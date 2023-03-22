Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho "cong thành thẳng", mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít

Hoa súng mang vẻ đẹp sang trọng và quý phái thường nở vào mùa hè hàng năm, tuy nhiên đây cũng là loài hoa yêu cầu nhiều kỹ thuật dưỡng và chăm sóc.
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Mới đây trong hội nhóm yêu thích nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, facebook có tên Hà Lê đã chia sẻ quá trình từ khi nhận hoa cong và làm thế nào cho thẳng để cắm sao cho dễ nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.
Facebook Hà Lê chia sẻ: "Kể với các bạn là mình được cô em tận Hải Phòng tặng cho hai bó hoa súng cá hồi đầu mùa dài đẹp quá! Hoa nở to mãn nhãn, màu xinh xỉu nên mình lại hì hục chụp chụp, quay quay rồi khoe từ nhà ra hàng xóm... Bạn nào quan tâm thì tham khảo".
Để hoa súng được tươi lâu thì khi mua về, chị Hà Lê dưỡng hoa súng qua đêm trong chậu nước bằng cách một bó thả tự nhiên trong chậu ngâm qua đêm cho súng hút đủ nước mai nở sẽ căng. Quy trình này lặp đi lặp lại trong các ngày chơi hoa! "Vì nếu mai cắm xong chiều tối hoa ngủ mà các bạn không ngâm nước ngập gần đến cổ bông hoa thì ngày tiếp theo hoa thiếu nước khó nở" chị Hà Lê chia sẻ.
Cùng khám phá bí quyết cắm hoa súng đẹp của Hà Lê có gì đặc biệt nào!