Điều gì sẽ xảy ra khi số ca Covid-19 bất ngờ tăng mạnh?

Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu tháng 4, số ca COVID-19 có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt trong các ngày cuối tuần và đầu tuần qua, số ca COVID-19 được báo cáo trên hệ thống đã tăng gấp 5-6 lần so với trung bình 2 tháng gần đây

Dẫn nguồn từ Vietnamnet, ngày 10/4, cả nước ghi nhận 113 ca mắc Covid-19 mới, tăng gấp hơn 2,5 lần so với ngày 9/4. Trong ngày, thêm 19 ca khỏi, bệnh nhân nặng tăng lên 8 ca. Hiện tại, số bệnh nhân đang thở oxy là 8 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 7 ca, thở máy xâm lấn là một bệnh nhân.

Tại Hà Nội, số ca COVID-19 gần đây chủ yếu tập trung ở đây. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Hà Nội) cũng nhận định trong tuần qua, số ca COVID-19 tăng so với tuần trước. Ngày 8 và 10/4, mỗi ngày Hà Nội ghi nhận gần 100 ca COVID-19 mới.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế PGS Trần Đắc Phu cho biết đây là giai đoạn chuyển mùa là thời điểm để các loại virus phát triển trong đó có cả virus gây bệnh Covid-19. Ngoài ra, người dân hiện vẫn có tâm lý chủ quan cho rằng không còn dịch Covid-19 nên bỏ qua các thói quen phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang. Vì vậy, PGS Phu cho rằng chúng ta cần duy trì nguyên tắc 5K không chỉ giúp phòng Covid-19 mà còn phòng các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B.

Ngày 10/4, thông tin với báo chí Bác sĩ Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp và đơn nguyên truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 10 tới 15 ca bệnh nhân có biểu hiện đau họng, ho, sốt vào viện khám. Các bệnh nhân này test trước tại nhà đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho 10 bệnh nhân Covid-19 có biến chứng, họ đều trên 60 tuổi.

Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo Tuổi trẻ khảo sát cho biết, bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi, viêm hô hấp có xét nghiệm COVID-19 dương tính tăng nhẹ. Triệu chứng ban đầu vẫn là ho, sốt, mệt mỏi, viêm phổi, mất vị giác,...

Hiện Bộ Y tế chưa có báo cáo về biến đổi chủng vi rút COVID-19 mới xuất hiện tại Việt Nam.

Các chuyên gia nhận định số ca COVID-19 gia tăng do miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho vi rút phát triển, trong đó có vi rút SARS-CoV-2. Ngoài ra, tỉ lệ tiêm chủng còn thấp cũng khiến ca COVID-19 mắc nhập viện gia tăng.

Gia tăng bệnh nhân mắc Covid-19 phải thở oxy, bác sĩ khuyến cáo tiêm phòng Chỉ tính riêng trong ngày 10/4 Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mắc Covid-19, đa số các bệnh nhân phải thở oxy.

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