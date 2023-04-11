Lý do tại sao đừng bao giờ nhổ tóc bạc

Sức khỏe 11/04/2023 06:35

Tóc bạc thường xuất hiện nhiều ở người già nhưng liệu nếu chúng ta nhổ hết, nó có mọc thêm nữa không hay sẽ mọc ra tóc mới và những quan điểm sai lầm nhiều người thường nghĩ về tóc bạc.

 “Mỗi lần bạn nhổ một sợi tóc bạc, nó sẽ mọc thêm nhiều sợi khác ở chỗ đó”. Chúng ta đã từng nghe thông tin đó, nhưng liệu điều đó có đúng không? Thực tế, nhổ những sợi tóc đó không phải là một ý tưởng hay, nhưng không phải vì bạn sẽ có nhiều sợi tóc bạc hơn.

“Tôi ước điều này là đúng, vì khi đó chúng ta có thể giúp đỡ những người bị rụng tóc một cách dễ dàng”, Mirza Batanovic, giám đốc phong cách cho thương hiệu chăm sóc tóc chuyên nghiệp Eufora International nói.

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Nhiều chuyên gia cho rằng việc nhổ tóc sẽ ảnh hưởng đến nang tóc, dẫn đến nhiễm trùng hoặc thậm chí làm hói đầu. Ảnh: Huff Post

“Nhưng nhổ một sợi tóc không làm cho nhiều sợi tóc mọc thêm và đó là một ý tưởng không có cơ sở khoa học. Bình thường, chúng ta có thể mất tới 159 sợi tóc mỗi ngày nhưng chúng không có liên kết gì với nhau. Vì vậy việc nhổ một sợi tóc cũng không làm cho nhiều sợi tóc khác rụng hơn”.

Vậy chính xác điều gì sẽ xảy ra khi bạn kéo mạnh một sợi tóc bạc để làm cho nó biến mất, ít nhất là trong một thời gian ngắn? Theo Michael Van Clarke , một nhà tạo mẫu tóc ở London: “Sợi tóc bị nhổ sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu chu kỳ mọc tiếp theo sau khoảng ba tháng”.

“Sau khoảng 20 tuổi, tóc sẽ dần trở nên thưa hơn và có thể rụng nhanh hơn khi tuổi tác tăng lên. Trung bình chu kỳ mọc tóc trên đầu khoảng năm năm và có một số chu kỳ mọc giới hạn”, ông nói.

Ngoài việc cắt ngắn một trong những chu kỳ đó, việc bạn nhổ tóc có thể gây ra một số tổn thương thực sự khó khắc phục.

“Bằng cách nhổ tóc, bạn có thể gây tổn thương cho nang tóc, dẫn đến nhiễm trùng hoặc thậm chí làm hói đầu. Nó gây hại nhiều hơn là có lợi”,  nhà tạo mẫu tóc Jennifer Korab cảnh báo.

 Tóc có màu xám không?

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Ảnh minh họa: Internet

Tóc bạc là một phần không thể tránh khỏi của quá trình lão hóa, vì vậy bạn sẽ thấy nhiều hơn khi thời gian trôi qua.

Nhà tạo mẫu Helen Reavey , người sáng lập thương hiệu chăm sóc tóc Act + Acre , giải thích: “Melanin là sắc tố tạo màu cho tóc và da . Số lượng các hạt sắc tố bắt đầu giảm đi một cách tự nhiên khi một người già đi, thường là ở độ tuổi từ 28 đến 40. Lý do cho điều này là các tế bào biểu bì tạo hắc tố bắt đầu hoạt động chậm lại và sản xuất ít hơn”.

“Tóc không có màu xám mà nó hoàn toàn trong suốt. Màu xám của tóc là do tỷ lệ phần trăm màu tóc tự nhiên còn lại và pha trộn với nhau, tạo ra nhiều sắc thái khác nhau, gây ra hiện tượng tóc bạc”, cô nói.

Juan Serrano, giám đốc tiếp thị của Developlus, Inc., công ty mẹ của thương hiệu chăm sóc tóc Go Grey , cho biết DNA và cuộc sống sinh hoạt đóng một vai trò quan trọng trong việc tóc bạc xuất hiện nhanh như thế nào .

Ông nói: “Cấu tạo sinh học và di truyền học của bạn quyết định thời điểm bắt đầu thời điểm tóc bạc xuất hiện. Đồng thời căng thẳng có thể khuếch đại hoặc làm tăng tốc quá trình”.

Làm gì khi có tóc bạc?

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Ảnh minh họa: Internet

 

Đầu tiên bạn phải xem mình sẽ để tóc bạc hay đem đi nhuộm lại.

Cassie Siskovic - giám đốc nghệ thuật quốc gia cho thương hiệu chăm sóc tóc và da chuyên nghiệp Alfaparf Milano Professional của Mỹ đưa ra lời khuyên rằng: “Hãy hỏi người làm tóc về thiết kế vị trí và màu sắc cho phù hợp với tóc bạc của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn cần chuyển hoàn toàn sang tóc bạc, nhưng nó có thể làm cho việc bảo quản tóc dễ dàng hơn. Tôi thực sự khuyến khích khách hàng tìm cách dễ dàng, thú vị và theo xu hướng để chấp nhận tóc bạc thay vì chống lại chúng”.

Theo Huff Post

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Từ khóa:   Tóc bạc người già rụng tóc

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