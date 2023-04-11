Thông tin mới nhất về sức khoẻ 2 nạn nhân trong vụ tai nạn 'xe điên' trên đường Võ Chí Công

Tin y tế 11/04/2023 06:06

2 nạn nhân là bệnh nhi 3 tuổi và nam thanh niên 28 tuổi là hai bệnh nhân nặng nhất vẫn đang được bác sĩ theo dõi sát sao.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống tối 10/4, TS Cao Việt Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện sức khỏe của bé gái 3 tuổi (là 1 trong số 2 bệnh nhi - nạn nhân của vụ tai nạn trên được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi TW cuối giờ chiều 5/4) đã có chuyển biến tích cực, qua được giai đoạn khó khăn.

Hiện bệnh nhi đang được giảm dần liều lượng thuốc an thần, cai dần máy thở. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn đang được chăm sóc tích cực, phải cách ly người thân.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi vào cuối giờ chiều 5/4, Bệnh viện Nhi TW đã báo động đỏ toàn viện; theo đó các nhóm về cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật, gây mê đã hội chẩn và đưa thẳng cháu bé lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật.

Thông tin mới nhất về sức khoẻ 2 nạn nhân trong vụ tai nạn 'xe điên' trên đường Võ Chí Công - Ảnh 1
Bệnh nhân nguy kịch. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Ca phẫu thuật cho bé diễn ra trong vòng khoảng 2,5 giờ đồng hồ. Sau đó cháu bé đã được chuyển ra Khoa điều trị tích cực ngoại khoa để theo dõi và hồi sức tiếp...

 

Cũng liên quan đến các nạn nhân của vụ tai nạn này, Bệnh viện E ngày 10/4 cho biết nam bệnh nhân Đ.V.C. (28 tuổi, quê Thái Bình) - nạn nhân của vụ tai nạn này hiện vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Trước đó, Bệnh viện E tiếp nhận hàng chục bệnh nhân là các nạn nhân của vụ tai nạn, trong số này, bệnh nhân C. là trường hợp bị chấn thương nặng. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị hồi sức tích cực.

Thông tin mới nhất về sức khoẻ 2 nạn nhân trong vụ tai nạn 'xe điên' trên đường Võ Chí Công - Ảnh 2
Bệnh nhân chuyển viện vào thời điểm trên. Ảnh: Zing

Tại thời điểm bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện E chiều 5/4, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện này nhận định bệnh nhân C. có tiên lượng rất nặng. Nam bệnh nhân này bị đa chấn thương: Chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải…

Ngoài bệnh nhân nói trên, các bác sĩ Bệnh viện E đang điều trị cho nhiều nạn nhân khác của vụ tai nạn này, trong đó có nữ bệnh nhân D.T.T. (30 tuổi, mẹ của bé gái 3 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não. Bệnh nhân được theo dõi sát, đến khi các chấn thương sọ não ổn định mới xem xét đến vấn đề kết hợp xương các vùng tổn thương xương...

Theo Tiền Phong, tối 5/4, phía trước hành lang Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E (TP Hà Nội) rất đông người nhà của các nạn nhân trong vụ ôtô tông 17 xe máy tại ngã tư đường Võ Chí Công - Xuân La khiến 18 người bị thương đang xếp hàng dài đứng chờ vào gặp người thân bị nạn.

Trước đó, vào khoảng 16h07 ngày 5/4, tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ôtô BKS 29A-083.12 do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển với 17 xe máy.

Hậu quả đến nay chưa có người tử vong, có 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

 

 

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