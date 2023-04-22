Cụ ông 109 tuổi ở Mỹ có thể tự lái xe đã chia sẻ 6 bí quyết sống trường thọ trong đó điều một là dễ thực hiện nhất

Theo thông tin từ Yahoo News, Dransfield sinh năm 1914 và có một con, ba cháu và bảy chắt. Vào ngày 28 tháng 3 năm nay, ông đã tổ chức sinh nhật lần thứ 109 của mình.

Không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, ông Vincent Dransfield, 109 tuổi ở Little Falls, New Jersey, vẫn có thể lái xe đến cửa hàng tạp hóa hàng ngày và đi bộ lên xuống cầu thang ở nhà. Làm thế nào để đạt được một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài như vậy, Dransfield đã đưa ra câu trả lời của mình.

Sống trên 100 tuổi không phải là hiếm, nhưng so với phụ nữ, những người đàn ông trăm tuổi lại rất ít. Theo Nghiên cứu về người trăm tuổi ở New England của Đại học Boston, 85% người trăm tuổi là phụ nữ và chỉ 15% là nam giới.

Dransfield cho biết ông chưa bao giờ mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư hay bệnh tim. Lista, cháu gái của Dransfield cũng nói thêm rằng ông vẫn khỏe mạnh.

Theo tờ Today, các chuyên gia đã chỉ ra sáu khía cạnh chính trong chế độ sức khỏe của Dransfield, bao gồm thói quen ăn uống, tập thể dục hàng ngày và điều chỉnh tâm lý.

Đầu tiên, hãy làm những gì bạn yêu thích. Khi được hỏi điều gì mang lại cho ông niềm vui và duy trì ông trong sở cứu hỏa tình nguyện địa phương trong hơn 80 năm, Dransfield nhanh chóng trả lời: “Sở cứu hỏa. … Tôi đã gặp rất nhiều bạn bè”.

Khi vợ ông qua đời vào năm 1992, Dransfield hàng ngày đến trạm cứu hỏa để trò chuyện với những người bạn cũ.

Thứ hai, uống sữa để bổ sung dinh dưỡng.

Dransfield rời trường năm lớp 8 và đến làm việc tại một trang trại bò sữa năm 15 tuổi để phụ giúp gia đình.

Ông được những người trong gia đình tổ chức sinh nhật. Ảnh: Today

Ông làm việc tại một trang trại bò sữa trong 5 năm, trong thời gian đó ông uống sữa thoải mái, thứ mà ông tin rằng sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của mình, đặc biệt là trong thời kỳ Đại suy thoái những năm 1930. Đến bây giờ ông vẫn giữ thói quen uống một cốc vào bữa sáng mỗi ngày.

Thứ ba, giữ cho cơ thể của bạn luôn hoạt động. Dransfield không bắt đầu nâng tạ hay tập gym, nhưng anh ấy đã hoạt động tích cực cả đời mình.

Kể từ khi gia nhập đội cứu hỏa tình nguyện năm 21 tuổi, điều anh phải làm hàng ngày là luyện tập phản ứng nhanh với các báo động để có thể lao lên hàng đầu khi cảnh sát được gọi đến. Ông thích một thói quen tập thể dục có tổ chức.

Thứ tư, ăn những gì bạn thích. Lista cho biết Dransfield hoàn toàn không chú ý đến chế độ ăn uống của mình, ăn những gì mình thích và không để ý đến sự thay đổi cân nặng.

Ông là người luôn lạc quan. Ảnh: Today

Ông thích đồ ăn Ý, bánh mì kẹp thịt, sa lát, sô cô la sữa và các loại đồ ngọt khác, đồng thời uống một tách cà phê mỗi ngày và thỉnh thoảng uống bia. Đồng thời Dransfield vẫn tự nấu ăn.

Thứ năm, từ bỏ những thói quen xấu. Không bao giờ là quá muộn để từ bỏ những thói quen xấu. Ở tuổi 50, Dransfield bắt đầu hút thuốc, nhưng khoảng 20 năm sau, ông đã cai được.

Thứ sáu, duy trì thái độ tích cực và lạc quan. Dransfield coi mình là một người lạc quan. Ông cũng có khiếu hài hước và thích biết tên của mọi người trong thị trấn, Lista nói.

Dransfeld nói: “Tôi luôn lạc quan. Tôi không bao giờ nghĩ theo cách nào khác khi có điều gì đó không ổn. Tôi đang làm tốt và tôi hy vọng Chúa sẽ giúp tôi tiếp tục theo cách đó”.