5 nét NGHỊCH TƯỚNG của phụ nữ tình duyên lận đận, nếu không hai lần đò thì cũng cô quả đến già

Phụ nữ có nét tướng sau sẽ lận đận tình duyên, hôn nhân đổ vỡ, phải qua hai lần đò mới mong tìm được chân ái.

1. Mắt nước long lanh

Phụ nữ có đôi mắt nước long lanh, buồn mang mác từ khi sinh ra đã báo hiệu sẽ có tình duyên trắc trở, buồn phiền vì chồng con. Dẫu hết lòng yêu thương, chăm sóc và hi sinh tất cả cho gia đình nhưng rút cuộc, thứ họ nhận lại chỉ là sự phản bội, khinh miệt từ chồng.

2. Miệng rộng

Phụ nữ sở hữu khuôn miệng rộng là người không biết tiết kiệm, thường vung tay quá trán trong chi tiêu. Họ có thể dùng hết số lương của mình chỉ để mua những thứ không cần thiết để sau đó ôm vào mình một khoản nợ lớn. Đàn ông có thể hẹn hò với họ nhưng khi chọn người để kết hôn lại tránh xa.



Nữ giới có miệng rộng là người quá cầu toàn, thích thể hiện và nói quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

3. Mặt chữ điền

Nếu đàn ông sở hữu khuôn mặt chữ điền là người điềm đạm, chân thành và chung thủy thì nữ giới lại là người quá cầu toàn, thích thể hiện và nói quá nhiều. Vì muốn thu hút sự chú ý nên họ thường làm quá mọi chuyện, khiến người xung quanh khó chịu, đàn ông vì thế mà không muốn lại gần kết bạn.

4. Sống mũi gồ ghề

Nhân tướng học cho rằng sống mũi là đặc điểm biểu thị cung phu thê của một người. Sống mũi cao, thanh thoát thì chủ nhân sẽ có cuộc sống gia đình ấm êm, được chồng nuông chiều hết mực. Nếu sống mũi gồ ghề chủ nhân sẽ nhiều phen bị tình yêu vùi dập, đau lòng không ít. Phải trải qua hai lần đò mẫu phụ nữ này mới mong tìm được bình yên.



Nhân tướng học cho rằng sống mũi là đặc điểm biểu thị cung phu thê của một người. Ảnh minh họa: Internet

5. Lông mày mọc lộn xộn

Phụ nữ nếu có lông mày mọc lộn xộn, không ngay hàng thẳng lối là người rất hay gây hấn, tranh luận vô lý. Chính vì đặc điểm này nên chồng dù yêu thương, chiều chuộng đến mấy cũng thấy chán ngán vợ mà ngoại tình.

*Thông tin chỉ manh tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-net-nghich-tuong-cua-phu-nu-tinh-duyen-lan-an-neu-khong-hai-lan-o-thi-cung-co-qua-en-gia-564530.html