ đăng quang của các quốc vương quốc tế.

Đại Công tước Henri và Nữ Công tước Maria Teresa của Luxembourg

Theo báo cáo của Tatler, Đại Công tước Henri và Nữ Công tước Maria Teresa của Luxembourg sẽ đại diện cho quốc gia của họ tại lễ đăng quang của Vua Charles.

Đại công tước – người có tước hiệu tương đương với vua – là người thừa kế ngai vàng khi cặp đôi được cha mẹ giới thiệu lần đầu tiên vào cuối những năm 1970, theo tờ Insider.

Luxembourg là một trong 12 chế độ quân chủ vẫn còn hoạt động ở châu Âu ngày nay, Tạp chí Dân số Thế giới đưa tin.

Nữ hoàng Anne Marie và Thái tử Pavlos của Hy Lạp

Theo Town & Country, Nữ hoàng Anne Marie, Thái tử Pavlos và vợ của ông, Công nương Marie-Chantal, nằm trong số những người được xác nhận sẽ tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III.

Thái tử Pavlos là một trong số 33 người con đỡ đầu của Vua Charles và có mối quan hệ thân thiết với người cha quá cố của nhà vua, Hoàng tử Philip.

Công chúa Margareta của Romania

Một người họ hàng xa khác của Vua Charles có nguồn gốc hoàng gia là công chúa Margareta của Romania đã xác nhận sẽ tham dự lễ đăng quang.

Cặp đôi này là anh em họ thứ hai của Nữ hoàng Victoria và là anh em họ thứ ba của Vua Christian IX của Đan Mạch, người trị vì cho đến năm 1906, theo Express .

Vua Felipe VI của Tây Ban Nha và Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha

Theo Hola , hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE đã xác nhận rằng Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha sẽ tham dự lễ đăng quang của Charles.

Giống như các triều đại hoàng gia châu Âu khác, Vua Felipe VI cũng có nguồn gốc hoàng gia Anh bên nội. Ông cố nội của ông, Vua Alfonso XIII, đã kết hôn với cháu gái của Nữ hoàng Victoria là Công chúa Victoria Eugenie (người sau này trở thành Nữ hoàng Tây Ban Nha), theo Insider.