5 nét NGHỊCH TƯỚNG của phụ nữ tình duyên lận đận, nếu không hai lần đò thì cũng cô quả đến già

Nhà đẹp 16/03/2023 10:29

Phụ nữ có nét tướng sau sẽ lận đận tình duyên, hôn nhân đổ vỡ, phải qua hai lần đò mới mong tìm được chân ái.

1. Mắt nước long lanh

Phụ nữ có đôi mắt nước long lanh, buồn mang mác từ khi sinh ra đã báo hiệu sẽ có tình duyên trắc trở, buồn phiền vì chồng con. Dẫu hết lòng yêu thương, chăm sóc và hi sinh tất cả cho gia đình nhưng rút cuộc, thứ họ nhận lại chỉ là sự phản bội, khinh miệt từ chồng.

2. Miệng rộng

Phụ nữ sở hữu khuôn miệng rộng là người không biết tiết kiệm, thường vung tay quá trán trong chi tiêu. Họ có thể dùng hết số lương của mình chỉ để mua những thứ không cần thiết để sau đó ôm vào mình một khoản nợ lớn. Đàn ông có thể hẹn hò với họ nhưng khi chọn người để kết hôn lại tránh xa. 

5 nét NGHỊCH TƯỚNG của phụ nữ tình duyên lận đận, nếu không hai lần đò thì cũng cô quả đến già - Ảnh 1
Nữ giới có miệng rộng là người quá cầu toàn, thích thể hiện và nói quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

3. Mặt chữ điền

Nếu đàn ông sở hữu khuôn mặt chữ điền là người điềm đạm, chân thành và chung thủy thì nữ giới lại là người quá cầu toàn, thích thể hiện và nói quá nhiều. Vì muốn thu hút sự chú ý nên họ thường làm quá mọi chuyện, khiến người xung quanh khó chịu, đàn ông vì thế mà không muốn lại gần kết bạn.

4. Sống mũi gồ ghề

Nhân tướng học cho rằng sống mũi là đặc điểm biểu thị cung phu thê của một người. Sống mũi cao, thanh thoát thì chủ nhân sẽ có cuộc sống gia đình ấm êm, được chồng nuông chiều hết mực. Nếu sống mũi gồ ghề chủ nhân sẽ nhiều phen bị tình yêu vùi dập, đau lòng không ít. Phải trải qua hai lần đò mẫu phụ nữ này mới mong tìm được bình yên.

5 nét NGHỊCH TƯỚNG của phụ nữ tình duyên lận đận, nếu không hai lần đò thì cũng cô quả đến già - Ảnh 2
Nhân tướng học cho rằng sống mũi là đặc điểm biểu thị cung phu thê của một người. Ảnh minh họa: Internet

5. Lông mày mọc lộn xộn

Phụ nữ nếu có lông mày mọc lộn xộn, không ngay hàng thẳng lối là người rất hay gây hấn, tranh luận vô lý. Chính vì đặc điểm này nên chồng dù yêu thương, chiều chuộng đến mấy cũng thấy chán ngán vợ mà ngoại tình.

*Thông tin chỉ manh tính tham khảo, chiêm nghiệm.

4 nét tướng ĐẠI PHÚ QUÝ, phụ nữ may mắn sở hữu sống ngập trong nhung lụa, tiền rải khắp nhà, của ăn của để con cháu tiêu 3 đời không hết

4 nét tướng ĐẠI PHÚ QUÝ, phụ nữ may mắn sở hữu sống ngập trong nhung lụa, tiền rải khắp nhà, của ăn của để con cháu tiêu 3 đời không hết

Nếu sở hữu 1 trong 4 nét tướng sau, nữ nhân sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, cả đời không biết khổ cực là gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tướng phụ nữ bói vui tướng số

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 11 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'