Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp

Sức khỏe 11/04/2023 13:25

Đạp xe là một hoạt động rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng tư thế sai không chỉ làm giảm hiệu quả của bài tập đạp xe mà còn dễ gây đau nhức hoặc chấn thương.

Theo cơ quan truyền thông sức khỏe của Mỹ ‘Verywell Health', sau đây là những tư thế sai mà người đi xe đạp thường mắc phải.

1. Tư thế cúi đầu xuống

Nếu bạn cúi đầu xuống khi đi xe đạp, cơ cổ và vai của bạn sẽ bị căng, gây khó khăn cho việc hít thở oxy đúng cách. Điều này có thể dẫn đến mệt mỏi và chóng mặt nhẹ. Khi đi xe đạp, hãy ngẩng cao đầu và nhìn thẳng về phía trước. Bạn có thể cảm thấy hơi thở của mình trở nên tự do hơn. Lượng oxy hấp thụ càng cao thì càng có nhiều sức sống cho cơ bắp khi đạp xe.

Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tư thế lưng cong

Nếu bạn đi xe đạp với tư thế cong lưng quá mức sẽ gây căng cơ ở cổ, vai và lưng. Mặt khác, tư thế thẳng lưng sẽ giảm áp lực lên các cơ và giúp chân tạo ra nhiều lực hơn. Nếu khó duỗi thẳng lưng, hãy kiểm tra độ cao của yên xe đạp và vị trí của tay lái rồi điều chỉnh chúng để bạn có tư thế đúng.

Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tư thế khuỷu tay bị cứng

Khi đi xe đạp, có người chạy với khuỷu tay cố định cứng đơ. Nếu bạn đạp xe ở tư thế này, các cơ ở bàn tay, cánh tay, vai, cổ và lưng sẽ căng và cứng. Cánh tay trở nên khó đối phó với các tình huống bất ngờ. Giữ khuỷu tay của bạn hơi cong và áp sát vào cơ thể để bạn có thể chạy ở tư thế ổn định hơn.

Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Tư thế cổ tay bị lệch

Nếu cổ tay cầm quá cong, gánh nặng lên cổ tay sẽ tăng lên và có thể bị đau. Cú sốc truyền đến cổ tay cũng được truyền đến cẳng tay và vai. Cẩn thận không nắm quá chặt tay cầm vì nó gây cản trở lưu thông máu. Khi cầm nhẹ vô lăng, bạn nên có tâm lý thoải mái hơn để không truyền lực căng quá mức lên cổ tay.

Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Tư thế dang đầu gối

Nếu cả hai đầu gối dang ra ngoài khi đạp, có thể thấy rằng yên xe quá thấp hoặc tư thế ban đầu không tốt. Khi đầu gối uốn cong ra ngoài như vậy, áp lực lên đầu gối nhiều hơn mức cần thiết. Điều này cũng khiến bạn dễ bị thương hơn. Khi đạp xe, vị trí của đầu gối phải vuông góc với vị trí của bàn chân, tốt nhất là đạp xe với đầu gối hơi cong.

Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Tư thế chạy kiễng chân

Có người khi chạy xe không đạp bàn chân đúng vào bàn đạp mà chỉ nhón gót. Tư thế này gây tê ở bàn chân và cũng có thể dẫn đến chấn thương do hoạt động quá mức của của xương ống chân (phần nhô ra của xương). 

Vì sức khỏe của bạn nhất định phải chú ý đến tư thế này khi đi xe đạp - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi 

Điều gì sẽ xảy ra khi số ca Covid-19 bất ngờ tăng mạnh?

Điều gì sẽ xảy ra khi số ca Covid-19 bất ngờ tăng mạnh?

Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu tháng 4, số ca COVID-19 có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt trong các ngày cuối tuần và đầu tuần qua, số ca COVID-19 được báo cáo trên hệ thống đã tăng gấp 5-6 lần so với trung bình 2 tháng gần đây

Xem thêm
Từ khóa:   thông tin sức khỏe tư thế đạp xe lợi ích đạp xe

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm