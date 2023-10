Chế độ ăn ít calo để giảm cân, chuyên gia chỉ ra 4 vấn đề 'mấu chốt' phụ nữ nào cũng nên biết

Cách hoạt động của nó khá đơn giản: Bạn ăn ít calo, bạn giảm cân. Tuy nhiên, hai lưu ý quan trọng từ đầu: Chuyên gia dinh dưỡng không ủng hộ ý tưởng về chế độ ăn ít calo và chúng không được thiết kế để sử dụng lâu dài.

Bạn có thể ăn gì trong chế độ ăn ít calo?

Về mặt lý thuyết, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì trong chế độ ăn giảm calo, miễn là lượng calo tổng thể của bạn thấp.

Tuy nhiên, bạn nên đưa ra những lựa chọn lành mạnh để cố gắng thu được nhiều dinh dưỡng nhất từ ​​​​lượng calo của mình và để luôn no.

Jessica Cording, tác giả cuốn sách The Little Book of Game-Changers cho biết: “Tôi có xu hướng nhấn mạnh vào protein, chất béo lành mạnh và chất xơ, những thực phẩm giúp bạn no lâu và tất cả đều giúp ổn định lượng đường trong máu của bạn”.

Cụ thể, hãy bổ sung những thực phẩm sau bao gồm thịt nạc, các loại hạt giúp giảm cân, các loại rau không chứa tinh bột như bông cải xanh, rau bina và dưa chuột. Ngoài ra còn có trái cây, các loại ngũ cốc, thực phẩm có chất béo lành mạnh như bơ và cá.

Đồng thời hạn chế những thực phẩm này càng nhiều càng tốt bao gồm: khoai tây chiên, bánh quy, bánh ngọt, kem.

Nên tiêu thụ bao nhiêu calo trong một ngày?

Một lần nữa, các chuyên gia không thực sự khuyến khích bạn giảm quá nhiều calo. Nếu bạn muốn giảm thì hãy cố gắng hiểu lượng tiêu thụ hiện tại của bạn là bao nhiêu.

Nên ăn những thực phẩm từ rau củ quả để giảm lượng calo mỗi ngày. Ảnh: BI

Cording nói: “Nếu ai muốn thực hiện những thay đổi chậm dần theo thời gian thì việc điều chỉnh khoảng 250 calo một ngày - tương đương khoảng 226g trong suốt một tuần - là một cách tiếp cận dễ dàng”.

Vậy nếu bạn đang ăn một chế độ ăn 2.000 calo, hãy cân nhắc giảm xuống 1.750 calo và xem nó sẽ đưa bạn đến đâu. Lưu ý rằng các chuyên gia không khuyến khích bạn điều chỉnh dưới 1.200 calo một ngày.

Chế độ ăn ít calo có hiệu quả như thế nào?

Nghiên cứu đã liên tục chỉ ra rằng việc hạn chế lượng calo có thể dẫn đến giảm cân, nhưng rất khó để biết nó sẽ tác động đến một người như thế nào trong thời gian dài.

Bà Cassetty cho hay: “Có bằng chứng cho thấy chế độ ăn ít calo có thể giúp giảm cân trong thời gian ngắn, nhưng 80% những người giảm cân sẽ tăng cân trở lại do những thay đổi về trao đổi chất làm cản trở quá trình giảm cân và thúc đẩy tăng cân trở lại”

Vì thế nếu dừng tuân thủ chế độ ăn ít calo sau khi giảm cân thì bạn sẽ tăng cân trở lại như thường

“Điều này có thể dẫn đến căng thẳng và sự xấu hổ cho chính bạn. Vì vậy, nếu bạn giảm cân với một chế độ ăn ít calo và sau đó tăng lại cân, tôi sẽ không coi chế độ ăn đó là hiệu quả”. Cassetty cho biết.

Liệu có an toàn?

Một lần nữa, các chuyên gia thực sự không khuyến khích việc thử điều này. Bà Cording nói rằng nó có thể làm cho cơ thể bạn không cân bằng khiến cho việc giảm cân và duy trì cân nặng trong tương lai còn khó khăn hơn.

Bà giải thích rằng: “Nếu ai đó thường xuyên tiêu thụ ít calo, điều đó có thể khiến quá trình trao đổi chất diễn ra chậm lại và dẫn tới sự ảnh hưởng của cơ thể”.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện những thay đổi bền vững đối với chế độ ăn uống của bạn thay vì cắt giảm lượng calo để giảm cân.

Bà Cording nói: “Những thay đổi nhỏ có xu hướng bền bỉ hơn là một chế độ ăn kiêng hạn chế. Nếu không, cơ thể bạn có xu hướng tăng cân trở lại nhanh chóng, và thậm chí có thể tăng thêm cân.”

Theo Women's Health