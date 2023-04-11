Hòa Bình: Lại thêm một trường hợp nguy kịch vì ăn lá ngón, bác sĩ cảnh báo

Tin y tế 11/04/2023 05:58

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc, tổn thương nặng phải thở máy. Nguyên nhân do đã ăn lá ngón.

Theo Báo Pháp Luật, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nữ, 34 tuổi bị ngộ độc lá ngón, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó vào ngày 4/4, cách nhập viện khoảng 3 giờ, bệnh nhân ăn 5 chiếc lá ngón. Sau ăn khoảng 30 phút, bệnh nhân xuất hiện đau bụng, đau đầu, nhìn mờ, sụp mi mắt, yếu chân tay, đầu và cổ gập về phía trước không thể tự ngước lên được. Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện sơ cứu và nhanh chóng được hộ tống đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, tụt huyết áp, sụp mi mắt, yếu tứ chi, vã mồ hôi, chân tay lạnh. Người bệnh nhanh chóng được đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch nâng huyết áp, gây nôn, bơm rửa dạ dày, dùng thuốc nhuận tràng, dinh dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch. Trong chất nôn và dịch rửa dạ dày, có lẫn lá ngón bệnh nhân ăn trước đó.

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Lá ngón bệnh nhân đã ăn. Ảnh: Báo Pháp Luật

Sau 6 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đã được xuất viện.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, TS.BS. Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, khi ngộ độc lá ngón, cần sơ cứu ban đầu (gây nôn, bơm rửa dạ dày) và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế. Tại các cơ sở y tế, cần nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi đường tiêu hoá (gây nôn, bơm rửa dạ dày), dùng thuốc thải độc, thở máy, lọc máu, điều chỉnh rối loạn nhịp tim-rối loạn nước, điện giải.

Hòa Bình: Lại thêm một trường hợp nguy kịch vì ăn lá ngón, bác sĩ cảnh báo - Ảnh 2
Bác sĩ cảnh báo các trường hợp ngộ độc. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo các bác sĩ, cây lá ngón (còn gọi cây rút ruột) thuộc dòng họ cây mã tiền, chứa chất độc là alkaloid. Hoạt tính sinh lý của alkaloid rất cao đối với cơ thể con người và động vật, nhất là đối với hệ thần kinh gây co giật, liệt cơ, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, có thể gây chết người trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo, chỉ một lượng nhỏ alkaloid cũng có thể gây chết người. Cây lá ngón thuộc họ cây leo, lá nhỏ (hình như lá trầu không nhưng mỏng), hoa màu vàng.

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