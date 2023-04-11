Trong men say, lỡ ‘ngã’ vào mối quan hệ với tình cũ 10 năm cuồng nhiệt, mẹ đơn thân lao đao khi biết sự thật phũ phàng này

Tâm sự 11/04/2023 07:51

Trong đêm ấy, chúng tôi trao nhau những thứ cuồng nhiệt nhất, để rồi tôi lại đau đớn vì điều này.

Mình đã ly hôn chồng và một mình nuôi con. Trước khi đến với chồng mình! Mình đã từng thương một người rất nhiều, và chưa bao giờ từng quên. Đối với mình người đó là tình đầu, nhưng ng đó thì chỉ rung động nhất thời chứ không yêu mình. Nhưng khi lấy chồng nỗi nhớ của mình với người đó đã vơi dần nhưng chưa một lần quên, mình toàn tâm toàn ý yêu thương chồng con hết mực. Nhưng chồng mình đủ tật xấu: rượu chè - cờ bạc- chửi bới… và mình không thể chịu đựng được nữa nên không thể tiếp tục!

Sau vài năm ly hôn, tình đầu của mình cũng đã có vợ con, làm ăn thành đạt. Nghe tin minh sống không hạnh phúc thì đã chủ động liên hệ với mình. Và tình cũ không rủ cũng đến: tụi mình đã bí mật hẹn hò, và đã vượt qua giới hạn.

Trong men say, lỡ ‘ngã’ vào mối quan hệ với tình cũ 10 năm cuồng nhiệt, mẹ đơn thân lao đao khi biết sự thật phũ phàng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực sự mình chưa bao giờ muốn đi quá giới hạn, chỉ muốn thấy người đó từ xa, sống hạnh phúc là mình cũng thấy vui rồi, chưa bao giờ có ý định chen vào cs gia đình ng khác, chỉ muốn gặp lại người cũ tâm sự những đau khổ, tổn thương đã trải qua, giữ một tình yêu trong sáng như trước đây, nhưng cả 2 đã không làm được vậy.

Bây giờ mình thấy bản thân mình thật sự hèn hạ và tội lỗi.

Sau hơn 10 năm gặp lại thì tình cảm của mình đối với tình đầu vẫn nguyên vẹn, mặc dù biết người ta đã có vợ nhưng vấn muốn gặp gỡ trong thầm lặng. Còn người đó đối với mình cũng rất tốt, nhưng cũng không thể bỏ vợ con. Và mình cũng không bao giờ muốn người đó ly hôn cả.

Bây giờ thực sự mình rất rối, bản thân muốn dừng lại nhưng tình cảm không ngăn cản được lí trí.

Sau ngày giỗ vợ uống say đến quên trời quên đất, vừa tỉnh ngủ bỗng thấy người đàn bà lạ nằm cạnh, tôi tá hỏa khi biết sự thật đau lòng

Sau ngày giỗ vợ uống say đến quên trời quên đất, vừa tỉnh ngủ bỗng thấy người đàn bà lạ nằm cạnh, tôi tá hỏa khi biết sự thật đau lòng

Nhưng tôi không ngờ ngay khi người ấy xuất hiện, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải ngỡ ngàng, rồi thất vọng tột cùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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