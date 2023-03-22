Chia sẻ bí quyết cắm hoa súng sao cho "cong thành thẳng", mẹ bỉm sữa khiến hội chị em mê tít

Mới đây trong hội nhóm yêu thích nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, facebook có tên Hà Lê đã chia sẻ quá trình từ khi nhận hoa cong và làm thế nào cho thẳng để cắm sao cho dễ nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Facebook Hà Lê chia sẻ: "Kể với các bạn là mình được cô em tận Hải Phòng tặng cho hai bó hoa súng cá hồi đầu mùa dài đẹp quá! Hoa nở to mãn nhãn, màu xinh xỉu nên mình lại hì hục chụp chụp, quay quay rồi khoe từ nhà ra hàng xóm... Bạn nào quan tâm thì tham khảo".