Lần đầu mở lớp huấn luyện "chuyện ấy" thu bộn tiền, nổi tiếng thế giới với bài tập "cô gái chăn bò"

Theo một cuộc khảo sát năm 2021 đối với phụ nữ Hoa Kỳ, hầu hết phụ nữ cho biết việc thâm nhập âm đạo khi quan hệ tình dục sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu họ có thể kiểm soát độ sâu và kích thích của “cậu ấm”

Khi internet cung cấp rất ít hướng dẫn để cải thiện kỹ thuật của cô, Morgan, một phụ nữ có thân hình cong, đã quyết định tạo chương trình giảng dạy của riêng mình

Morgan, một nhà tình dục học và huấn luyện viên tình dục từ Chicago, bắt đầu giảng dạy khóa học vào năm 2016 sau nhiều tháng nghiên cứu trên internet và thử nghiệm. Khi mới bắt đầu, cô nói rằng điều đó thật “đau khổ” và “xấu hổ” vì cô không biết mình đang làm gì với cơ thể của mình.

Bước ngoặt để cô quyết định tạo ra một chương trình giảng dạy về tình dục cho phụ nữ là đến từ lần quan hệ với bạn trai thứ ba. Lần đó cô thừa nhận thật xấu hổ vì không giỏi trong việc “chăn bò”.

Sau đó Morgan đã truy cập internet để tìm câu trả lời. Nhưng cô không thể tìm thấy bất kỳ hướng dẫn trực quan nào về việc thực hiện tư thế đó với bạn đời.

Morgan nói với Insider rằng cô luôn cảm thấy có liên hệ với khía cạnh gợi cảm của mình, vì vậy cô ấy đã tự mình giải quyết vấn đề, đầu tiên là nghiên cứu các bộ phim người lớn.

Sau khi phân tích, Morgan cho biết cô đã sử dụng những năm làm vũ công để xác định chính xác các nhóm cơ trên cơ thể mình, sau đó thử các động tác với bạn diễn nam.

Sau khi xác định chính xác kỹ thuật của mình thông qua trải nghiệm, Morgan đã đăng video lên mạng để hướng dẫn những người phụ nữ khác, từ đó đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

“Tôi biết việc đăng một video như thế này thực sự quan trọng đối với một người trông giống tôi. Đôi khi phụ nữ sẽ nói, 'Ồ, chăn bò giỏi chỉ dành cho phụ nữ gầy hoặc nhỏ nhắn thôi'. Không, đó là cho bất kỳ ai sẵn sàng đứng lên và làm điều đó”, Morgan nói với Insider.

15 tháng kiếm được hơn 4 tỷ

Trong một lớp học trực tuyến vào tháng trước, Morgan cho biết cô đã tạo ra chương trình giảng dạy của mình cho tất cả mọi người.

Cô đã dạy phụ nữ từ 18 đến 70 tuổi và đưa ra những sửa đổi để đảm bảo rằng mọi người và mọi loại cơ thể đều có thể thực hiện các bài tập của cô.

Trong 15 tháng, Morgan cho biết cô đã kiếm được 181.500 đô la (hơn 4 tỷ) từ việc dạy online.

Morgan cho biết lớp học của cô bao gồm các động tác xoay hông, đẩy, hít thở và các động tác lấy cảm hứng từ yoga để tăng cường sức mạnh cho lưng dưới và thả lỏng khớp hông, những vùng mà nhiều phụ nữ bị đau và cứng.

Morgan dạy một lớp học trực tiếp ở Virginia (Mỹ). Ảnh: BI

Những người thường xuyên thực hành các động tác này, thậm chí 10 phút mỗi ngày, sẽ cảm thấy được sự linh hoạt hơn khi thực hiện tư thế cưỡi lâu sau vài tuần, cô chia sẻ thêm

Phụ nữ thường tham dự các lớp học của Morgan để tìm kiếm những cách thú vị và hấp dẫn để giữ dáng.

Morgan cho biết phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Nigeria, Úc, Đức và Vương quốc Anh, đã tham gia các lớp học trực tuyến nhưng cô muốn tiếp cận nhiều hơn nữa.

Morgan nói: “Tôi mong muốn bài tập của tôi trở thành một trào lưu thể dục sức khỏe phổ biến như Zumba”.

Ngoài ra, Morgan cho biết việc kết nối và giúp đỡ những phụ nữ khác là giúp đỡ chính cô bởi vì có cảm giác như họ đang cùng nhau chữa lành những bất an. Cô ấy càng dạy nhiều, Morgan càng học cách chấp nhận những thay đổi về cân nặng và hình dáng của chính mình

Morgan nói: “Tôi thậm chí thực hiện các động tác với nước mắt chảy dài trên mặt và họ nói: “Không sao đâu. Cứ để nó qua đi”.

Theo Business Insider