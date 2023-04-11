Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 110 hộp ắc quy các loại (04 bình/1 hộp) do nước ngoài sản xuất; ko có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá (hàng hoá nhập lậu). Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 76.000.000 đồng. Đội QLTT số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô tải nhãn hiệu THACO Biển số: 20C 117.18 lái xe kiêm chủ hàng là ông N.V.K. xóm Nhã Lộng; huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang dừng đỗ.

Tiếp đến, ngày 08/04/2023 theo nguồn tin báo của quần chúng nhân dân có 1 chiếc xe ôtô nhãn hiệu MERCEDES mang Biển kiểm soát 29B-308.42 do ông T.V.D là lái xe kiêm chủ hàng vận chuyển một số hàng hoá mỹ phẩm có dấu hiệu là hàng hoá nhập lậu.

Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khám phương tiện, kết quả khám phát hiện trên xe có: 300 lọ muối tắm tẩy da chết 350g, 100 chai sữa tắm 300ml LIFUSHA, 900 hộp nước hoa 50ml Liang li nu hai, 400 tuýp sữa rửa mặt, tất cả hàng hóa do nước ngoài sản xuất.

Toàn bộ số hàng hoá trên là hàng hoá (mỹ phẩm) nhập khẩu, do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài. Ông T.V.D là chủ hàng không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hoá mỹ phẩm trên. Tổng trị giá tang vật là: 29.400.000 đồng.

Theo VTV trước đó, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện tại 2 địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn quận Gò Vấp chứa trữ, kinh doanh hàng chục nghìn sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Tại điểm kinh doanh nằm ở địa chỉ 227/25 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố đã phát hiện và thu giữ hơn 6.000 sản phẩm là dầu gió xanh Singapore, tẩy tế bào chết spa, dầu xả bưởi, kem body Bạch Ngọc Liên, kem dưỡng da Pháp, bông tẩy trang... Theo giá trị đang được niêm yết trên thị trường mạng, lô hàng có tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Các mỹ phẩm bị thu giữ. Ảnh: VTV

Còn tại điểm kinh doanh 284/1 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, tổ công tác khác của Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố đã thu giữ gần 340 thùng hàng hóa với tổng số lượng hơn 30.000 tuýp/chai các sản phẩm là khử mùi Coast, Gel lột mụn 24k Gold mask, nước hoa OUD AL SUNTAN, nước hoa Karri, xịt chống nắng M’AYCREATE. Lô hàng có tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ hàng hóa chủ yếu được kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, không có cửa hàng cũng như thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hợp pháp. Tổng trị giá số hàng hóa là gần 2 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng QLTT xác định chủ lô hàng sinh năm 1994, trú quán tại tỉnh Long An. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định toàn bộ số hàng hóa tại hai địa điểm kinh doanh trên đều có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.