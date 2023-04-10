Vụ nhiều học sinh ở trường tiểu học Kim Giang ngộ độc thực phẩm: Đã tìm ra nguyên nhân chính, xử phạt công ty cung cấp thức ăn 180 triệu đồng

Tin y tế 10/04/2023 09:26

Đơn vị cung cấp thức ăn đã bị xử phạt hành chính do món gà chứa vi khuẩn tụ cầu vàng gây ngộ độc.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 9/4, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa nhận được thông báo sau gần hai tuần xảy ra vụ việc hơn 50 học sinh của trường bị ngộ độc khi đi dã ngoại về. Cụ thể, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Kim Giang đã tổ chức họp đại diện Ban Phụ huynh về sự việc ngày 28/3 với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến.

Cuộc họp đã thống nhất một số điều sau: Các cơ quan chức năng đã chính thức kết luận nguyên nhân là ngộ độc thực phẩm, cụ thể là do vi khuẩn tụ cầu vàng trong món gà tẩm bột chiên. Công ty Ngôi sao Xanh - đơn vị cung cấp thức ăn cho học sinh trong chuyến thăm quan đã bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng. Nhà trường một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành đến các phụ huynh và học sinh.

Vụ nhiều học sinh ở trường tiểu học Kim Giang ngộ độc thực phẩm: Đã tìm ra nguyên nhân chính, xử phạt công ty cung cấp thức ăn 180 triệu đồng - Ảnh 1
Vụ việc ngộ độc gây xôn xao mạnh xã hội. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Về bếp ăn tại trường, hiện nhà trường đã tạm dừng bếp ăn tại trường, tiến hành khử khuẩn và vệ sinh lại toàn bộ khu bếp ăn. Toàn bộ ê-kip nấu ăn và vận chuyển của Công ty Ngôi sao Xanh làm việc tại trường đã bị cho nghỉ việc.

 

Đối với việc thực hiện bữa ăn bán trú cho học sinh, nhà trường vẫn thực hiện bán trú với các suất ăn được công ty nấu và mang đến trường với sự giám sát nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, thực đơn bữa ăn đã được điều chỉnh theo đề xuất của các phụ huynh, hạn chế đồ chiên rán, đồ đông lạnh.

Theo Báo Giao Thông trước đó, vào lúc 15h45 ngày 28/3, Chi cục này nhận được thông tin sự cố an toàn thực phẩm tại trường Tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chi cục đã cử 2 đội phản ứng nhanh xuống nhà trường phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, điều tra.

Vụ nhiều học sinh ở trường tiểu học Kim Giang ngộ độc thực phẩm: Đã tìm ra nguyên nhân chính, xử phạt công ty cung cấp thức ăn 180 triệu đồng - Ảnh 2
Công an chỉ đạo điều tra vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông

Cụ thể, hằng ngày có 2.398 học sinh ăn bán trú tại trường. Vào khoảng 6h45 ngày 28/3 nhà trường tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi thăm quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh (địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi-lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Thời gian ăn trưa lúc 11h trong ngày.

Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà và sử dụng nước uống đóng chai 19L của trang trại Cánh Buồm Xanh.

Thời gian học sinh từ trang trại về trường lúc 14h30, về đến trường một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, 2 cháu đi ngoài phân lỏng 2-3 lần.

Từ 15h30 đến 18h cùng ngày có tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện. Trong đó đến BV Bạch Mai 21 cháu, BV Đống Đa 5 cháu, BV Xây dựng 22 cháu, BV Nhi Trung ương 1 cháu, BV Xanh-pôn 1 cháu. Hiện tại các học sinh tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện.

Về thức ăn liên quan, nhà trường ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh (trụ sở công ty: Tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh, khoảng 5h20 ngày 28/3/2023 công ty nhập nguyên liệu thực phẩm, đến khoảng 6h bắt đầu sơ chế, 8h-9h chế biến, 9h45 bắt đầu vận chuyển thức ăn sang khu dã ngoại bằng xe ô-tô chuyên dụng, trong đó thức ăn được bảo quản trong các thùng inox có nắp đậy, có niêm phong.

Đến khoảng 11h cô giáo chủ nhiệm chia suất ăn cho học sinh tại khu dã ngoại trong nhà trẻ. Đến 15h30 cùng ngày học sinh về trường và xuất hiện các triệu chứng nôn, đau bụng.

 

Sóc Trăng: Cứu sống một trường hợp khách đang đi du lịch thì bị nhồi máu cơ tim

Sóc Trăng: Cứu sống một trường hợp khách đang đi du lịch thì bị nhồi máu cơ tim

Du khách đang đi từ TP.HCM đến Sóc Trăng để du lịch bị nhồi máu cơ tim cấp.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm ngộ độc ở trường tiểu học trường tiểu học Kim Giang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg