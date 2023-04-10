Người phụ nữ 35 tuổi có làn da căng bóng như gái 18, vẻ đẹp tươi trẻ rạng ngời: tôi luôn "tuân thủ" 4 nguyên tắc khi chăm sóc da

Làm đẹp 10/04/2023 14:15

Làn da căng bóng, tràn đầy sức sống như thiếu nữ luôn là điều mơ ước cho nhiều người phụ nữ trên 30 tuổi. Do tác động của môi trường, kèm với đó là chế độ sinh hoạt, làn da không được sản sinh nhiều collagen như trước đây nên khiến nhiều chị em rất tự ti. Biết được 4 nguyên tắc này khi chăm sóc da, chị em sẽ cảm nhận được sự khác biệt của bản thân sau một thời gian áp dụng theo.

Theo lời tâm sự của chị Kim (Cần Thơ), để có được làn da căn bóng như gái đôi mươi khi đang ở độ tuổi 35 thì chỉ cần tuân thủ 4 nguyên tắc này trong chu trình chăm sóc da, chắc chắn chị em sẽ có một sự thay đổi bất ngờ:

Luôn luôn sử dụng kem chống nắng

Tia UV sẽ xâm nhập vào lớp hạ bì của da, làm giảm collagen, làm cho lớp hạ bì của da mỏng hơn, dần trở nên lỏng lẻo do mất tính đàn hồi, lâu dần sinh ra nếp nhăn. Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính cũng có thể khiến da lão hóa nhanh hơn. Bbạn nên bôi kem chống nắng 356 ngày/năm bất kể mưa hay nắng và ngay cả khi ở nhà không ra ngoài.

Tuy nhiên, ngoài những tác nhân gây hại, ánh nắng mặt trời còn có vitamin D. Vitamin D được sản xuất sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời qua da, và độ chắc khỏe của xương cũng cần vitamin D và canxi. Phơi nắng vừa phải có thể làm giãn nở nhẹ các mao mạch trên da, thúc đẩy tuần hoàn máu, trao đổi chất, kkích hoạt và tái tạo tế bào, đồng thời cũng có thể thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, elastin, axit hyaluronic (HA) và các chất khác trong lớp hạ bì của da.. 

Thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chỉ nên kéo dài trong vòng 15 phút vào trước 7 giờ sáng. Muộn hơn sẽ là lúc tia UV bắt đầu gây hại nhiều hơn cho làn da.

Không bỏ qua bước dưỡng ẩm

Một làn da khô, thiếu ẩm sẽ dễ rơi vào tình trạng bong tróc, thiếu sức sống và đẩy nhanh tốc độ lão hóa, dễ hình thành nếp nhăn. Tuy nhiên, bước này thường bị rất nhiều người bỏ qua, chỉ dừng đến bước sử dụng tonner hoặc serum. Thực tế, nhiều chuyên gia da liễu khuyên chúng ta nên tập thói quen dưỡng ẩm cho da từ sớm, tùy vào độ tuổi và thế trạng mà lựa chọn những sản phẩm khác nhau. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm, da dầu dễ nổi mụn thì nên chọn chất kem dưỡng có dạng gel dễ thấm, không gây bết dính. Có thể dưỡng ẩm vào buổi sáng trước khi sử dụng kem chống nắng và buổi tối trước khi đi ngủ.

Người phụ nữ 35 tuổi có làn da căng bóng như gái 18, vẻ đẹp tươi trẻ rạng ngời: tôi luôn 'tuân thủ' 4 nguyên tắc khi chăm sóc da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng thêm sản phẩm giúp kích thích sản sinh collagen, xóa mờ nếp nhăn

Thách thức tiếp theo mà bạn phải đối mặt khi ngoài 30 là gì? Đó chính là khả năng tự sản sinh collagen của làn da bị suy giảm, da dễ chảy xệ và nếp nhăn bắt đầu nhen nhóm xuất hiện. Và vị cứu tinh đích thực của bạn lúc này chính là retinol – thành phần được biết đến với công dụng xóa mờ nếp nhăn, kích thích tái tạo collagen, thậm chí còn có thể trị được mụn. Tuy nhiên, bạn cần thận trọng một chút khi dùng retinol bởi thành phần này có thể khiến da bạn bị bong tróc, đẩy mụn và nhạy cảm hơn; cụ thể là thời gian đầu, hãy dùng retinol với tần suất 1 – 2 lần/tuần sau đó tăng dần để làn da có thời gian thích ứng; bên cạnh đó, đừng bao giờ quên thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da của bạn.

Ưu tiên những sản phẩm kết câu lỏng nhẹ

Tonner và serum được xem là hai sản phẩm chăm sóc da có thành phần kết cấu lỏng nhẹ, dễ thấm vào da nhất. Trong đó tonner được sử dụng ở bước ngay sau khi rửa mặt để làm sạch sâu, cân bằng độ ẩm, tránh tình trạng da khô ráp. Trong đó, serum lại được xem là sản phẩm chăm sóc da đặc trị với những dưỡng da chuyên sâu hơn. Ngoài ra một số loại kem dưỡng dạng gel dễ thấm cũng được khuyến khích ưu tiên trong quy trình skincare. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải biết tình trạng da của mình để lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp nhất.

Người phụ nữ 35 tuổi có làn da căng bóng như gái 18, vẻ đẹp tươi trẻ rạng ngời: tôi luôn 'tuân thủ' 4 nguyên tắc khi chăm sóc da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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