Quảng Ninh: Tá hỏa phát hiện 90 hạch bên trong người phụ nữ 30 tuổi do ung thư di căn

Tin y tế 09/04/2023 05:39

Quá trình phẫu thuật cứu người phụ nữ đã phát hiện đến 90 hạch trong bộ phận tuyến giáp.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng của đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật thành công ca ung thư tuyến giáp phức tạp, xâm lấn vào khí quản và loại bỏ 90 hạch cho bệnh nhân.

Theo thông tin, khoảng 6 tháng nay, nữ nệnh nữ (30 tuổi, trú tại phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện có khối u ở cổ nên đã đến bệnh viện kiểm tra.

Quá trình thăm khám, kiểm tra và tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị ung thư tuyến giáp đã di căn hạch cổ bên trái trên nền người bệnh basedow.

Quảng Ninh: Tá hỏa phát hiện 90 hạch bên trong người phụ nữ 30 tuổi do ung thư di căn - Ảnh 1
Người phụ nữ bị ung thư di căn. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Kíp mổ cắt u tuyến giáp phức tạp, xâm lấn khí quản cho nữ bệnh nhân 30 tuổi.

Xác định đây là một ca mổ khó, tình trạng của người bệnh rất nặng do khối u đã lan rộng, xâm lấn vào khí quản và di căn hạch. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cho người bệnh.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân diễn ra gần 4 giờ đồng hồ.

Quá trình phẫu thuật, bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp, nạo vét hạch cổ di căn, bảo vệ được dây thần kinh thanh quản, tuyến cận giáp không có tổn thương thực quản và ống ngực. Tổng số hạch được nạo vét sau mổ là 90 hạch. Sau phẫu thuật người bệnh ổn định, nói chuyện, đi lại, ăn uống bình thường và đã được xuất viện về nhà. Cũng theo Báo VnExpress, Thống kê của Globocan, ung thư tuyến giáp là một trong 10 loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới ở cả nam và nữ, khoảng 6,7 triệu ca mắc mới. Tại Việt Nam, ung thư tuyến giáp đứng hàng thứ 9, khoảng 5.000 ca mắc mới mỗi năm.

Quảng Ninh: Tá hỏa phát hiện 90 hạch bên trong người phụ nữ 30 tuổi do ung thư di căn - Ảnh 2
Đau vùng cổ, ung thư tuyến giáp thường không có triệu chứng giai đoạn đầu. Ảnh: Internet

Ngày 7/4, bác sĩ Nguyễn Tiến Bằng, khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết ung thư tuyến giáp ở giai đoạn đầu thường không có những triệu chứng lâm sàng rõ ràng. Khi khối u to hơn, có thể xuất hiện một số triệu chứng như sờ nắn thấy u ở vùng cổ, khàn tiếng, ho kéo dài.

Nhiều bệnh nhân ung thư xâm lấn ra thực quản, khí quản, động tĩnh mạch cảnh khiến việc bóc tách khối u di căn vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Một số trường hợp khối u xâm lấn không thể cắt bỏ hoàn toàn, hiệu quả điều trị sau phẫu thuật thấp, khả năng tái phát cao.

Do đó, bác sĩ Bằng khuyên cần khám định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh lý về tuyến giáp.

 

Ung thư tuyến giáp được chia làm 4 giai đoạn. Phương pháp điều trị như phẫu thuật, iốt phóng xạ, điều trị hormone, xạ trị từ bên ngoài, hóa chất, điều trị trúng đích, phụ thuộc chủ yếu vào dạng ung thư, giai đoạn bệnh, tuổi và tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Để phòng bệnh, nên sống lành mạnh, không dùng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Ăn nhiều rau xanh, hạn chế dùng thực phẩm chứa nhiều chất béo, tăng cường vận động để giúp cơ thể chuyển hóa tốt.

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Từ khóa:   u tuyến giáp ung thư di căn phẫu thuật tuyến giáp

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