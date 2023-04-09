Sóc Trăng: Cứu sống một trường hợp khách đang đi du lịch thì bị nhồi máu cơ tim

Tin y tế 09/04/2023 15:48

Du khách đang đi từ TP.HCM đến Sóc Trăng để du lịch bị nhồi máu cơ tim cấp.

Theo Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam đó là trường hợp của bệnh nhân N.T.A, 51 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM nhập viện với chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp.

Được biết, ngày 8.4, bệnh nhân đang đi du lịch tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thì bị đau ngực dữ dội, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng ngay lập tức, nhập viện trong tình trạng đau ngực, rối loạn nhịp tim cấp. Khoa Cấp cứu tổng hợp với Khoa Tim mạch đã hội chẩn đưa ra hướng điều trị hợp lý nhất. Bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim, block nhĩ thất độ 3, được đưa đi chụp mạch vành và kết quả là bị tắc nhánh RCA 3.

Sóc Trăng: Cứu sống một trường hợp khách đang đi du lịch thì bị nhồi máu cơ tim - Ảnh 1
Bệnh nhân N.T.A sau khi cấp cứu. Ảnh: VOV

Ê kíp can thiệp mạch vành do TS-BS Trương Tú Trạch - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng đã tiến hành can thiệp và đặt stent cho bệnh nhân. 

Sóc Trăng: Cứu sống một trường hợp khách đang đi du lịch thì bị nhồi máu cơ tim - Ảnh 2
Bệnh nhân được cấp cứu. Ảnh: Một thế giới

Cũng theo VOV, sau khi đặt stent thành công, bệnh nhân được tiếp tục chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để thở máy và truyền vận mạch. Sau 3h, bệnh nhân tỉnh lại, tự thở tốt, rút nội khí quản, ngưng thở máy. Đến 18h cùng ngày thì ngưng vận mạch.

BSCKII. Đặng Minh Hiền cho biết thêm, hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt, huyết áp ổn định, thở đều, hết đau ngực, ăn uống bình thường và được chuyển về Khoa Tim mạch của bệnh viện để tiếp tục điều trị và theo dõi. Bác sĩ Hiền cũng có khuyến cáo, khi có những dấu hiệu về bệnh lý tim mạch nguy hiểm như là đau ngực thì nên đến cơ sở y tế sớm nhất để được khám và điều trị kịp thời./.

 

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