10 lỗi trang trí nội thất cần tránh từ kinh nghiệm của một nhà thiết kế nội thất

Tuy nhiên, một chiếc gối rẻ tiền không có vỏ ngoài có thể tháo rời sẽ dễ dàng bị bẩn. Bạn có lẽ sẽ không để chăn ga của mình không giặt trong vòng sáu tháng, vì vậy hãy lựa chọn những chiếc gối nằm có vỏ ngoài và giặt được.

Gối tựa lưng có lẽ là một trong những vật dụng được sử dụng nhiều nhất trong không gian sống và rất quan trọng để trang trí hài hòa.

Da giả không bền như vẻ ngoài của nó

Mặc dù các lựa chọn thay thế thuần chay có thể rất tuyệt, nhưng theo những gì tôi đã thấy, da giả không phải là lựa chọn thay thế lâu bền so với hàng thật.

Da giả được làm bằng nhựa và có thể chống nứt và trầy xước, nhưng theo thời gian, da sẽ bắt đầu xuống cấp. Da giả sẽ không co giãn và mềm mại như da thật, vì vậy tôi không khuyên bạn nên đầu tư vào nó nếu bạn muốn đồ nội thất bền và thoải mái.

Nên thay thùng chứa bằng tủ đựng

Mặc dù hầu hết sinh viên đại học đều sở hữu một thùng chứa đồ mềm, nhưng giải pháp lưu trữ này nên ở trong ký túc xá sinh viên năm nhất của bạn vì sau một thời gian sẽ có một số đồ linh tinh xuất hiện trong đó gây ra nhiều phiền toái không mong muốn.

Thay vào đó, bạn nên có một chiếc tủ đựng đồ dễ thương hoặc một chiếc tủ tiết kiệm sẽ trông đẹp hơn và bền lâu hơn so những chiếc hộp bằng vải và bìa cứng.

Không nên dùng chân ghế hairpin

Với sự gia tăng phổ biến của phong cách trang trí hiện đại giữa thế kỷ trước, chân hairpin đã xuất hiện. Mặc dù tôi yêu vẻ ngoài đơn giản nhưng hiện đại của chúng, nhưng tôi chưa bao giờ bắt gặp một món cái chân ghế nào mà không lung lay.

Đối với tôi, chân ghế hairpin đã trở nên quá phổ biến và theo xu hướng, không đa dụng như chân gỗ có thể sử dụng trong các phong cách trang trí khác nhau.

Ghế có bánh xe nhựa có thể làm hỏng sàn nhà của bạn.

Hầu như tất cả các ghế văn phòng giá cả phải chăng đều có bánh xe nhựa. Tôi đã từng thấy bánh xe nhựa làm hỏng sàn nhà, đặc biệt là sàn gỗ cứng và chúng tạo ra âm thanh khủng khiếp khi lăn khắp nơi.

Thay vào đó bạn có thể sử dụng bánh xe bằng cao su vì dễ thay thế và không quá đắt để sửa chữa chúng.

Thay thế trang trí tường nhân tạo bằng tác phẩm nghệ thuật diện tích lớn

Trừ khi bạn dưới 17 tuổi, tôi nghĩ rằng đến lúc nên chia tay trào lưu trang trí tường bằng cây cối nhựa xinh xắn. Nó trông đẹp trên ảnh, nhưng không thực sự thật đẹp khi nhìn trực tiếp.

Nếu bạn muốn mang thêm một chút không gian ngoài trời vào trong nhà, hãy xem xét các tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn với hình ảnh cây cối hoặc các mảnh vải trang trí thay vì những cây cối nhựa.

Thiết bị trưng bày bóng đèn trực tiếp nếu tiếp xúc gây khó chịu cho mắt

Tôi thấy rằng bóng đèn trưng bày trực tiếp không phù hợp với hầu hết các ngôi nhà và nếu làm không đúng, chúng dễ trở thành điểm xấu cho mắt.

Vì thế bạn nên chọn những thiết bị đèn có thể giấu phần cứng và nhấn mạnh thiết kế tốt hơn.

Trang trí theo chủ đề không thể hiện thiết kế tinh tế

Trừ khi thực sự bạn có một căn nhà bên bờ biển, một căn nhà núi hoặc một căn nhà nông trại, hãy tránh trang trí theo chủ đề. Trang trí thiếu sáng tạo như đèn bàn hình sao biển và đồng hồ treo hình gà tây có vẻ đáng yêu, nhưng không được tinh tế.

Vì thế bạn hãy trang trí làm sao cho phù hợp với nơi mình sống và không nên trang trí theo chủ đề.

Nên bỏ vải lông cừu giả sang một bên

Vải lông cừu giả là một loại vải phức tạp, cần được chăm sóc đặc biệt và thường chỉ đẹp trong những ngôi nhà không có vật nuôi và trẻ em. Đối với đa số chúng ta, da cừu giả là một cơn ác mộng vì nó tích tụ lông và lông tơ.

Tôi khuyên bạn nên sử dụng các loại vải khác để tạo độ dày dặn như twill, dệt kim hoặc chenille cho đồ nội thất.

Không nên dùng kệ tường kim loại hình học vì chúng thu hút bụi bẩn

Kệ tường kim loại hình học đang xuất hiện ở khắp nơi trong thiết kế chính thống. Mặc dù chúng tượng trưng cho một thiết kế hiện đại và tối giản, nhưng người ta thường sử dụng chúng như một cách dễ dàng để lấp đầy một bức tường trống mà không lên kế hoạch cho những thứ gì sẽ ở bên trong những kệ đó.

Để khắc phục, bạn nên đặt tác phẩm nghệ thuật hoặc những bức ảnh lớn được đóng khung sẽ trông đẹp hơn so với những kệ trang trí thu hút bụi bẩn kia.

Theo Business Insider