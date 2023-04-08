Cơ sở sản xuất trà thảo mộc nghi tẩm ma túy ở Đà Nẵng bị bắt giữ

Tin y tế 08/04/2023 20:44

Cơ quan chức năng đã ập đến, kiểm tra và thu giữ số lượng lớn các loại trà thảo mộc nghi tẩm ma túy.

Theo thông tin Báo Nhân Dân, cho biết vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 6/4 tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng Hải Vân bắt quả tang Ngô Văn Sang (31 tuổi, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tổ 78, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vận chuyển 2kg thảo mộc.

Ngô Văn Sang khai nhận, đây là thảo mộc khô được tẩm chất ma túy, đang trên đường đi gửi cho một người mua ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với giá 3 triệu đồng.

Cơ sở sản xuất trà thảo mộc nghi tẩm ma túy ở Đà Nẵng bị bắt giữ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Số thảo mộc tẩm ma túy của Ngô Văn Sang bị lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phát hiện, thu giữ.

 

Cũng theo Báo Người Lao Động, khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Sang, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 28 kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại, gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác.

Cơ sở sản xuất trà thảo mộc nghi tẩm ma túy ở Đà Nẵng bị bắt giữ - Ảnh 2
Cơ quan thu giữ các nguyên liệu tại hiện trường. Ảnh: Báo Nhân Dân

Bước đầu, Sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy, bán kiếm lời. Trước đó, Sang thấy dân chơi, nhất là giới trẻ tại Đà Nẵng sử dụng và có nhu cầu tìm mua các loại ma túy như cần sa, cỏ Mỹ, ma túy "nước biển"... nên tìm cách sản xuất nhằm cung ứng cho thị trường. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Kì tích ghép nối hai cẳng chân bệnh nhân đứt rời do tai nạn lao động đầu tiên ở Việt Nam, sức khỏe phục hồi tốt dần

Kì tích ghép nối hai cẳng chân bệnh nhân đứt rời do tai nạn lao động đầu tiên ở Việt Nam, sức khỏe phục hồi tốt dần

Đây là trường hợp đầu tiên được trồng lại cả 2 cẳng chân trên một người bệnh ở Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   trà thảo mộc Đà Nẵng thực phẩm vi phạm

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg