Quảng cáo ‘rởm’ làm đầy ngực bằng sóng xung kích, nữ bệnh nhân gặp biến chứng suýt biến dạng ngực, loại chất màu hồng tương tự như silicon

Tin y tế 10/04/2023 09:58

Sau khi thấy ngực có những thay đổi bất thường, nữ bệnh nhân sợ hãi yêu cầu dừng phương pháp, đến bệnh viện kiểm tra phát hiện có những bất thường tương tự.

Theo Báo Kinh tế đô thị, tại Bệnh viện E, theo lời kể của bệnh nhân, qua bạn bè giới thiệu, chị đến một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội nâng ngực bằng sóng xung kích. Nghe quảng cáo công nghệ này giúp tăng các mô cơ ở ngực, tăng size ngực ngay sau 1 lần. Các nhân viên tư vấn, đây là phương pháp độc quyền, không xâm lấn, không phẫu thuật, chỉ sau 60 phút sẽ cải thiện bộ ngực, chi phí 80 triệu đồng.

“Họ giải thích với tôi rằng về nguyên lý, sóng xung kích từ trường sẽ kích thích các mô mỡ ngực phát triển, sau một lần có thể thay đổi kích thước ngực đến 60-70%; sau 15-18 ngày đạt 80-90%. Tôi cũng tìm hiểu thêm, một số thẩm mỹ viện khác đã thực hiện công nghệ này. Qua tìm hiểu, tôi được biết, cơ sở này có 1 chi nhánh ở Hàn Quốc và 3 chi nhánh ở Việt Nam nên tôi tin tưởng làm” - nữ bệnh nhân chia sẻ.

Quảng cáo ‘rởm’ làm đầy ngực bằng sóng xung kích, nữ bệnh nhân gặp biến chứng suýt biến dạng ngực, loại chất màu hồng tương tự như silicon - Ảnh 1
Nữ bệnh nhân được các bác sĩ kiểm tra. Ảnh: Kinh tế đô thị

Đáng chú ý, trước khi thực hiện công nghệ, người phụ nữ này được tư vấn, trong quá trình thực hiện, do sử dụng máy tác động vào cơ ngực, hơi đau nên cơ sở sẽ tiêm gây tê để giảm cảm giác đau đớn. “Trước khi tiêm gây tê, tôi được cơ sở giải thích có chiếu đèn để tiêm tê, tuy nhiên, lấy lý do sợ hỏng mắt nên cơ sở phải che mắt tôi lại” – bệnh nhân kể lại.

Sau gây tê 5-7 phút, bên ngực trái, bệnh nhân thấy bất thường, có cảm giác không yên tâm, càng thấy hoang mang, lo sợ hơn khi cảm nhận rõ sự bất bình thường ở bên ngực phải.

Bệnh nhân cho hay: “Cảm nhận sự bất bình thường, tôi kéo khăn che mắt và thấy bác sĩ đang tiêm một chất lạ vào ngực mình. Tại thời điểm đó, bác sĩ mới chỉ tiêm gây tê bên ngực trái nhưng tôi thấy ngực trái đã nhô lên, có sự thay đổi về vòng size ngực rồi”.

Lo sợ trước phương pháp làm đẹp không như lời quảng cáo ban đầu nên người phụ nữ yêu cầu cơ sở dừng thủ thuật lại. Đồng thời yêu cầu bác sĩ giải thích đưa chất gì vào ngực mình. Sau khi được bác sĩ giải thích thuốc gây tê pha lẫn nước muối sinh lý nhưng người phụ nữ này khẳng định đây không phải là chất gây tê. Sau sự việc, nạn nhân đã gọi điện đến cơ quan công an trình báo và nhanh chóng đến Bệnh viện E kiểm tra tình trạng sức khỏe vì sau khoảng 10 giờ đồng hồ từ cơ sở thẩm mỹ đến bệnh viện, chị thấy ngực sưng, đau.

Quảng cáo ‘rởm’ làm đầy ngực bằng sóng xung kích, nữ bệnh nhân gặp biến chứng suýt biến dạng ngực, loại chất màu hồng tương tự như silicon - Ảnh 2
Hình ảnh của bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán. Ảnh: Kinh tế đô thị

Ngay sau khi vào viện, các bác sĩ phát hiện hai bên ngực của người bệnh có lỗ tiêm rất to, bóp ra chất lỏng sền sệt, màu hồng, không rõ loại.

Cũng theo VnExpress, bác sĩ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, siêu âm thấy hình ảnh tụ dịch dưới tổ chức vú trái, rải rác lan tỏa, sờ thấy các khối lổn nhổn mô vú. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị biến dạng ngực do tiêm chất lỏng (nghi là chất làm đầy), nguy cơ hỏng ngực nếu không điều trị kịp thời.

Ê kíp hút dịch lỏng, kết hợp dùng kháng sinh, giảm viêm, nhưng tiên lượng các khối chất lỏng không thể lấy hết, phải theo dõi và điều trị lâu dài.

Theo bác sĩ Minh, hiện chưa có nghiên cứu khoa học khẳng định hiệu quả của phương pháp nâng ngực bằng sóng xung kích. Sóng xung kích là những sóng kích thích các dây dẫn thần kinh, thường dùng trong bệnh lý tim mạch có tắc nghẽn thần kinh.

"Đặc biệt, không một biện pháp nâng ngực nào có thể làm tăng thể tích được ngay trong lần đầu như quảng cáo tại spa trên. Điều này hoàn toàn vô lý", ông Minh nhấn mạnh.

Quảng cáo ‘rởm’ làm đầy ngực bằng sóng xung kích, nữ bệnh nhân gặp biến chứng suýt biến dạng ngực, loại chất màu hồng tương tự như silicon - Ảnh 3
Bác sĩ Minh khám cho người bệnh, sáng 7/4. Ảnh: VnExpress

Vùng ngực là nơi nhạy cảm, khi tiêm chất làm đầy (silicone) số lượng lớn có thể gây tắc mạch, nhiễm trùng và ảnh hưởng tuyến sữa. Ngoài ra, đây là một trong những kỹ thuật khó, nếu thực hiện sai có thể gây biến chứng nặng như hoại tử da, biến dạng ngực, xuất hiện ngay hoặc 1-3 tháng sau phẫu thuật.

"Một số trường hợp rất khó phục hồi như ban đầu, phải sống chung với ổ áp xe cả đời do không thể hút hết dịch mủ. Đặc biệt, những chất liệu bơm vào ngực là silicone sẽ tồn tại mãi và ngày càng ăn sâu vào cơ thể", bác sĩ Minh nói. Ông khuyến cáo chị em muốn nâng ngực nên đến bệnh viện, cơ sở y tế uy tín, kỹ thuật viên là bác sĩ được đào tạo bài bản, quá trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc vô trùng.

 

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