Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho "cong thành thẳng", mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít

Nhà đẹp 22/03/2023 12:39

Hoa súng mang vẻ đẹp sang trọng và quý phái thường nở vào mùa hè hàng năm, tuy nhiên đây cũng là loài hoa yêu cầu nhiều kỹ thuật dưỡng và chăm sóc.

Mới đây trong hội nhóm yêu thích nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, facebook có tên Hà Lê đã chia sẻ quá trình từ khi nhận hoa cong và làm thế nào cho thẳng để cắm sao cho dễ nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Facebook Hà Lê chia sẻ: "Kể với các bạn là mình được cô em tận Hải Phòng tặng cho hai bó hoa súng cá hồi đầu mùa dài đẹp quá! Hoa nở to mãn nhãn, màu xinh xỉu nên mình lại hì hục chụp chụp, quay quay rồi khoe từ nhà ra hàng xóm... Bạn nào quan tâm thì tham khảo".

Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 1
Bó hoa súng chị Hà Lê được tặng.

Để hoa súng được tươi lâu thì khi mua về, chị Hà Lê dưỡng hoa súng qua đêm trong chậu nước bằng cách một bó thả tự nhiên trong chậu ngâm qua đêm cho súng hút đủ nước mai nở sẽ căng. Quy trình này lặp đi lặp lại trong các ngày chơi hoa! "Vì nếu mai cắm xong chiều tối hoa ngủ mà các bạn không ngâm nước ngập gần đến cổ bông hoa thì ngày tiếp theo hoa thiếu nước khó nở" chị Hà Lê chia sẻ.

Cùng khám phá bí quyết cắm hoa súng đẹp của Hà Lê có gì đặc biệt nào!

Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 2

Sau quãng đường vận chuyển xa chiều em đến tay mình cong như vậy này. Nếu giờ mà cứ thế để yên như này ngâm tự do trong nước là mai toàn bộ cong veo hết khó cắm lắm.

Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 3
Bước 1: Cố định thân hoa bằng que tre 
Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 4
Bước 2: Một bó thả tự nhiên trong chậu ngâm qua đêm cho súng hút đủ nước mai nở sẽ căng. 
Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 5
Bước 3: Sau khi hoa nở sẽ thu được 2 kiểu dáng: Cong và thẳng
Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 6
Bước 4: Sắp xếp kiểu dáng hoa trước khi cắm vào bình.
Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 7
 Thả những bông cong vào bình tự do như này để tạo dáng tóc mây, cứ để tự nhiên như vậy cho miệng bình tương đối chặt để dễ đan các cành khác rồi sửa sau!
Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 8
Bước 5: Tạo dáng bình hoa, cắm chĩa dần ra xung quanh tạo phom theo ý thích.
Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 9
Bước 6: Phom đã bắt đầu hình thành. Giờ thì cắm nốt vào những chỗ trống dể có bình hoa hoàn chỉnh.

Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 10

Lưu ý là chỉnh những bông hoa rủ sao cho đều đẹp, thấy thừa thì lấy kéo cắt bớt, tuyệt đối không rút ra làm xô lệch mất dáng hoa! 

Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho 'cong thành thẳng', mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít - Ảnh 11

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Hoa Lê 

Chọn bình cắm hoa súng

Dáng: dáng hình trụ tròn, trụ vuông để việc cắm hoa được đẹp và dễ dàng hơn.

Men: nên chọn bình gốm men mộc hoặc các bình gốm có màu men tối tương tự như vậy sẽ tôn lên sắc đẹp của hoa súng.

Kích thước: Hoa súng thái: Với 20 bông súng thái, chọn bình khoảng 10cm đủ giữ chắc hoa. 

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