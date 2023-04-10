Cuộc họp đã thống nhất một số điều sau: Các cơ quan chức năng đã chính thức kết luận nguyên nhân là ngộ độc thực phẩm , cụ thể là do vi khuẩn tụ cầu vàng trong món gà tẩm bột chiên. Công ty Ngôi sao Xanh - đơn vị cung cấp thức ăn cho học sinh trong chuyến thăm quan đã bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng. Nhà trường một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành đến các phụ huynh và học sinh.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 9/4, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa nhận được thông báo sau gần hai tuần xảy ra vụ việc hơn 50 học sinh của trường bị ngộ độc khi đi dã ngoại về. Cụ thể, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Kim Giang đã tổ chức họp đại diện Ban Phụ huynh về sự việc ngày 28/3 với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến.

Về bếp ăn tại trường, hiện nhà trường đã tạm dừng bếp ăn tại trường, tiến hành khử khuẩn và vệ sinh lại toàn bộ khu bếp ăn. Toàn bộ ê-kip nấu ăn và vận chuyển của Công ty Ngôi sao Xanh làm việc tại trường đã bị cho nghỉ việc.

Đối với việc thực hiện bữa ăn bán trú cho học sinh, nhà trường vẫn thực hiện bán trú với các suất ăn được công ty nấu và mang đến trường với sự giám sát nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, thực đơn bữa ăn đã được điều chỉnh theo đề xuất của các phụ huynh, hạn chế đồ chiên rán, đồ đông lạnh.

Theo Báo Giao Thông trước đó, vào lúc 15h45 ngày 28/3, Chi cục này nhận được thông tin sự cố an toàn thực phẩm tại trường Tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chi cục đã cử 2 đội phản ứng nhanh xuống nhà trường phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, điều tra.

Công an chỉ đạo điều tra vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông

Cụ thể, hằng ngày có 2.398 học sinh ăn bán trú tại trường. Vào khoảng 6h45 ngày 28/3 nhà trường tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi thăm quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh (địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi-lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Thời gian ăn trưa lúc 11h trong ngày.

Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà và sử dụng nước uống đóng chai 19L của trang trại Cánh Buồm Xanh.

Thời gian học sinh từ trang trại về trường lúc 14h30, về đến trường một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, 2 cháu đi ngoài phân lỏng 2-3 lần.

Từ 15h30 đến 18h cùng ngày có tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện. Trong đó đến BV Bạch Mai 21 cháu, BV Đống Đa 5 cháu, BV Xây dựng 22 cháu, BV Nhi Trung ương 1 cháu, BV Xanh-pôn 1 cháu. Hiện tại các học sinh tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện.

Về thức ăn liên quan, nhà trường ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh (trụ sở công ty: Tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh, khoảng 5h20 ngày 28/3/2023 công ty nhập nguyên liệu thực phẩm, đến khoảng 6h bắt đầu sơ chế, 8h-9h chế biến, 9h45 bắt đầu vận chuyển thức ăn sang khu dã ngoại bằng xe ô-tô chuyên dụng, trong đó thức ăn được bảo quản trong các thùng inox có nắp đậy, có niêm phong.

Đến khoảng 11h cô giáo chủ nhiệm chia suất ăn cho học sinh tại khu dã ngoại trong nhà trẻ. Đến 15h30 cùng ngày học sinh về trường và xuất hiện các triệu chứng nôn, đau bụng.