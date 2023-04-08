Cơ quan chức năng đã ập đến, kiểm tra và thu giữ số lượng lớn các loại trà thảo mộc nghi tẩm ma túy.

Theo thông tin Báo Nhân Dân, cho biết vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 6/4 tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng Hải Vân bắt quả tang Ngô Văn Sang (31 tuổi, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tổ 78, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vận chuyển 2kg thảo mộc.

Ngô Văn Sang khai nhận, đây là thảo mộc khô được tẩm chất ma túy, đang trên đường đi gửi cho một người mua ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với giá 3 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Số thảo mộc tẩm ma túy của Ngô Văn Sang bị lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phát hiện, thu giữ.

Cũng theo Báo Người Lao Động, khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Sang, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 28 kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại, gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác.

Cơ quan thu giữ các nguyên liệu tại hiện trường. Ảnh: Báo Nhân Dân

Bước đầu, Sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy, bán kiếm lời. Trước đó, Sang thấy dân chơi, nhất là giới trẻ tại Đà Nẵng sử dụng và có nhu cầu tìm mua các loại ma túy như cần sa, cỏ Mỹ, ma túy "nước biển"... nên tìm cách sản xuất nhằm cung ứng cho thị trường. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

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