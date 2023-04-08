Kì tích ghép nối hai cẳng chân bệnh nhân đứt rời do tai nạn lao động đầu tiên ở Việt Nam, sức khỏe phục hồi tốt dần

Tin y tế 08/04/2023 15:55

Đây là trường hợp đầu tiên được trồng lại cả 2 cẳng chân trên một người bệnh ở Việt Nam.

Theo Báo giadinh.suckhoedoisong, ngày 7/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã nối thành công 2 cẳng chân bị đứt rời cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

Cụ thể, trong lúc đang sửa máy, do bất cẩn anh Đ.H.H (38 tuổi, Thái Bình) đã đứng vào trong khuôn ép của máy ép vải sợi khi đóng cầu giao thử máy nên đã bị cắt đứt rời cả 2 cẳng chân.

Ngay lập tức, bệnh nhân được các công nhân trong phân xưởng sơ cứu cầm máu tại chỗ, sau đó được chuyển thẳng đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Kì tích ghép nối hai cẳng chân bệnh nhân đứt rời do tai nạn lao động đầu tiên ở Việt Nam, sức khỏe phục hồi tốt dần - Ảnh 1
Các bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Tại đây, TS Nguyễn Viết Ngọc, Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đã trực tiếp khám và thực hiện ca phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật được triển khai 2 kíp mổ liên tục trong khoảng 6 giờ. Sau phẫu thuật bệnh nhân chuyển về khoa hồi sức cấp cứu để theo dõi và điều trị hồi sức do lượng máu mất nhiều ngay sau khi bị thương và tình trạng tái tưới máu của 2 cẳng chân sau trồng lại.

Sau 2 ngày nằm hồi sức, bệnh nhân ổn định, được chuyển về Khoa Phẫu thuật chi trên và vi phẫu thuật tiếp tục điều trị. Ngày thứ 6 sau mổ, toàn trạng bệnh nhân đã phục hồi tốt, lượng máu trở lại bình thường, huyết động ổn định.

Kì tích ghép nối hai cẳng chân bệnh nhân đứt rời do tai nạn lao động đầu tiên ở Việt Nam, sức khỏe phục hồi tốt dần - Ảnh 2
Bệnh nhân phục hồi dần. Ảnh: Internet

Tại chỗ vết mổ khô, bàn ngón chân 2 bên hồng ấm và hồi lưu tốt, mạch mu chân - ống gót bất rõ. Tiên lượng diễn biến thuận lợi. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng sinh và thuốc chống đông trong khoảng 10 ngày sau mổ, thay băng chăm sóc vết mổ hàng ngày. 

Thông tin trên Báo Nhân Dân, theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Viết Ngọc, tình hình đứt rời chi thể do mất an toàn trong lao động rất thường gặp, nhưng rất hiếm gặp trường hợp đứt rời cả 2 cẳng chân. Đây là trường hợp đầu tiên được trồng lại cả 2 cẳng chân trên một người bệnh ở Việt Nam.

Kì tích ghép nối hai cẳng chân bệnh nhân đứt rời do tai nạn lao động đầu tiên ở Việt Nam, sức khỏe phục hồi tốt dần - Ảnh 3
Phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Internet

Cuộc phẫu thuật đã được triển khai rất khẩn trương. Chỉ sau vào viện 1 giờ, bệnh nhân được làm những xét nghiệm cơ bản và được đưa lên phòng mổ.

Quá trình sắp xếp kíp phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, phương pháp phẫu thuật hợp lý nên cả 2 cẳng chân đều được tái tưới máu sớm ở giờ thứ 6 và thứ 7 sau tổn thương (chỉ sau khi thực hiện cuộc phẫu thuật 1-2 giờ).

Cũng theo bác sĩ Ngọc, đối với phần chi thể đứt rời lớn và đứt rời nhiều chi thể cùng lúc trên một người bệnh thì việc trồng lại chi thể cần được tính toán rất kỹ. Nếu không cẩn thận trong phẫu thuật sẽ nguy hiểm cho tính mạng người bệnh do hội chứng tái tưới máu kèm theo các độc tố phân hủy từ phần tổ chức chi thể đứt rời.

Đây là trường hợp được ê-kíp tính toán kỹ, chiến thuật xử trí hợp lý, thực hiện đồng thời 2 kíp phẫu thuật để rút ngắn tối đa thời gian tái tưới máu.

Hiện tại bệnh nhân có tình trạng cấp máu cho phần chi trồng lại rất tốt và ổn định, đã cử động gấp được các ngón chân, tiên lượng sẽ phục hồi chức năng tốt. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thông tin, ca nối cẳng chân bị đứt rời sau khi được "nuôi" ở chân lành đã thành công. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện ở Việt Nam. Trên thế giới, ca ghép chi tương tự như này là thứ 2.BSCKII Võ Thái Trung - Phó Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, BVĐK tỉnh Bình Dương, phẫu thuật viên chính của cuộc phẫu thuật cho biết, sau hơn một tuần thực hiện kỹ thuật cấy ghép tạm thời cẳng chân đứt lìa vào chân bên lành để "nuôi" trước khi nối lại hoàn thiện, các phẫu thuật viên đã thực hiện thành công nối cẳng chân bị đứt rời vào chân bị gãy. Ca phẫu thuật đã kéo dài 15 tiếng liên tục và bệnh nhân dần phục hồi ổn định.

 

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