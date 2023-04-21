14 lý do thường gặp khiến "cậu nhỏ" bị đau sau khi quan hệ

Mặc dù dương vật bị đau sau khi quan hệ tình dục không phải là điều bạn nghe thấy nhiều, nhưng nó có thể tương đối phổ biến và trên thực tế là khá bình thường. Vikas Desai, MD , bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Northwestern Medicine Delnor chia sẻ những lý do phổ biến nhất giải thích tại sao dương vật của bạn bị đau sau khi quan hệ tình dục.

Các triệu chứng của phản ứng dị ứng có thể bao gồm phồng rộp da, da khô hoặc nứt nẻ, ngứa, mẩn đỏ hoặc có vảy hoặc da sần sùi/dày lên.

Phản ứng vì dị ứng là phổ biến và có thể bao gồm phản ứng với hóa chất hoặc vật liệu có trong các sản phẩm sức khỏe tình dục như bao cao su, vải, gel, chất bôi trơn, đồ chơi người lớn và các sản phẩm chăm sóc da như xà phòng.

Tiến sĩ Desai khuyến nghị kiêng cho đến khi phản ứng trên da được giải quyết và việc này có thể mất đến vài tuần,

Viêm bao quy đầu

“Cậu nhỏ” bị đau sau khi quan hệ tình dục có thể là kết quả của bệnh viêm quy đầu, theo Cleveland Clinic. Điều này thường xảy ra ở những người không cắt bao quy đầu.

Viêm quy đầu có thể khiến dương vật đổi màu (xám, tím, đỏ hoặc trắng) hoặc có thể hình thành các mảng đổi màu trên đầu dương vật. Ngoài ra cậu nhỏ cũng có thể có màu đỏ và có thể biểu hiện một số điểm sáng bóng và sưng tấy.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa cơn viêm quy đầu là vệ sinh dương vật thường xuyên và kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là sau khi quan hệ tình dục.

Xuất tinh muộn (DE)

Một lý do khác khiến dương vật bị đau sau khi quan hệ tình dục có thể là do xuất tinh muộn. Xuất tinh muộn là trạng thái không có khả năng đạt được cao trào trong một khoảng thời gian hợp lý; thường là 30 phút hoặc hơn.

Những thứ như lo lắng, căng thẳng, mất cân bằng nội tiết tố và tổn thương dây thần kinh vùng chậu hoặc cột sống đều có thể gây xuất tinh chậm.

Nếu dương vật bị đau sau khi quan hệ tình dục vẫn tiếp tục ngay cả khi bạn đã kiểm tra tất cả các loại thuốc của mình, hãy cân nhắc chăm sóc y tế, vì đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng tuyến tiền liệt hoặc tiết niệu.

Ma sát hoặc thiếu bôi trơn

Ma sát do quan hệ do không đủ chất bôi trơn có thể là thủ phạm khiến dương vật bị đau sau khi quan hệ.

Nếu lần quan hệ cuối cùng của bạn đặc biệt thô bạo và mạnh mẽ với một số động tác đẩy mạnh thì sự kích thích và ma sát có thể là nguyên nhân, đặc biệt nếu không đủ chất bôi trơn.

Cách tốt nhất để điều trị đau dương vật sau khi quan hệ tình dục do ma sát hoặc thiếu chất bôi trơn là kiêng quan hệ tình dục trong vài ngày để lớp da phía trên lành lại.

Bệnh Mondor dương vật

Theo Hệ thống Y tế của Đại học Miami, bệnh Mondor dương vật , hay PMD, là một tình trạng di truyền gây sưng đau tĩnh mạch chạy dọc theo đầu dương vật. Các dấu hiệu và triệu chứng khác của Bệnh Mondor bao gồm khó tiểu, phù nề và đau dọc theo đầu dương vật thường trầm trọng hơn khi cương cứng.

Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể mắc bệnh Mondor, hãy lên lịch hẹn với bác sĩ để họ có thể kiểm tra kỹ lưỡng và điều trị

Viêm hạch bạch huyết xơ hóa không do hoa liễu

Tiến sĩ Desai giải thích: Viêm hạch bạch huyết xơ cứng không do hoa liễu là một bệnh lý hiếm gặp. Một báo cáo năm 2022 được công bố trên tạp chí Cureus cho biết, kiêng quan hệ tình dục, cùng với hoặc không sử dụng thuốc chống viêm không steroid, thường được khuyến nghị như một phương pháp điều trị .

Bệnh cong dương vật

Bệnh Peyronie là tình trạng xơ hóa của màng bao vật hang, dẫn đến sự co cứng lại của áo ngoài vật hang, kết quả là dương vật bị cong vẹo và đôi khi gây đau khi dương vật cương cứng. Điều này khiến việc quan hệ tình dục trở nên khó khăn, đau đớn hoặc trong một số trường hợp thậm chí là không thể.

Lúc này bạn nên bệnh viện để kiểm tra tình trạng.

Hội chứng POIS

Theo Trung tâm Quốc gia về Tiến bộ Khoa học Dịch thuật, hội chứng bệnh sau cực khoái (POIS) là một tình trạng hiếm gặp trong đó một người sẽ có các triệu chứng giống như cúm và dị ứng sau khi đạt cực khoái dưới bất kỳ hình thức nào cho dù đó là với quan hệ hay tự sướng.

Các triệu chứng có thể phát triển trong vòng vài giây, vài phút hoặc vài giờ sau khi đạt cực khoái và thường kéo dài từ 2 đến 7 ngày trước khi tự biến mất.

Tiến sĩ Desai cho biết, tin tốt là Hội chứng bệnh sau cực khoái (POIS) thường tự khỏi.

Kéo dài thời gian quan hệ tình dục

Thời gian quan hệ tình dục lâu hơn có thể có nghĩa là thời gian cương cứng lâu hơn, điều này có thể làm căng cơ hoặc mô. Nếu bạn bị đau dương vật sau khi quan hệ , hãy cân nhắc tạm dừng một thời gian ngắn cho đến khi mô dương vật có thời gian hồi phục.

Nhiễm trùng lây qua đường tình dục (STIs)

Trong một số trường hợp, đau dương vật sau khi quan hệ tình dục có thể là kết quả của bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI).

Mặc dù hầu hết các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều không có triệu chứng, nhưng đau dương vật sau khi quan hệ tình dục có thể đi kèm với một số bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm bệnh lậu, giang mai,…

Thật không may, tình trạng đau dương vật sau khi quan hệ tình dục xảy ra do STI sẽ chỉ thuyên giảm khi điều trị.

Chứng hẹp bao quy đầu

Hẹp bao quy đầu là tình trạng da bao quy đầu không thể tuột lên hoàn toàn khỏi quy đầu. Hẹp bao quy đầu có thể xuất hiện dưới dạng một vòng chặt hoặc "dây thun" bao quanh đầu dương vật, ngăn chặn việc co rút hoàn toàn.

Đau dương vật sau khi quan hệ tình dục do hẹp bao quy đầu sẽ chỉ trở nên tốt hơn khi được điều trị, vì vậy nếu bạn nghĩ mình có thể mắc bệnh này, hãy lên lịch hẹn với bác sĩ.

Viêm tuyến tiền liệt

Viêm tuyến tiền liệt là một tình trạng đau đớn thường xuyên liên quan đến tuyến tiền liệt hoặc khu vực xung quanh đó.

Trong một số trường hợp, đau dương vật sau khi quan hệ tình dục do viêm tuyến tiền liệt có thể tự khỏi sau vài ngày, nhưng nếu cơn đau vẫn tiếp diễn, hãy lên lịch hẹn với bác sĩ.

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là do vi khuẩn trong đường tiết niệu, bao gồm bàng quang, tuyến tiền liệt, niệu đạo và niệu quản gây ra.

Giống như hầu hết các mục trong danh sách này, căn bệnh này chỉ thuyên giảm sau khi điều trị, vì vậy nếu bạn nghĩ rằng dương vật bị đau sau khi quan hệ tình dục là do nhiễm trùng tiểu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Nhiễm nấm Candida

Theo Tổ chức Chăm sóc Tiết niệu , nhiễm nấm Candida là một trong những rắc rối phổ biến nhất do sự phát triển quá mức của nấm candida gây ra.

Điều này có thể dẫn đến đau dương vật sau khi quan hệ tình dục cũng như các triệu chứng khác như bỏng rát, da bị kích thích. Đối với cái này, bạn nên đến bệnh viện để khám và điều trị.