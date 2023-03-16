Phụ nữ sở hữu 5 điểm càng XẤU càng NHANH GIÀU, tiền bạc chất đống, tiêu xài thả ga 3 đời không hết

Nhà đẹp 16/03/2023 10:16

Phụ nữ sở hữu 5 điểm này càng xấu càng giàu.

1. Mũi to

Nếu một chiếc mũi dọc dừa là tiêu chuẩn của nét đẹp mang tính thẩm mỹ thì mũi to mới là nét quý tướng của nhân tướng học. Phụ nữ có chiếc mũi to, dày là người phúc lớn mệnh lớn, dù sinh ra trong nghèo khó cũng tự trở thành đại gia. Cả đời họ sẽ ngập trong phú quý, bạc tiền bao vây.

Đây là mẫu phụ nữ khôn ngoan, tinh tế và rất biết đối nhân xử thế. Vậy nên, càng về hậu vận họ càng phát tài, làm ăn phát đạt mà chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai.

2. Răng thỏ

Răng thỏ chỉ người có răng cửa to, phụ nữ có răng thỏ có vận khí rất tốt. Họ sống tích cực, lạc quan và không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Nhờ thế, dù phải vất vả chông chênh đến mấy thì sau tuổi 35 mẫu phụ nữ này cũng có bạc tỷ trong tay, hôn nhân viên mãn.

Phụ nữ sở hữu 5 điểm càng XẤU càng NHANH GIÀU, tiền bạc chất đống, tiêu xài thả ga 3 đời không hết - Ảnh 1
Một chiếc bụng như thế chính là túi đựng tiền, giúp chủ nhân gom hết  bạc tiền trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

3. Bụng to

Phụ nữ luôn ước ao sở hữu vòng eo con kiến, thon gọn để tôn lên vóc dáng. Thế nhưng, chị em có chiếc bụng to, da bụng dày và hơi xệ cũng đừng vội buồn. Bởi lẽ, theo nhân tướng học một chiếc bụng như thế chính là túi đựng tiền, giúp chủ nhân gom hết  bạc tiền trong thiên hạ vào nhà.

Chưa kể, đây còn là nét phúc tướng của người từ tuổi trung niên trở đi chỉ việc ngồi chơi hưởng phúc. Con cháu của họ cũng thành công vang dội, thành đạt hơn người.

4. Đầu lưỡi nhọn

Người có đầu lưỡi nhọn thường thắng thắn, trung thực. Lắm khi vì quá thật thà  mà họ lại khiến người khác mất lòng, rước phải họa thị phi vào người. Thế nhưng, sau tất cả, phụ nữ có nét tướng này được trời Phật thương yêu, quý nhân ưu ái mà giúp cho đời họ bình an, suôn sẻ.

Dù không quá giàu có nhưng mẫu phụ nữ này sẽ không bao giờ thiếu tiền. Họ được chồng nuông chiều, thương yêu và cung phụng như bà hoàng, hạnh phúc trăm năm.

Phụ nữ sở hữu 5 điểm càng XẤU càng NHANH GIÀU, tiền bạc chất đống, tiêu xài thả ga 3 đời không hết - Ảnh 2
Đùi càng to, săn chắc chủ nhân càng làm ăn khấm khá, bội thu bạc tiền - Ảnh minh họa: Internet

5. Đùi to

Nhân tướng học đã chỉ rõ, đùi của một người phụ nữ chính là trụ đỡ kho tiền. Đùi càng to, săn chắc chủ nhân càng làm ăn khấm khá, bội thu bạc tiền. Không những thế, sau khi kết hôn họ còn vượng phu ích tử, giúp chồng con ăn nên làm ra, gia đình chồng giàu sang hưng thịnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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