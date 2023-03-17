3 vị trí bày bể cá PHẠM PHONG THỦY khiến gia chủ làm ăn thất bát, tiền bạc đội nón ra đi

Bể cá phong thủy ngày càng được nhiều người ưa chuộng, không chỉ bởi sở thích hay đem đến sự hiện đại, sang trọng cho ngôi nhà mà còn đem đến tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Tuy nhiên gia chủ cần thận trọng khi áp dụng, chú ý đo đạc đúng vị trí mới đảm bảo sự an toàn và phát huy tác dụng.

Cũng không nên đặt bể cá gần bếp lò vì sẽ làm các mối quan hệ trong nhà xấu đi.

Không đặt bể cá ở gần bếp, cũng không đối diện với bếp đun: Bể cá không nên đặt ở phòng bếp vì quan niệm "Thủy khắc Hỏa", khiến người sống trong nhà căng thẳng.

Không đặt bể cá đối diện với bếp đun vì không tốt cho người nấu ăn cạnh bếp và sức khỏe của mọi người trong nhà.

Tóm lại bể cá (Thủy), bếp (Hỏa) tương khắc nhau trong ngũ hành nên không thể đặt bể cá cạnh bếp, hay đối diện với bếp nấu.

Không đặt bể cá gần phòng ngủ: Bể cá phong thủy đặt ở vị trí này là lỗi phong thủy mà rất nhiều người mắc phải. Phòng ngủ là nơi tập trung tài khí của cá nhân và của cả gia đình, chính vì thế mà nếu phong thủy bị ảnh hưởng thì hậu quả của nó không chỉ đơn giản là thất nghiệp nữa.

Đặt bể cá phong thủy ở gần phòng ngủ, hay đặt bể cá trong phòng ngủ rất xấu về phong thủy, sẽ khiến cho vận trình tài lộc bị sa sút rõ rệt, tiền bạc hư hao thất thoát không rõ nguyên nhân. Gia chủ lâm vào cảnh thất nghiệp, càng khiến cho tài lộc không cánh mà bay.

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Không đặt bể cá trong hoặc cạnh nhà vệ sinh: Khu vực vệ sinh hay những góc tối tăm, ẩm thấp trong nhà là những nơi mang nhiều uế khí, tạp khí, mang năng lượng âm, không phù hợp đặt bể cá vốn được xem là đại diện năng lượng dương, tài lộc và hưng thịnh.

Lưu ý, khi đặt bể cá cần lập được bản đồ phong thủy theo cung mệnh từ đó biết các cung cát để chiêu tài, kích lộc cho gia chủ.

Gia chủ mệnh Kim nên đặt bể theo hướng Tây và Tây Bắc.

Gia chủ mệnh Thổ nên đặt theo hướng Tây Nam và Đông Bắc.

Gia chủ mệnh Mộc đặt bể cá theo hướng Đông và Đông Nam.

Gia chủ mệnh Hỏa đặt bể theo hướng Nam.

Gia chủ mệnh Thủy đặt bể cá theo hướng Bắc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm