Hy hữu: Phát hiện khối u khổng lồ nặng 8,9kg trên người cụ bà 83 tuổi

Tin y tế 10/04/2023 15:40

Khối u nang buồng trứng nặng 8,1 kg được phẫu thuật ra khỏi cơ thể cụ bà 83 tuổi (trú Quảng Nam).

Theo Viettimes, cụ bà P.T.Đ (1940, trú ở xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng đau bụng, đặc biệt là bụng to bất thường.

Sau khi khám toàn diện và làm các xét nghiệm, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân có u buồng trứng với kích thước rất lớn, chèn ép, gây khó thở cho bệnh nhân, thậm chí, có nguy cơ gây ung thư cao. Vì thế, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành hội chẩn rồi mổ cấp cứu để cắt bỏ khối u cho bà cụ.

 

Ê kíp phẫu thuật do BSCKI. Võ Thôi - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, kiêm Trưởng khoa Phụ sản - cùng BS. Phan Nguyễn Tấn Minh - Khoa Phụ sản và các bác sĩ gây mê hồi sức của Bệnh viện đã tiến hành ca phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u rất to, nặng tới 8,1kg.

Hy hữu: Phát hiện khối u khổng lồ nặng 8,9kg trên người cụ bà 83 tuổi - Ảnh 1
Ê kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: CAND

Theo Bs CKI Võ Thôi-Phó giám đốc-Trưởng khoa phụ sản bệnh viện thông tin trên Báo CAND chia sẻ: U nang buồng trứng đa số là u lành tính, phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi đối tượng từ bé gái tuổi dậy thì đến người già, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới.

Hy hữu: Phát hiện khối u khổng lồ nặng 8,9kg trên người cụ bà 83 tuổi - Ảnh 2
Khối u được lấy ra thành công. Ảnh: Viettimes

Bác sĩ cũng khuyến cáo, phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh nên định kỳ khám sản phụ khoa phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm các khối u bất thường, tránh để u phát triển kích thước lớn hoặc biến chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Khi có dấu hiệu đau bụng nhiều hoặc cơ thể gầy yếu nhưng bụng to bất thường, các bệnh nhân cần đến bệnh viện ngay để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn điều trị.

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