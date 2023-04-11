Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp

Theo cơ quan truyền thông sức khỏe của Mỹ ‘Verywell Health', sau đây là những tư thế sai mà người đi xe đạp thường mắc phải.

Nếu bạn cúi đầu xuống khi đi xe đạp, cơ cổ và vai của bạn sẽ bị căng, gây khó khăn cho việc hít thở oxy đúng cách. Điều này có thể dẫn đến mệt mỏi và chóng mặt nhẹ. Khi đi xe đạp, hãy ngẩng cao đầu và nhìn thẳng về phía trước. Bạn có thể cảm thấy hơi thở của mình trở nên tự do hơn. Lượng oxy hấp thụ càng cao thì càng có nhiều sức sống cho cơ bắp khi đạp xe.

Nếu bạn đi xe đạp với tư thế cong lưng quá mức sẽ gây căng cơ ở cổ, vai và lưng. Mặt khác, tư thế thẳng lưng sẽ giảm áp lực lên các cơ và giúp chân tạo ra nhiều lực hơn. Nếu khó duỗi thẳng lưng, hãy kiểm tra độ cao của yên xe đạp và vị trí của tay lái rồi điều chỉnh chúng để bạn có tư thế đúng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tư thế khuỷu tay bị cứng

Khi đi xe đạp, có người chạy với khuỷu tay cố định cứng đơ. Nếu bạn đạp xe ở tư thế này, các cơ ở bàn tay, cánh tay, vai, cổ và lưng sẽ căng và cứng. Cánh tay trở nên khó đối phó với các tình huống bất ngờ. Giữ khuỷu tay của bạn hơi cong và áp sát vào cơ thể để bạn có thể chạy ở tư thế ổn định hơn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tư thế cổ tay bị lệch

Nếu cổ tay cầm quá cong, gánh nặng lên cổ tay sẽ tăng lên và có thể bị đau. Cú sốc truyền đến cổ tay cũng được truyền đến cẳng tay và vai. Cẩn thận không nắm quá chặt tay cầm vì nó gây cản trở lưu thông máu. Khi cầm nhẹ vô lăng, bạn nên có tâm lý thoải mái hơn để không truyền lực căng quá mức lên cổ tay.

Ảnh minh họa: Internet

5. Tư thế dang đầu gối

Nếu cả hai đầu gối dang ra ngoài khi đạp, có thể thấy rằng yên xe quá thấp hoặc tư thế ban đầu không tốt. Khi đầu gối uốn cong ra ngoài như vậy, áp lực lên đầu gối nhiều hơn mức cần thiết. Điều này cũng khiến bạn dễ bị thương hơn. Khi đạp xe, vị trí của đầu gối phải vuông góc với vị trí của bàn chân, tốt nhất là đạp xe với đầu gối hơi cong.

Ảnh minh họa: Internet

6. Tư thế chạy kiễng chân

Có người khi chạy xe không đạp bàn chân đúng vào bàn đạp mà chỉ nhón gót. Tư thế này gây tê ở bàn chân và cũng có thể dẫn đến chấn thương do hoạt động quá mức của của xương ống chân (phần nhô ra của xương).

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi