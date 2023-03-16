4 nét tướng ĐẠI PHÚ QUÝ, phụ nữ may mắn sở hữu sống ngập trong nhung lụa, tiền rải khắp nhà, của ăn của để con cháu tiêu 3 đời không hết

Nhà đẹp 16/03/2023 10:25

Nếu sở hữu 1 trong 4 nét tướng sau, nữ nhân sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, cả đời không biết khổ cực là gì.

1. Mái tóc mềm mượt

Người xưa có câu “cái răng cái tóc là gốc con người” quả không sai. Phụ nữ nếu sở hữu mái tóc mềm mại, mượt mà là người an nhàn sung sướng, cuộc đời bình yên, làm gì cũng dễ thành công. Họ giỏi kiếm tiền, khéo chiều chồng chăm con nên hôn nhân viên mãn, cả đời được nuông chiều như bà hoàng.

Nếu tóc đã đẹp lại còn đen nháy, lâu bạc thì hậu vận của chủ nhân càng khiến người khác phải ganh tỵ. Con cháu của họ ai cũng thành đạt, công thành danh toại, là niềm tự hào của cả dòng tộc.

4 nét tướng ĐẠI PHÚ QUÝ, phụ nữ may mắn sở hữu sống ngập trong nhung lụa, tiền rải khắp nhà, của ăn của để con cháu tiêu 3 đời không hết - Ảnh 1
Một mái tóc mềm mượt phúc tướng ai cũng khát khao có được - Ảnh minh họa: Internet

2. Chiếc cằm đầy đặn

Nếu chiếc cằm V-line là tiêu chuẩn nét đẹp thời nay thì một chiếc cằm tròn trịa, đầy đặn lại là nét phúc tướng ai cũng khát khao có được. Chiếc cằm này sẽ giúp gia chủ ăn nên làm ra, từ thuở độc thân đã là đại gia khét tiếng.

Sau khi kết hôn, họ là người vợ vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được dù đang nghèo mạt kiếp cũng vươn lên làm giàu, đổi đời ngoạn mục. Gia đình chồng cũng nhờ thế mà được nhiều phúc lộc phú quý ập vào nhà ào ào.

4 nét tướng ĐẠI PHÚ QUÝ, phụ nữ may mắn sở hữu sống ngập trong nhung lụa, tiền rải khắp nhà, của ăn của để con cháu tiêu 3 đời không hết - Ảnh 2
Chẳng cần dậy nhờ, dựa dẫm vào ai mẫu phụ nữ này cũng tự làm đại gia, tha hồ tận hưởng cuộc sống thượng lưu cả đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Lòng bàn chân hồng hào

Chỉ những phụ nữ thông minh, khôn khéo, có chí tiến thân mới sở hữu nét phúc tướng hiếm người có này. Dẫu bị cuộc đời vùi dập, thử thách khốc liệt đến mấy họ vẫn đường đường chính chính đối đầu, chiến thắng số phận để tự làm chủ đời mình.

Nhờ can trường, quyết tâm cao nên chẳng cần dậy nhờ, dựa dẫm vào ai mẫu phụ nữ này cũng tự làm đại gia, tha hồ tận hưởng cuộc sống thượng lưu cả đời.

4. Cánh mũi dày

Cánh mũi dày là nét tướng của người có nhiều tài sản, đất đai. Khối tài sản họ sở hữu chẳng thua kém gì nam giới, thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần. Lấy được họ làm vợ, đàn ông như hổ mọc thêm cánh, đã giàu lại càng sang, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Chưa kể, đây còn là người vợ hiền dâu thảo, luôn đủ tinh tế để chăm sóc quan tâm đến gia đình chồng chu đáo. Nhờ thế, vượng khí của gia chủ càng tăng, càng về hậu vận càng vượng phát.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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