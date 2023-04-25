Từ chỗ chỉ ngủ được sau 3 giờ sáng và mất ngủ nhiều năm, tôi đã thử phương pháp này và sốc với kết quả đạt được

Đối với tôi, từ khi còn là một đứa trẻ, giờ đi ngủ luôn là thời điểm gây căng thẳng hơn là thư giãn, ngay cả trước khi tôi trở thành người mắc chứng mất ngủ. Tôi sẽ đi vào giường và ngay lập tức bắt đầu mong chờ điều tồi tệ nhất, chuẩn bị cho những cơn hoảng loạn tưởng chừng như không thể tránh khỏi.

Tập yoga trước khi đi ngủ không chỉ là một thời quen giúp thư giãn và đưa tâm trí vào cơ thể, mà còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe của chúng ta. Mới đây, Ashley Laderer đã chia sẻ trên tờ Business Insider về hành trình tìm lại giấc ngủ sau nhiều năm nhờ thói quen tập yoga.

Nhưng chứng mất ngủ của tôi không hoàn toàn bắt đầu cho đến khi tôi học đại học khoảng một thập kỷ trước và chứng lo âu và trầm cảm của tôi bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

Trong nhiều đêm liên tiếp, tôi đã trằn trọc và cảm thấy như mình không thể thở được khi trong đầu tràn ngập sự lo lắng, lúc đó tôi chỉ muốn mình có thể ngủ thiếp đi.

Hóa ra tôi không đơn độc trong việc này; hơn một nửa số người bị mất ngủ cũng gặp phải những tình trạng này.

Uống thuốc không phải là câu trả lời

Tôi đến trung tâm y tế trong khuôn viên trường và bác sĩ trực đã kê cho tôi thuốc ngủ. Tràn đầy hy vọng có một giấc ngủ ngon, tôi uống liều thuốc đầu tiên.

Nhưng ngay cả thuốc cũng không đủ để mang lại cho tôi giấc ngủ.

Uống thuốc không phải là cách điều trị mất ngủ hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ người bạn cùng phòng của mình về nhà và thấy tôi trong tình trạng phát điên, nằm trên giường và chơi đàn ukulele chứ không thực sự ngủ. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng thuốc ngủ không loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ của chứng mất ngủ.

Bây giờ, tôi trải qua các giai đoạn. Đôi khi tôi may mắn có một khoảng thời gian có thể ngủ “bình thường”, nhưng những lần khác, khi chứng mất ngủ trở nên tồi tệ nhất, thì thức dậy lúc 3, 4 hoặc 5 giờ sáng là chuyện thường. Lúc đó tôi tự dằn vặt bản thân vì sao vẫn chưa ngủ.

Ngay cả việc dùng Klonopin, một loại thuốc được bác sĩ kê đơn để điều trị cơn hoảng loạn và không được đặc biệt sử dụng để điều trị chứng mất ngủ, nhưng nó cũng không đủ giúp tôi thư giãn và chìm vào ngủ.

Quyết định thử tập yoga trước khi đi ngủ

Mọi thứ cuối cùng đã trở nên tốt hơn gần đây khi tôi quyết định kết hợp yoga vào thói quen trước khi đi ngủ của mình.

Nó bắt đầu vào một đêm khi tôi đang lên cơn lo âu trên giường và ngẫu nhiên cảm thấy có cảm hứng tìm kiếm một video yoga trên YouTube.

Mặc dù nó không ngăn chặn hoàn toàn cơn lo lắng, nhưng tôi đã cảm thấy tốt hơn. Tôi có thể thở dễ dàng hơn một chút và cảm thấy như mình đã phá vỡ vòng luẩn quẩn chỉ nằm đó và ước mình được ngủ.

Vì vậy, tôi bắt đầu tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu mình thực sự bắt đầu làm điều này hàng đêm, thậm chí trước khi tôi đi ngủ và cố gắng ngủ ngay từ đầu?

Nếu tôi thử tập yoga vào ban đêm thì có lẽ nó sẽ có tác động tích cực đến giấc ngủ của tôi. Vì vậy, tôi quyết định thử, mặc dù tôi không chắc nó sẽ giúp ích được bao nhiêu.

Thói quen hàng đêm mới của tôi bắt đầu bằng việc thắp một ngọn nến, bật một vài bản nhạc thư giãn và nhấn phát một trong các video từ danh sách các video yoga trước khi đi ngủ đã lưu của tôi trên youtube. Ngay sau đó, tôi nhận ra giấc ngủ đến dễ dàng hơn



Tác giả đã nhận ra rằng mình dễ ngủ hơn sau khi tập yoga. Ảnh: Getty

Sau vài đêm đầu tiên, tôi nhận ra rằng mình dễ ngủ hơn và trở nên cực kỳ mệt mỏi khi thực hiện tư thế savasana.

Tôi đã quyết định, lần đầu tiên trong đời, rằng tôi sẽ thực sự gắn bó với một thói quen lành mạnh và tôi đặt mục tiêu thực hiện điều này mỗi tối trong một tháng. Thành thật mà nói, tôi bị sốc vì mình đã làm.

Đâylà một phương pháp điều trị chứng mất ngủ kỳ diệu đối với tôi. Một đánh giá năm 2020 về 19 nghiên cứu phân tích hơn 1.800 phụ nữ cho thấy phần lớn những người được khảo sát tập yoga đã giảm chứng mất ngủ và ngủ ngon hơn so với những người được khảo sát không tập yoga.

Không có thức đến 4 giờ sáng

Đẩy nghiên cứu khoa học sang một bên, đây là lý do tại sao tôi nghĩ rằng yoga thực sự giúp bản thân: nó tạo ra một vùng đệm giữa việc thức và ngủ của tôi.

Thay vì đi thẳng lên giường và hy vọng điều tốt nhất, yoga mang đến cho tôi thời gian dành riêng để thư giãn và đi vào cơ thể sau nhiều thời gian suy nghĩ trong đầu cả ngày.



Tác giả đã ngủ sớm hơn thậm chí trước 11 giờ tối. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong khi làm việc đó, tôi luôn nhắm mắt lại, chỉ nghe âm thanh và làm theo gợi ý của người hướng dẫn, giúp bản thân không phải nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày.

Và mặc dù tôi biết nhiều người ca ngợi các bài tập thở như một cách tuyệt vời để thư giãn trước khi đi ngủ, nhưng chỉ riêng nó thôi cũng khá kích thích.

Cảm giác hít thở sâu sẽ tự nhiên hơn nhiều khi nó được liên kết với chuyển động, chẳng hạn như một động tác giãn cơ.

Tôi có thể tập trung nhiều hơn vào những cảm giác trong cơ thể mình - sự thả lỏng hai bên hông và lăn ra khỏi những nếp gấp ở cổ.

Đây là một sự thay đổi đáng hoan nghênh so với việc chỉ nằm trên giường, cầu nguyện rằng mình sẽ hết mệt mỏi một cách kỳ diệu và hy vọng tâm trí sẽ tự yên tĩnh. Khi dòng chảy thư giãn tiếp tục, bộ não của tôi cũng theo sau.

Những ngày này, tôi có nhiều khả năng đi ngủ trước nửa đêm, đôi khi thậm chí trước 11 giờ tối, điều mà trước đây tôi chưa từng nghe thấy. Giờ đi ngủ đã trở nên ít đáng sợ hơn và lành mạnh hơn bao giờ hết.