Phát hiện sai phạm trong 3 công ty dược, Bộ Y tế ngừng cấp phép, ngừng nhập thuốc chưa rõ thời hạn

1 trong những loại thuốc vi phạm. AnrhL Viettimes

Theo Cục Quản lý Dược, YTECO đã nhập khẩu 11 lô thuốc Myomethol (Số giấy đăng ký lưu hành: VN-17397-13) do Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. - Thái Lan sản xuất). Đây là thuốc nhập khẩu vi phạm chất lượng mức độ 2.

Myomethol là thuốc dùng để trị đau lưng cấp tính do co thắt cơ, co thắt cơ xương do thoát vị đĩa đệm, gẫy xương hoặc trật khớp, co thắt cơ do kích ứng thần kinh hoặc chấn thương,…