Chuyên gia chỉ ra bí quyết đơn giản giúp phụ nữ sống lâu nhờ chế độ ăn Địa Trung Hải

Bạn có thể không thể đáp máy bay đến Italy hoặc Hy Lạp, nhưng bạn luôn có thể thưởng thức hương vị thơm ngon của các quốc gia này bằng cách tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải. Vì thế để bắt đầu một chế độ ăn Địa Trung Hải, bạn cần thực hiện tất cả các bước sau.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Armstrong cho biết: “Chế độ ăn Địa Trung Hải không giống như nhiều chế độ ăn kiêng đang thịnh hành khác. Nó không tính toán lượng calo tiêu thụ mỗi ngày, không theo dõi các chất dinh dưỡng quan trọng để kiểm soát cân nặng và đặc biệt không đưa ra bất kỳ hạn chế hoăc quy định nghiêm ngặt nào trong việc ăn uống”.

Trước hết, hãy làm rõ: Chế độ ăn Địa Trung Hải là một chế độ chú trọng trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản và chất béo lành mạnh. Đó là về việc đưa ra những lựa chọn dinh dưỡng tốt hơn, điều đó khiến nó bền vững trong thời gian dài.

Chế độ ăn này liên tục được US News and World Report xếp hạng là một trong những phong cách ăn uống hàng đầu mỗi năm vì nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe .

Mặc dù làm theo kế hoạch này sẽ không đưa bạn đến một biệt thự ở đâu đó ở Hy Lạp một cách kỳ diệu nhưng nó chắc chắn có thể giúp bạn có tâm lý khỏe mạnh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải sẽ giúp giảm tỷ lệ ung thư, cải thiện sức khỏe tim mạch và sức khỏe tinh thần.

Chế độ ăn Địa Trung Hải là gì?

Chế độ ăn Địa Trung Hải đề cập đến thói quen ăn uống của những người sống ở các quốc gia giáp biển Địa Trung Hải.

Điều này bao gồm những nơi như Pháp, Hy Lạp, Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Tây Ban Nha. Mặc dù nó có nhiều lợi ích, bao gồm giảm cân (theo Tạp chí Y học Hoa Kỳ), có một số điều bạn nên biết trước khi thực hiện cam kết.

Nếu bạn là người luôn bận rộn, hãy cân nhắc thay đổi lối sống nhỏ để đảm bảo bạn ăn đúng loại thực phẩm và không nhanh chóng chọn lựa những thứ dễ dàng nhất trong tầm tay.

Chuyên gia dinh dưỡng Emily Kyle giải thích : “Tiền đề là tránh thực phẩm đóng gói, chế biến quá mức và thưởng thức thực phẩm tươi, nguyên chất bất cứ khi nào có thể. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ muốn loại bỏ nước ngọt có ga, thịt chế biến sẵn (như xúc xích), bánh mì trắng và kẹo”.

Làm thế nào để bắt đầu chế độ ăn Địa Trung Hải?

Có vẻ như quá sức khi bắt đầu một chế độ ăn kiêng dựa trên một nền văn hóa mà bạn có thể không thuộc về hoặc không ở gần về mặt địa lý. May mắn thay, có một số mẹo bạn có thể làm theo để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang chế độ ăn Địa Trung Hải.

Đầu tiên, hãy thử kết hợp hải sản vào bữa ăn của bạn mỗi tuần một lần.

Thứ hai, giữ đồ ăn nhẹ lành mạnh, đầy đủ trong nhà

Thứ ba, bắt đầu sử dụng dầu ô liu để nấu ăn.

Thứ tư, đừng né tránh thực phẩm đông lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm nào được coi là một phần của chế độ ăn Địa Trung Hải?

Có rất nhiều loại thực phẩm phù hợp với chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải. Và khi bạn mua những món này thường xuyên hơn để cất vào tủ lạnh, nó sẽ trở thành thói quen tự nhiên. Đây là một ý tưởng chung về những thứ bạn sẽ thêm vào giỏ hàng của mình bao gồm rau chân vị, khoai tây, đậu, cá hồi, sữa, yến mạch, quả ô liu, trái đào, món hummus, sô cô la đen, các loại quả mọng, quả hạnh.

Những điều nên và không nên

Bạn nên:

 Chọn nhiều loại trái cây và rau quả.

 Hãy cứ tự tin thêm gia vị vào đồ ăn của bạn.

 Đổ đầy đĩa của bạn với 50% rau.

 Kết hợp ngũ cốc nguyên hạt và rau có tinh bột.

 Lựa chọn nguồn protein chất lượng cao.

Bạn không nên:

 Đừng tiêu thụ nhiều đường hoặc đồ uống có đường.

 Không ăn nhiều cá có hàm lượng thủy ngân cao.

 Đừng ép mình phải hoàn hảo.

 Đừng dựa vào thực phẩm đóng gói.

 Đừng tiết kiệm dầu ô liu.

Theo Women's Health