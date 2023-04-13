Mối quan hệ giữa sex và tuổi thọ

Các nhà khoa học tại Đại học Yamagata đã tiến hành một nghiên cứu kéo dài 9 năm, theo dõi khoảng 21.000 người tham gia trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tiền sử bệnh tật và mức độ căng thẳng của họ. Những người tham gia, cả nam và nữ, đến từ 7 thành phố trên khắp tỉnh Yamagata và đều từ 40 tuổi trở lên.

Theo một báo cáo ở Nhật Bản lần đầu tiên kiểm tra mối liên hệ giữa tình dục và tuổi thọ, những người đàn ông trung niên và lớn tuổi không quan tâm đến tình dục có xu hướng chết sớm hơn những người có đời sống tình cảm .

Tổng cộng có 356 nam giới và 147 phụ nữ đã chết trong quá trình nghiên cứu kéo dài 9 năm.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư trường y, Tiến sĩ Kaori Sakurada, đã xác định rằng 8,3% trong số hơn 8.500 nam giới và 16,1% trong số khoảng 12.400 phụ nữ tham gia không có hứng thú với người khác giới.

Bằng cách kiểm tra dữ liệu, nhóm của ông Sakurada phát hiện ra rằng 9,6% nam giới không quan tâm đến người khác giới đã chết trong 9 năm, nhưng chỉ 5,6% nói rằng họ vẫn quan tâm đến phụ nữ đã chết trong cùng khoảng thời gian.

Cuộc nghiên cứu được tạp chí khoa học trực tuyến Plos One của Hoa Kỳ công bố vào tháng 12 kết luận: “So với những người tham gia có ham muốn tình dục, những người thiếu ham muốn tình dục có tỷ lệ phần trăm cao hơn đáng kể là những người hiện đang hút thuốc, từng uống rượu, có tình trạng tâm lý bất ổn, ít cười và đạt được trình độ học vấn thấp”.

Nghiên cứu cho biết sau khi điều chỉnh theo độ tuổi, sức khỏe, giáo dục, tình trạng hôn nhân, tần suất cười, và mức độ căng thẳng, nghiên cứu cho biết "nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào là đáng kể hơn ở nam giới thiếu hứng thú tình dục so với nam giới có hứng thú tình dục".

Đồng thời nghiên cứu nói thêm rằng ở nam giới, việc thiếu ham muốn tình dục có mối liên hệ với tăng nguy cơ tử vong do ung thư.

Nghiên cứu cho biết: “Tuy nhiên, cách mà thiếu hứng thú tình dục ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ vẫn chưa rõ, tuy nhiên có thể xem xét một số khả năng”.

Tuy nhiên theo một số nghiên cứu việc nam giới thiếu ham muốn tình dục có thể liên quan đến lối sống không lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu và tiểu đường.

Người có hạm muốn tình dục sẽ thường sống lâu hơn người thiếu ham muốn tình dục. Ảnh: Shutterstock

Giao tiếp với những người khác giới, dù bạn bao nhiêu tuổi, có thể giúp bạn sống lâu hơn.

Nó kết luận rằng việc khuyến khích đàn ông duy trì mối quan tâm của họ đối với người khác giới có thể làm tăng tuổi thọ của họ.

Ông Sakurada cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Asahi của Nhật: “Việc quan tâm đến những người xung quanh bạn, bao gồm cả người khác giới và tương tác với họ có thể giúp bạn duy trì tinh thần minh mẫn và có lý do để sống”.

“Giao tiếp với những người khác giới, dù bạn bao nhiêu tuổi, có thể giúp bạn sống lâu hơn.”, ông nói thêm.

Theo South China Morning Post