Chuyên gia chia sẻ bí quyết vừa có thể đốt cháy calo vừa được “sung sướng” nhờ làm “chuyện ấy”

Sức khỏe 13/04/2023 15:51

Nhiều chuyên gia cho rằng việc quan hệ tình dục sẽ giúp đốt cháy calo nhưng sẽ không nhiều bằng tập gym hay chạy bộ.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc quan hệ tình dục sẽ giúp đốt cháy calo nhưng sẽ không nhiều bằng tập gym hay chạy bộ.

Chuyên gia chia sẻ bí quyết vừa có thể đốt cháy calo vừa được “sung sướng” nhờ làm “chuyện ấy” - Ảnh 1
Làm "chuyện ấy" có thể đốt cháy 5 calo mỗi phút. Ảnh: BI

Nếu bạn đang tìm cách để trở nên năng động hơn trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại sợ ý tưởng đến phòng tập thể dục, thì quan hệ tình dục nhiều hơn có thể là giải pháp lý tưởng dành cho bạn.

Tất nhiên, quan hệ tình dục sẽ không đốt cháy nhiều calo như tập gym, chạy hoặc đi bộ đường dài, theo tiến sĩ Steve Nissen, chuyên gia tim mạch của Cleveland Clinic.

Nhưng theo Harvard Health, làm “chuyện ấy” có thể đốt cháy khoảng năm calo mỗi phút. Điều đó tương đương với việc đi bộ hơn 1km trong 20 phút, theo Tiến sĩ Nissen.

Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn thử thách sức mạnh và sức chịu đựng của mình trong quan hệ tình dục, bạn có thể thực hiện một số điều chỉnh để có trải nghiệm tương tự như chạy marathon trong phòng ngủ, theo Emily Morse, một chuyên gia tình dục và tác giả của cuốn “Smart Sex”, nói với Insider.

Cô nói rằng trọng tâm của quan hệ tình dục là kết nối và thỏa mãn lẫn nhau, sự khám phá các kỹ thuật hoặc vị trí mới có thể là một cách để làm điều đó.

Thông thường, người ở trên khi quan hệ tình dục sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với chuyển động hông khiến họ trở thành người sử dụng nhiều năng lượng hơn với những động tác đẩy hoặc cọ xát, theo chuyên gia Morse.

Chuyên gia chia sẻ bí quyết vừa có thể đốt cháy calo vừa được “sung sướng” nhờ làm “chuyện ấy” - Ảnh 2
Chuyên gia khuyên nên kéo dài trải nghiệm khi quan hệ. Ảnh: The Cut

 Họ cũng sẽ phải sử dụng sức mạnh cơ bắp nhiều hơn với người phía dưới.

Chuyên gia Morse nói: “Người ở trên chắc chắn là người sẽ tập luyện cánh tay và các bài tập cốt lõi (core workout) nhiều hơn”.

Ví dụ, một phụ nữ ở tư thế của “bài tập chăn bò” có thể nghiêng người về phía trước với hai tay đặt ở hai bên đối tác của mình, kích thích cơ bắp tay và cơ tam đầu của cô ấy. Morse cho biết nếu cô ấy ngả người về phía sau, cô ấy sẽ sử dụng các cơ cốt lõi của mình để giữ thăng bằng.

Theo chuyên gia Morse, tư thế quan hệ kiểu hoa sen, trong đó đối tác phía dưới ngồi bắt chéo chân và đối tác phía trên ngồi đối diện với họ với hai chân quấn quanh họ, có thể làm gia tăng sự đốt cháy của cơ bên trong đùi.

Cô nói khi một người đàn ông ở trên trong tư thế “truyền giáo”, cánh tay và cơ bắp của anh ấy sẽ được tập luyện.

Theo chuyên gia Morse, một số tư thế quan hệ như úp thìa đều mang lại sự thoải mái, nhưng cũng có nhiều tư thế có thể đẩy người kia ra khỏi vùng thoải mái của họ.

Để kiểm tra sức chịu đựng của bạn trong khi quan hệ tình dục, chuyên gia Morse khuyên bạn nên kéo dài trải nghiệm.

Một cách làm điều này là trì hoãn cực khoái thông qua kỹ thuật "edging", tức là chậm lại, dừng lại hoặc thay đổi kích thích tình dục để ngăn cản một cực khoái sắp xảy ra.

Theo chuyên gia tình dục Aida Manduley nói với Insider rằng bạn hoặc đối tác của bạn có thể đạt được lợi thế bằng cách giảm tốc độ, giảm bớt cường độ hoặc áp lực, chuyển đổi các khu vực kích thích hoặc dừng hoàn toàn trước khi bắt đầu lại.

Ngoài ra còn có thể dùng các loại thuốc để làm giảm độ nhạy cảm của “cậu nhỏ” hoặc dùng cock ring (nhẫn dương vật) để hạn chế xuất sớm, chuyên gia Morse chia sẻ.

Theo Business Insider

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Từ khóa:   tình dục quan hệ phụ nữ

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